Nausėdos patarėjas: labai tikėtina, kad prezidentas vetuos įstatymą, kuriuo įtvirtinami ribojimai rusų ir baltarusių piliečiams

Putinas skelbia, kad Lietuvos kaimynystėje – Baltarusijoje dislokuos taktinį branduolinį ginklą. Ir nors Amerikos prezidento administracija sako nematanti požymių, kad Rusija ketina panaudoti branduolinį ginklą, be jokių abejonių, tai didina grėsmės lygį Rytų Europoje prie rytinių NATO sienų. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionaliniam saugumui Kęstutis Budrys lankėsi LRT TELEVIZIJOS laidos SAVAITĖ studijoje.

– Pone Budry, istorikas Jurijus Felštinskis, šiaip jau toks adekvatus Rusijos atžvilgiu, sako, kad iki rugsėjo Lietuva ir Lenkija sulauks branduolinio smūgio. Ką jūs manote dėl tokio scenarijaus?

– Na, vis dėlto vertinimai turėtų remtis kažkokia konkrečia turima informacija arba kokiais nors indikatoriais, rodančiais, kad link to judama. Tai šiai dienai galiu užtikrintai pasakyti jokios tokios informacijos nėra. Antras svarbus dalykas, jeigu vis dėlto kas nors imtųsi planuoti tokio pobūdžio veiksmus, o ypač dar panaudojant nestrateginį branduolinį ginklą, nebūtina jo perdislokuoti į Baltarusiją, tam pastatyti atitinkamą infrastruktūrą, paruošti karius ir pan. Jį galima atsigabenti iš Rusijos teritorijos ir nebūtinai tai padaryti labai prigabenant arti sienų. Taip, regione yra pokyčių, tačiau tai nereiškia, kad mes neišvengiamai atsidursime taikiklyje jau šį rudenį.

Kęstutis Budrys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Gerai, bet vis tiek turim kalbėti apie Lietuvos nacionalinį saugumą ir šalies gynybą, juo labiau kad atsargos generolas Benas Hodgesas pareiškė Lietuvai pastabų. Krašto apsaugos ministras į tai atsako, kad vis dėlto jis neturi visos informacijos, bet premjerės patarėjas sako, kad generolas Hodgesas turi absoliučiai visą informaciją. Tai jūs irgi manote, kad generolas žino per mažai, kritikuoja per daug?

– Aš manau, kad beveik visi, kuriuos pacitavote, yra iš dalies teisūs. Taip, tam tikrų dalykų, pastabų, kritikuotinų vietų Lietuvoje turime, nėra čia ko slapstytis ar to nuneiginėti. Taip, visos informacijos, tikėtina, su tais darbais paskutiniais, ypač kurie vyksta pastaruoju metu, yra planuoti, galbūt ne visi yra susipažinę.

Problema, turbūt Lietuvoje yra ne tai, kad mes nežinome, ką daryti, bet yra labai daug vienu metu dalykų, kuriuos įgyvendiname. Taip, dirbdami su sąjungininkais ruošiame infrastruktūrą ir ją plėtojame vis dar dabar esančiom pajėgom, mes nesame pabaigę, pastatę pakankamai kareivinių Rukloje, kas yra susiję su priešakiniu batalionu vokiečių vadovaujamu. Mes statome infrastruktūrą brigadai, kuri, tikimės, atvyks iš Vokietijos.

Mes darome savo modernizaciją ginkluotųjų pajėgų ir savo kariuomenės, taip pat ir su infrastruktūra, su įsigijimais daug visokių darbų turim. Ir taip pat yra susiję klausimai su personalu, tai yra taip pat didelis iššūkis, kuris horizontaliai per visas temas atliepia, nes turime tikrai problemų tiek surinkdami šauktinius, pasiekdami tą skaičių, kurį kiekvienais metais esame susiplanavę, pavyzdžiui, praeitais metais tą problemą turėjome – nesurinkom to minimumo, kurį buvome susiplanavę.

Benas Hodgesas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Taip pat turime irgi iššūkių paruošdami, dar kartą pakviesdami ir apmokydami jau aktyviajame, rezerve esančius rezervo karius, taip pat į profesinę karo tarnybą per mažai pakviečiame nei esame nusimatę. Taip mes visur po truputį stumiamės ir striginėjame – tų problemų yra. Taip kad yra kur pasistiebti, ir čia turbūt viena iš tokių šalutinių blogųjų pasekmių per mažos diskusijos ir per mažos geros sveikos kritikos mūsų gynybos politikai, nes kai tik atsiranda toks balsas, kuris kritiškai mums siūlo pažiūrėti į save, mes priimame kaip kažkokį priešišką ir puolame reaguoti, neigdami visiškai tokią poziciją. Tai yra negerai, rodo šiek tiek balanso nebuvimą. Jisai sveikas balansas.

– Gerai, tai tada paklausiu kitaip – Lietuva šiandien pasirengusi gintis?

– Pasirengusi gintis su tomis pajėgomis, kurios yra drauge su sąjungininkais. Ir vis tiek vertiname ir tai, ką turi priešininkas tuo metu, su kuo mes sureaguotume, ne viskas, kas yra Lietuvoje šiai dienai būtų pasitelkta gynybai. Tai yra ir amerikiečių pajėgos, plačiai aplink Europoje ir Europoje išsidėstę, kitų sąjungininkų pajėgos, kurių čia yra Lietuvoje dalis, kitų nėra. Ta gynyba, žinoma, kad vyktų.

Karinės pratybos / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Bet dėl to generolas Hodgesas priekaištauja, sako, kad nėra galvojama apie integraciją tų pačių vokiečių, amerikiečių su lenkais, kad Lietuva čia nedirba.

– Tai yra nuolatinis darbas, reikia turėt omeny kelis dalykus. Vienas yra tai, kad mes siekiame padaryti tokią gynybą visiems akivaizdžią, ypač Rusijos pusei, kad jinai pati iš savęs atgrasytų, kad nebūtų noro ją išbandyti. Dėl to mes sakom – turi būti daugiau pajėgų, turi būti planai, kuriuos „prapratybinsim“, reiškia treniruosim tokiu būdu, kad Rusijos pusė matytų, Baltarusijos pusė matytų.

Tai yra mūsų siekiamybė, bet tai nereiškia, kad iki to laiko mes iš viso esame neapginami ir patys nesigintume. Gintumės su tuo, ką turime, ir to yra labai daug. Tačiau mes nenorime gintis taip, kaip atrodytų gynyba šiai dienai ir jinai remtųsi tuo senesniu modeliu, kad vis tiek priešininkas kažkurią dalį teritorijos turbūt dalinai okupuotų, mes po to teritoriją atkovotame ir panašiai. Tai, dėl ko buvo apsispręsta Madrido viršūnių susitikime – padedam į praeitį tokį modelį, dirbame ties nauju.

– Jūs norite pasakyti, kad šiandien pavyktų šito modelio išvengti?

– Tokio modelio nepavyktų išvengti, bet apsiginti pavyktų.

Kęstutis Budrys / E.Blaževič/LRT

– Gerai, tai tada dar vienas klausimas. Ministras kalbėjo apie planus sukurti diviziją, kada ji galėtų rastis ir iš kokių resursų? Ar tai vis dar tik teoriniai planai, ar vyksta jau kažkas?

– Paskutiniame Valstybės gynimo tarybos posėdyje buvo pristatytos tam tikros idėjos to, kas vyksta, taip pat ir regione, ten, kur plėtojasi NATO pajėgos, kaip atrodys regioninė gynyba. Ir viena iš idėjų buvo kariuomenės tolimesnė modernizacija, tolimesnė plėtra, galbūt ir šita kryptimi.

Ir dėl to buvo duotas pavedimas kariuomenės vadui su ministru visa tai paskaičiuoti. Išvada akivaizdi – su dabartiniu finansavimu, kuris yra per mažas dabartinei krašto apsaugos sistemos plėtrai, mes to neįgyvendinsime. Tai dėl to, kalbant apie sunkinimą dabartinės vienos iš brigadų, kas būtų tokios sunkesnės divizijos, kai mes sakome žodį „sunkinimas“, tai lygu tankai, tai apie įsigijimą papildomo tokio tipo ginkluotės, ir nedidinti pinigų tai yra neįmanoma, misija neįmanoma. Tai dėl to, tai bus viena iš sąlygų – resursai, kaip jūs ir įvardijote.

– Tai kada Jūs planuotumėte ji galėtų rastis?

– Sprendimą mes tikrai turėsime šį pavasarį, nes reikės priimti šį pavasarį. Kaip mes būsime išsidėlioję, priimdami sprendimą laiko ašį, kada ką įgyvendiname, matysime, bet mums raudona linija yra 2030 metai. Mes turime turėti operacinį pajėgumą 2030 metams.

– Naudodamasi proga – kitą savaitę Seimas priiminės įstatymą, numatantį ribojamąsias priemones dėl karinės agresijos prieš Ukrainą. Įstatymas galiotų metus – nuo gegužės 3 iki 2024 metų gegužės 2, berods. Ir jis yra skirtas tik rusams ir baltarusiams, bet Baltarusijai dabar, sušvelninus pirminį variantą, pilietybės ribojimų Baltarusijos piliečiams atsisakyta, kaip ir nekilnojamo turto įsigijimo. Ir tada taip išeitų, kad labiausiai tiktai rusams orientuotas. Kaip Prezidentūra vertina šitą pašvelninimą pirminio varianto?

– Įstatymo iniciatyva yra iš tikrųjų sveikintina, taip nacionališkai turime ir įstatymų lygmenyje užsitvirtinti tam tikrą savo poziciją ir taikyti priemones mums grėsmę keliančioms valstybėms. Žinoma, kad mes turėtume išlaikyti ir toliau humanitarinį takelį patekti opozicijos nariams iš Rusijos ar Baltarusijos į Lietuvą, neturėtų paliesti dabar jau čia Lietuvoje esančių ir gyvenančių Rusijos, Baltarusijos piliečių teisių kokia nors forma, ypač kai kalbama apie humanitariniais pagrindais atvykusių, tačiau ko mes negalime sau leisti daryti – tai diferencijuoti politiniu būdu Rusijos ir Baltarusijos, sakant, kad viena valstybė yra labiau agresyvi, negu kita valstybė ar kažkokią kitą negerą žinią siųsti į pasaulį.

Prezidentūra / BNS nuotr.

– Jūs manote, kad baltarusiai turėjo išlikti, nereikėjo švelninti?

– Tokios pozicijos mes laikomės tarptautiniame lygmenyje – sakykime, Europos Sąjungoje, kalbant apie sankcijas, Lietuva, yra vienas pagrindinių balsų, kuris sako, kad Baltarusija turi eiti viena greta su Rusija, ir mes įtikiname savo partnerius, ką reikia daryti. Mes negalime tos diferenciacijos daryti nacionaliniame lygmenyje. Na, tai nebūtų tinkama priemonė ir tinkama žinia.

– Tai reiškia prezidentas, galėtų vetuoti tokį įstatymą?

– Jeigu liktų tokia forma kaip yra, iškeliant šias dvi valstybes, tai būtų labai tikėtina.