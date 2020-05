Signatarė Oželytė: nedelegavau nei Verygai, nei Skverneliui savo laisvos valios nueiti ten, kur aš noriu

„Tas pats Veryga arba nusipirko diplomą, arba jis buvo paskutinis trejetukininkas, nes žmogus, kuris bent truputį nusimano apie psichologiją <...> gyvenime neleistų sau taip elgtis. Niekada viešoje erdvėje nekabėtų tokie įžeidūs plakatai“, – LRT RADIJUI sako Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė, aktorė, politinė bei visuomenės veikėja Nijolė Oželytė.

Šiandien aktyvi moteris drąsiai vadinama senjorų sukilimo iniciatore. Buvusi politikė N. Oželytė turi griežtą savo nuomonę apie karantiną Lietuvoje. Pasak jos, taip įvyko todėl, kad ji pati pasijuto nepageidaujama senjore.

„Aš pirmą kartą pasijutau senjore pati. Man tai buvo šokas, – atvirauja garsi aktorė. – Kada aš išgirdau, kad ponas Skvernelis paliepė ar rekomendavo visiems, kam virš 60, nesilankyti šiais metais paplūdimyje, pagalvojau, kad juokavo. Bet paskui perskaičiau, kad ne.

Vėliau žmonės į mano kaimelį pradėjo siųsti plakatus, kuriuose tiesiai šviesiai parašyta, kad žmonės be kaukių ir žmonės virš 60 metų neturi teisės užeiti į tam tikras parduotuves. Dar iš pradžių juokino, bet kada atsiuntė iš „Pegaso“ knygyno tokį pasiūlymą, kad gal nekištumėt nosies seniukai, tas tikrai sukrėtė.“

Plakatas knygyne / N. Oželytės nuotr.

Nepriklausomybės Akto signatarė sako, kad knygynuose dirbantieji turėtų suvokti, kad pagyvenę žmonės ateina į knygyną galbūt ne tik pirkti knygų, o ir pasižmonėti.

„Knygyne dirbantys žmonės gal ir knygą kokią paskaito. Turėtų juk suprasti. Aš pirmą kartą taip giliai susimąsčiau, kad tai yra labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis, nes tu atsiduri už sociumo ribų. Tu nebedirbi, karjera baigta, tavo vaikai išauginti, jie yra išėję, jie nestipriai tave užjaučia, nes tu jiems nesiskundi, nenorėdamas apsunkinti jų gyvenimo ir jie net pavydi tau, sako: „o! Kaip tau gerai, sėdi namuose ir nieko nedarai, o man čia reikia lėkti, bėgti, dirbti, sportuoti, vaikus žiūrėti, mokesčius mokėti“. O praktiškai, tai yra žmonės, kurie žino, kad jų perspektyvoje laukia tik tai dar didesnė vienatvė, dar sunkesnė fizinė būklė ir praktiškai suskaičiuotos vasaros“, – dėsto N. Oželytė.

Nebetylėti nusprendusi veikli moteris sako, kad vieną tokių vasarų iš pagyvenusių žmonių norima atimti.

„Skvernelis siūlo nesilankyti prie jūros, paplūdimiuose, – piktinasi buvusi politikė. – Aš taip giliai įsmukau į tą suvokimą. Aš dar kažkokius kontaktus turiu, jūs iš manęs interviu imate, daug bendrauju, „online“ turėsiu paskaitų, aš dar dalyvauju gyvenime. Tačiau aš prisiminiau savo mamą ir mane sąžinė sugraužė. Tuomet pagalvojau apie didžiulį visuomenės sluoksnį, kuris niekada niekuo nesiskundžia, nes jis visus myli, visus užaugino, visus užjaučia.“

Nijolė Oželytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tačiau Lietuvoje dar yra absoliučiai maskoliškas, absoliučiai rusiškas paniekinamas požiūris į tuos žmones, įsitikinusi pašnekovė ir čia pat prisimena vieną komentarą socialiniame tinkle.

„Jis pakomentavo įkeltas nuotraukas, kuriose buvo Klaipėdoje ir kituose miestuose esantys plakatai, skelbiantys, kad anūkams nevalia lankyti savo senelių, nes tokiu būdu „kiekvienas susitikimas gali virsti tragedija“. Tai dideli transparantai, kurie, pasirodo, yra už milijoną eurų padaryti, nes kažkas tai finansavo tas reklamas. Tai tas komentatorius man atsiuntė tokį užrašą, kad senoliai yra buki, tik gąsdinant galima pasiekti kažkokį tai rezultatą, kad jau jie nelįstų ir nenumirtų.

Na žinot, brangusis, jei jus užaugino tokie buki ir jei jau tikrai tokie buki, kad juos reikia gąsdinti kaip gyvulius, tai kažkur ne ten mes pasukome. Tada man „korona“ yra mažiau pavojinga, negu tas požiūris vieni į kitus, kurį štai dabar demonstruoja tas viešas komentaras. Tai yra pagyvenusių žmonių segregacija. Dabar kai kas gali paklausti, na tai kas čia tokio? Čia tik perspėjimas. Aš sulaukiu iš tų žmonių laiškų, skambučių, kuriuose jie skundžiasi depresija, nemiga dėl viso šito“, – pasakoja N. Oželytė.

Karantinas; veido kaukė; koronavirusas; senjorai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak jos, tokio rūpesčio, kurį deklaruoja premjeras, ji nelinkėtų net jam pačiam.

„Dabar labai baisiai pasakysiu. Įsivaizduokime poną Skvernelį, kurį žmona iš didelės meilės kas rytą, išleisdama į darbą, pasakytų: „neik, Sauliau. Sauliau, tau dar baisiau nei seniems žmonėms, tu juk vėžį turėjai. Sauliau, tu turi rizikos grupę, neik į darbą. Sauliau, aš taip tave myliu, aš taip tave perspėju“.

Tada jis ateitų į darbą ir ten jam jo darbuotojai, bendradarbiai sakytų: „premjere, gal nejudėkit, jūs turėjote vėžį. Premjere, mes taip jus mylim, mes norime jus apsaugoti, gal pagalvokite, gal nereikia“. Ir taip kiekvieną rytą jo žmona išlydėtų. Kiek rytų Skvernelis galvotų, kad žmona tai daro iš meilės? Ir kelintą rytą jis jai pasakytų: „tu mergaite užsičiaupk ir eik dirbti į savo ten tą „benzo“ kolonėlę“.

Ten pavaizduoti vos ne keturpėsti seniukai, kurie nepaeina. Bet kas gi knygas iš jūsų perka? Seniukai juk!

Skvernelis, kuris turėjo vėžį, aš manau, yra didesnėje rizikos grupėje, nei aš, kuriai yra 66 metai, kuri kiekvieną dieną nudrožia 40 kilometrų dviračiu, dar pastovi ant galvos ir tiltelį padaro.

Aš noriu pasakyti, kad perspėti galima, tačiau viskas taip perdėta, kad virto moraliniu terorizmu. Žodis „rizikos grupė“ jau nebereiškia to, ką filologiškai reiškia. Tai reiškia socialinę atskirtį. Tai reiškia raupsuotuosius. Taip žmonės jaučiasi. Ir šitai sutrumpina jų gyvenimą, tai daug pavojingiau nei koronavirusas. Koronavirusą nešioja jaunimas, tai tegu tas jaunimas ir išsikabina sau tuos plakatus. Neikit, nesibučiuokit, nedalyvaukit, nes nešiotojai esate jūs!“, – kritikos strėlių valdžios sprendimams nepritrūksta vadinamojo senjorų sukilimo iniciatorė.

Veiklą Vilniuje atnaujino lauko kavinės / E. Blaževič/LRT nuotr.

Verslininkai sako, kad jiems labai svarbu yra klientai. To paties „Pegaso“ knygyno vadovė sako, kad čia yra operacijų vadovo Aurelijaus Verygos sprendimas prie įėjimų iškabinti įspėjančius užrašus, nors pats sveikatos apsaugos ministras sako, kad tai nėra privaloma, kad tai tik rekomendacija. Tai vadinasi, kažkoks tai vyksta teroras iš valdžios pusės, jei net tokios humaniškos įstaigos kaip knygynai tai daro, svarsto N. Oželytė.

Jie gi ir jaunus žmones moko. Į ką tada jaunimui atsiremti? Pjaunam ne tik medžius, bet ir šaką, ant kurios sėdim.

„Ar jie kaip Rusijoje rodo iniciatyvą patys, kad būtų pagirti? Ką reiškia tas plakatas „Pegase“? Reiškia, kad rizikos grupė yra žmonės, kuriems virš 60 metų. Ten pavaizduoti vos ne keturpėsti seniukai, kurie nepaeina. Bet kas gi knygas iš jūsų perka? Seniukai juk!, – pastebi pašnekovė. – Visi kiti internetu įsigyja.“

Knygynas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot signatarės, tai tik vizuali pusė. Ją taip pat šokiravo žinia, kad pagyvenusiems žmonėms bus negalima grįžti į darbus. Aktorė nuogąstauja, kad tokiu būdu bus sužlugdyta saviveikla šalies regionuose.

„Buvo paskelbta, kad iš esmės žmonės virš 60 metų amžiaus negalėtų dirbti tam tikrose įstaigose. Štai man rašo Rimantas Balčiūnas. Jis yra saviveiklos vadovas kažkokiame tai rajone. Man, kaip saviveiklos dalyviui, liūdniausia, kad pasturlakai rajonuose užtrenkia duris prieš vyresnius kapelų vadovus.

Jie gyvena žymiai tokį gilesnį, gamtiškesnį, natūralesnį kultūrinį gyvenimą, nei mes miestuose.

Kuomet viruso pandemija baigsis, jokios saviveiklos rajonuose nebeliks. Jei neliks vadovų, kurie yra kolektyvo širdis, niekas tų kolektyvų nebeprikels. Jie gi ir jaunus žmones moko. Į ką tada jaunimui atsiremti? Pjaunam ne tik medžius, bet ir šaką, ant kurios sėdim.

Aš pati lankausi kaimuose ir visa tai žinau. Mums, miestuose, net į galvą neateina, kuo gyvena žmonės kaimuose. Aš sėdžiu ir verkiu žiūrėdama, kaip žmonės koncertuoja, renkasi vakarais, repetuoja, jie tuo užima savo gyvenimą. Jie gyvena žymiai tokį gilesnį, gamtiškesnį, natūralesnį kultūrinį gyvenimą, nei mes miestuose. O dabar norima tai atimti iš jų – jei žmogui virš 60 metų, jis negali dirbti su kolektyvu. Tai genocidas!“, – pasipiktinimo neslepia N. Oželytė.

Nijolė Oželytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pašnekovė sako esanti įsitikinusi, kad tokia segregacija pagal amžių yra žmogaus teisių pažeidimas ir vėl pažeria kritikos premjerui. „Čia yra formalus „mento“ požiūris į tai, kad gulk veidu į asfaltą ir gulėk, nes aš taip liepiau, – „gerų“ žodžių premjerui S. Skverneliui negaili N. Oželytė. – Tai nėra rūpestis. Tai yra problemos atsikratymas.“

Socialinė atskirtis senatvėje / BNS nuotr.

„Žmonės, tie, kurie niekinat senatvę, turite suprasti, kad senatvė yra labai šlykšti boba, labai šlykšti senė, kuri labai dažnai neateina pas tuos, kurie ją niekina. Taip, kad rizikuojate numirti jauni. O kiti, kurie išgyvensite, kodėl jūs pasmerkėte save paskui daužytis į krūtinę ir sakyti: „Viešpatie, na kaip aš taip nepagalvojau“. Žmogus, kuris nieko neveikia sociume, nėra kažkuo blogas“, – įsitikinusi aktyvi visuomenės veikėja.

Yra pasirodęs kreipimasis į lygių galimybių kontrolierių dėl diskriminacijos, tačiau viskas iš esmės suvedama į politinę potekstę, o ne žmogaus teises. „Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis dėl kilusio skandalo pasipiktino ir apkaltino konservatorius, neva tai jie kursto visą šią istoriją. „Jis toks pat valstietis, kaip aš balerina – apie šitą Buratiną aš iš viso nenoriu kalbėti“, – atšauna signatarė.

Garsi aktorė sako, kad jos „politika šitoje vietoje nebejaudina“. „Dabar yra toks tarpas, kada politikos Lietuvoje nėra. Vyksta didžiulis virsmas, didžiulis pasikeitimas. Manau, kitais rinkimais ateis nauja karta, ne sovietinė. Bent jau didžioji dalis žmonių. Manęs politika visai nedomina, – tikina buvusi politikė. – Kuomet žiūri į gyvenimą ne iš politinio taško, jie ten labai susireikšminę, patys sau labai dideli ir svarbūs. O iš tikrųjų žmonėms yra svarbesnis jų gyvenimas ir savijauta valstybėje.“

Tai bus naudinga ir valdžiai, nes mes treniruosime juos mus girdėti, ir mes treniruosimės patys nekentėti, nes ta vidinė kančia gimdo neapykantą tai pačiai valdžiai. O kam mums reikia save užkrėsti tokiais bjauriais neapykantos jausmais?

Už tai neturime leisti jiems, kad su mumis elgtųsi taip, kaip mes nenorime, sako N. Oželytė. „Aš nedelegavau nei Verygai, nei Skverneliui savo laisvos valios nueiti ten, kur aš noriu. Jeigu bus karantinas, bus įstatymas, be jokios abejonės aš laikysiuosi. Tačiau kaišioti, kaip jie mano, kur turiu savo laiką leisti, aš jiems to nedelegavau. Aš esu laisvas pilietis savo laisvoje šalyje. Šitoje vietoje reikia labai aiškiai jausti tą ribą ir nebijoti to pasakyti. Tai bus naudinga ir valdžiai, nes mes treniruosime juos mus girdėti, ir mes treniruosimės patys nekentėti, nes ta vidinė kančia gimdo neapykantą tai pačiai valdžiai. O kam mums reikia save užkrėsti tokiais bjauriais neapykantos jausmais? Mes turime tartis ir jie turi žinoti, kad yra riba, kurios peržengti negalima“, – įsitikinusi signatarė.

O ta riba, pasak N. Oželytės, greičiausiai yra peržengta iš nemokšiškumo ir profanacijos.

„Tas pats Veryga arba nusipirko diplomą, arba jis buvo paskutinis trejetukininkas, nes žmogus, kuris bent truputį nusimano apie psichologiją, aš tik knygeles paskaičiau: Jungą ir dar kažką, paskaitų per TED‘ą paklausau, bet žmogus, kuris nusimano apie psichologiją, gyvenime neleistų sau taip elgtis. Niekada viešoje erdvėje nekabėtų tokie įžeidūs plakatai.

Suprantu, kad jie gavo milijoną eurų, kad reklamuotų visą šitą reikalą. Įsisavino jų draugai, ne labai aukšto skonio ir aukštų moralinių kriterijų. Tačiau formaliai taip elgtis su žmonėmis tokiose jautriose vietose negalima, nes tai gresia žmonių sveikata, padidėjusiu mirtingumu. Savo tokiais nutarimais, valdžia tikrai sutrumpino didelės žmonių dalies gyvenimą“, – sako Nepriklausomybės Akto signatarė Nijolė Oželytė.

Parengė Vismantas Žuklevičius