Karantino nuo žmonos ir dukters atskirtas „Biplan“ dainininkas: tai sudėtinga, bet nenoriu verkšlenti

Lietuvoje ir daugelyje kitų šalių įvestas karantino režimas skaudžiai kirto populiarios grupės „Biplan“ dainininkui Maksui Melmanui – ir ne tik todėl, kad visiškai sustojo koncertinis gyvenimas.

Dėl uždarytų sienų dainininkas jau beveik du mėnesius savo žmoną Evą ir dešimties metų dukrą Amelie mato tik kompiuterio ar telefono ekrane.

Makso šeima jau ne vienus metus gyvena Vokietijoje, ten didelę dalį savo laiko iki koronaviruso pandemijos praleisdavo ir pats dainininkas, į Lietuvą nuolat keliaudavęs dėl „Biplan“ reikalų.

Kovo viduryje į Lietuvą M. Melmanas sugrįžo, kad su grupe išvyktų koncertuoti į Didžiąją Britaniją, o po to turėjo prasidėti „Biplan“ turas per mūsų šalies miestus „Džiaze tik merginos“.

Penktadienio rytą portalo LRT.lt transliacijoje M. Melmanas pasakojo greitai suvokęs, kad visus šiuos planus dėl koronaviruso pandemijos teks atidėti neribotam laikui.

„Nusprendžiau vykti pas šeimą į Vokietiją, nusipirkau lėktuvo bilietą, o tada uždarė sienas. Žmona su dukra – Vokietijoje, aš – Vilniuje.

Kad vienam nereikėtų būti, kad stogas nenuvažiuotų visiškai, apsigyvenau su mama.

Daug bendraujame, važiuojame į mišką pasivaikščioti. Kalbamės įvairiomis temomis. Tuo džiaugiuosi – anksčiau tam trūko laiko.

Būti atskirai nuo žmonos ir dukters – tai sudėtinga, bet nenoriu verkšlenti. Daug kartų per dieną kalbamės internetu. Yra kaip yra, turbūt taip turėjo būti, praeis karantinas, tada ir praleisime daug laiko kartu“, - kalbėjo M. Melmanas.

„Biplan“ lyderis neslepia – apmaudžiausia, kad dabar, kai netikėtai turi daug laisvo laiko, negali jo leisti su šeima.

Nors Lietuvoje pamažu atnaujinami skrydžiai į užsienį, dainininkas nėra tikras, ar dabar pavyktų sugrįžti į Vokietiją.

„Kad būčiau įleistas į tą šalį, ten turi būti deklaruota mano gyvenamoji vieta arba darbo vieta. To nėra.

Tačiau mano šeima ten, todėl tikriausiai būtų įmanoma išimtis, turėčiau gauti leidimą, tik būtų daug biurokratijos.

Per karantiną jau pripratau, kad kad viskas keičiasi kone kasdien, atsiranda draudimai ir jų palengvinimai. Tad kol kas tiesiog renku informaciją ir, kai tik galėsiu išvykti į Vokietiją, tai padarysiu“, - pasakojo M. Melmanas.

„Biplan“ pasirodymo akimirka / Vytauto Dranginio nuotr.

Jo ir kitų „Biplan“ narių nuotaiką šeštadienį praskaidrins po dviejų mėnesių pertraukos surengtas koncertas.

Vasario viduryje grupė grojo Vokietijoje, Kovo 11-osios proga koncertavo prie Seimo, o jau kitą dieną renginiai buvo uždrausti.

Šeštadienį „Biplan“ žengs į sceną Paluknio aerodrome – čia jau trečią savaitgalį vyksta koncertų ciklas „Drive In Live“, kurio metu žiūrovai gyvai atliekamos muzikos klausosi automobiliuose. Jų įspūdžiai:

Penktadienio vakarą čia koncertuoja „G & G Sindikatas”. Jų, kaip ir „Biplan“, koncerto transliaciją tiesiogiai gali išgirsti LRT RADIJO klausytojai. “G & G Sindikato” transliacijos pradžia – penktadienį 21 valandą, o „Biplan“ - šeštadienį 20 val. 30 min.

Paluknio aerodrome, kuriame gros šeštadienį, „Biplan“ nariai apsilankė iš anksto / M.P.3 nuotr.

„Labai neįprastas koncertas, tokio rengti dar neteko. Iki šiol keisčiausias mūsų koncertas buvo pramoniniame šaldytuve, o šįkart grosime žmonėms mašinose.

Bet manau, kad tai bus įdomi patirtis, gal apie tai kada nors pasakosime anūkams.

Labai džiaugiuosi šia iniciatyva. Vis dėlto muzikantams reikia scenos, be jos gyventi mums sunku. Ir vieta labai tinkama - „Biplan“ juk pavadinta pagal lėktuvą. Be to, į Paluknio aerodromą ir šiaip užsukame, nes ten yra kavinė „Biplan“, gera vieta švęsti grupės gimtadienius, tai ten jau keletą sykių ir darėme. Užtat groti aerodrome dar nė sykio neteko.

Atsižvelgėme į koncerto būdą, nes žiūrovai muziką girdės per savo mašinų radijo imtuvus. Surepetavome ir dainų, kurių dažnai negrojame, ramesnių, kurios per radiją turėtų skambėti gerai“, - žadėjo M. Melmanas.

Paluknio aerodrome, kuriame gros šeštadienį, „Biplan“ nariai apsilankė iš anksto / M.P.3 nuotr.

Muzikantų mintys sukasi ir apie turą „Džiaze tik merginos“, kuris nukeltas į rudenį. Jame skambės „Biplan“ (ir ne tik) dainų džiazo versijos, kurias grupė atliks su dainininke Karina Krysko.

„Mums tai – iššūkis, mūsų būgnininkas Darius Rudis yra džiazo muzikantas, bet aš toks tikrai nesu. Kita vertus, tai ir įdomu. Yra minčių tą programą įamžinti ir albume. Per karantiną susirenkame parepetuoti, visokios kūrybinės mintys atsiranda, tad iki rudens ta programa dar patobulės“, - svarstė „Biplan“ dainininkas.

„Biplan“ ir Karina Krysko / Asmeninio albumo nuotr.

Netikėtai atsiradusį laisvalaikį dainininkas stengiasi skirti sportui – bėgioja, važinėja dviračiu. Žmonos paragintas, pradėjo žiūrėti serialą „Sostų karai“, tačiau jį „dozuoja“ - po vieną seriją per vakarą.

Visą pokalbį su M. Melmanu galite pamatyti čia:

Nors mama pasistengia, kad sūnus skaniai pavalgytų, M. Melmanas pradėjo ir pats suktis virtuvėje.

„Pats pagaminau lietinius su mėsa – nuo tešlos iki viso kito. Mama ir brolis nesupeikė, sakė, viskas gerai pavyko.

Dabar net radau laiko piešimui, ko anksčiau negalėjau daryti. Mama - dailės mokytoja, dirba su vaikais, tad turiu visas sąlygas – teptukų, dažų, popieriaus.

Galiu sau leisti kokį vakarą, kai nerodomas filmas su Bruce'u Willisu, prisėsti ir papiešti. Akibrokštas man pačiam, bet pradėjau tempti medžio gabalus iš miško, balkone drožinėju rankdarbius, ko gyvenime nesu daręs. Kuo tai virs, pats kol kas nežinau“, - juokėsi M. Melmanas.

„Biplan“ / Algio Kriščiūno nuotr.

Vis dėlto labiausiai jis laukia, kad gyvenimas grįš į normalų ritmą ir grupė vėl galės eiti į sceną.

Per karantiną Maksas parašė kelis tekstus naujoms dainoms, bet, pripažino, jie išėjo liūdni.

„Pabendraujame su muzikantais, vieni džiaugiasi, kad atsirado laiko kūrybai, kiti sako, kad nieko dabar negali parašyti.

Visi, žinoma, laukia, kada bus galima koncertuoti. Kad dideli festivaliai šią vasarą nevyks, manau, jau faktas. Bet visi tikisi, kad atsiras leidimas rengti mažesnius pasirodymus lauke.

Vieni muzikantai gyvena iš santaupų, kiti jų neturi. Kol kas dar kažkaip tempiame, o paskui matysime, kaip bus. Tačiau nenoriu skųstis – daug kam dabar nelengva“, - atsiduso M. Melmanas.