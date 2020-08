Britai „Hurts“ pristato naują albumą ir sugrįžta į Lietuvą

2021 m. kovo 26 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje koncertuos populiarus britų elektroninės muzikos duetas „Hurts“. Stilinga grupė jau ne kartą svečiavosi mūsų šalyje, yra užkariavusi tūkstančius širdžių ir pelnytai gali didžiuotis ištikimiausių gerbėjų armija.

Koncertas Lietuvoje yra įtrauktas į koncertinį turą, kurio metu „Hurts“ surengs beveik 40 pasirodymų 17-oje šalių ir pristatys savo naujausią albumą „Faith“, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Nors albumo išleidimas suplanuotas tik š.m. rugsėjo 4 d., tačiau jau nuo gegužės vidurio „Hurts“ gerbėjai turėjo galimybę mėgautis singlu „Voices“, vėliau kas mėnesį grupė pristatydavo vis naujas kompozicijas – „Suffer“ ir „Redemption“, o dabar jau – ir „Somebody“.

Tokiu būdu klausytojai jau gali turėti aiškią viziją, ko laukti iš grupės deklaruoto sugrįžimo prie savo šaknų. Neabejotina, jog nauji kūriniai papuoš ir taip turtingą „Hurts“ hitų kolekciją – „Wonderful Life”, „Better Than Love”, „Stay”, „Sunday”, „Blood, Tears & Gold”, „Miracle”, „Somebody To Die For”, „Blind”, „Surrender”, „Some Kind Of Heaven”, „Chaperone”, „Wish”, „Beautiful Ones”, „Ready To Go” ir kitus puikius kūrinius.

Hurts / Pranešimo autorių nuotr.

„Mes norėjome grįžti prie esmės, ką mes darome ir kas mes esame“, – savo interviu muzikos portalui NME sako grupės vokalistas Theo Hutchcraftas. – Mes turėjome įsimylėti tą muzikos stilių, kuriame nuo pat pradžių planavome kurti. Mus visada žavėjo tamsesni pop muzikos elementai. Dabar yra keistas laikas išleisti jį [albumą], tačiau tuo pat metu geras, nes jame skamba viltis. Jis yra apie galią pasikeisti ir susitvarkyti su šiais reikalais. Tikiu, kad žmonės jame tai suras“.

Pirmą kartą apie grupę garsiai pradėta kalbėti 2009 m., kai britų nacionalinis dienraštis „The Guardian” ją išrinko kaip „Band of the Day”, o netrukus BBC televizija savo konkurse „Sound of 2010” jai skyrė 4-ąją vietą.

Duetą sudaro dainininkas Theo Hutchcraftas ir klavišininkas Adamas Andersonas. 2010 m. išleidę savo debiutinį albumą „Happiness“, talentingi britai šovė ne tik į milijonų klausytojų širdis, bet ir atsidūrė pačioje populiarumo viršūnėje – albumas yra parduotas daugiau kaip 2 mln. kopijų tiražu, o kūriniai „Wonderful Life”, „Better Than Love”, „Stay”, „Sunday” ir daugelis kitų sulaukė didžiulės sėkmės visuose kontinentuose.

„Hurts” laikoma viena geidžiamiausių grupių didžiausiuose Europos festivaliuose, tokiuose kaip „Rock Im Park“ ir „Rock Am Ring“ Vokietijoje, „Glastonbury“, „Oxygen“, „T In The Park“, „V Festival“ Didžiojoje Britanijoje, „Sziget“ Vengrijoje, o taip pat Ukrainoje, Bulgarijoje, Latvijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Švedijoje ir kitose šalyse. 2011 m. „Glastonbury“ festivalyje, kuriame apsilankė 135 tūkstančiai žmonių, „Hurts” pasirodymas buvo pripažintas geriausiu ir aplenkė net tokias festivalio žvaigždes kaip „U2“, Beyonce ir „Coldplay“.