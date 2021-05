Šeimų maršo metu sveikinimą išplatino Nausėda: šeimų labui mes vis dar padarėme per mažai

Šeštadienį, Didžiojo šeimų maršo metu sveikinimą išplatino šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, šeimos labui dar padarėme per mažai.

„Lietuvos valstybę – savo valia ir išmintimi – šimtmečius kūrė mūsų tauta. Todėl jos balsą privalome girdėti. Nereikia bijoti žmonių, net jeigu jie yra pikti ir pavargę. Pykstamės, taigi, kažką darome ne taip, vadinasi, pasirinkome ne tą kelią kalbėtis. Arba nesikalbėjome iš viso, nes negirdėjome vieni kitų.

Pastarosiomis dienomis girdėjau sakant, kad klausti žmonių nuomonės yra blogai. Neva ne taip supras, arba iš viso nesupras klausimo. Aš galvoju kitaip. Mūsų žmonės nusipelno būti išgirsti ne tik kartą per 4 metus. Mes privalome girdėti jų nuomonę esminiais visuomenės gyvenimo klausimais, nes be to neįmanomi sprendimai demokratinėje valstybėje“, – vaizdo sveikinime sakė G. Nausėda.

„Didysis šeimos gynimo maršas“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jis kalbėjo, kad šiandien žmonės iš įvairių Lietuvos kampelių renkasi Vilniuje, nes nori kalbėti apie tai, kas jiems svarbu – šeimą ir paramą jai.

„Prisipažinsiu, šeimų labui mes vis dar padarėme per mažai. Taip, turime vaiko pinigus, vienkartines išmokas, plačiau atveriame švietimo galimybes nepasiturinčių šeimų vaikams. Tačiau jaunos šeimos susiduria su milžiniškomis problemomis derindamos darbą ir vaikų auklėjimą, ypač dabar, kai pandemija baigia išgręžti mūsų kantrybę ir jėgas. Valstybė privalo joms padėti“, – sakė prezidentas.

Jis prisiminė ir Motinos dienos išvakares, kai „turėjo garbės įteikti apdovanojimus nuostabioms mūsų mamoms, auginančioms savo vaikučius ir dovanojančioms širdies ir namų židinio šilumą kitų šeimų vaikams, našlaičiams“.

„Pavargusios, tą pačią pandemiją išgyvenančios mamos, šypsosi ir padeda savo gausiam pulkui vaikų, aplinkui kurdamos gerumo ratą. Ratą, kuriame yra ir tėvai, seneliai, kaimynai, draugai... Man tai yra įstabiausias šeimos pavyzdys“, – kalbėjo G. Nausėda.

Savo kalboje prezidentas taip pat užsiminė apie Partnerystės įstatymą.

„Šiandien daug svarstoma, kaip teisiškai spręsime tos pačios lyties žmonių santykių klausimą. Ar reikia šį klausimą apskritai spręsti? Žinoma, kad reikia! Mes turime matyti, kokie įvairūs žmonės gyvena mūsų šalyje – visi mylintys savo Tėvynę, Lietuvos Respublikos piliečiai. Ir aš pripažįstu, kad mes dar turime ką nuveikti, kad visų teisės būtų lygiai užtikrintos.

Man nereikia gudrauti ir išsisukinėti, arba kaitalioti savo nuomonę. Sakiau tai per prezidento rinkimus, kuomet jūs mane rinkote, sakau tai ir dabar. Mes privalome teisiškai sureguliuoti vienos lyties asmenų bendro gyvenimo klausimus, gerbiant jų teisę gauti informaciją apie partnerio sveikatos būklę, teisę į paveldėjimą, kitus svarbius klausimus.

Tačiau tai turi būti daroma laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio, kuriame teigiama, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, o santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Kaip Lietuvos Respublikos prezidentas, pasinaudosiu savo galiomis, kad taip ir būtų“, – tvirtino G. Nausėda.

Pasak prezidento, Lietuva visada garsėjo kaip laisvę mylinčių žmonių šalis.

„Drauge ji visada garsėjo kaip vieta, kur draugiškai ir taikiai gyvena skirtingo tikėjimo, tautybės, pažiūrų žmonės. Branginkime tai, ką taip kantriai kūrėme ištisus šimtmečius. Kelkime ir ginkime savo teises oriai, nežemindami turinčio kitokią nuomonę.

Įsiklausykime ir išgirskime vieni kitus. Kultūringai diskutuokime apie tai, kas šiandien skiria mus, ir tieskime tiltus vienas į kitą. Išsaugokime savigarbą ir pagarbą oponentui ir tada, kai sutarimo nepavyksta pasiekti. Galbūt pavyks kitą kartą. Užauginkime vieningą ir stiprią Lietuvą. Tai tikslas, vertas gyvenimo“, – sakė G. Nausėda.