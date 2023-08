Naujieji „inkilai“ sostinėje dirba išsijuosę: savivaldybė pažeidėjus žada drausminti ir su netikrais greičio matuokliais

Liepos viduryje Vilniuje pradėjo veikti 16 naujų stacionarių greičio matuoklių. Per mažiau nei dvi savaites jie spėjo užfiksuoti daugiau nei 3500 pažeidimų. Tačiau jau netrukus galimybių vairuotojams viršyti greitį bus dar mažiau. Vilniaus valdžia perka penkias vidutinio greičio matavimo sistemas, taip pat ir imitacijų.

Matuokliai dirba išsijuosę

Nors vairuotojų „inkilais“ vadinami stacionarūs greičio matuokliai buvo pradėti montuoti dar pernai, ilgą laiką jie buvo bandymų stadijos. Todėl vairuotojai galėjo būti ramūs, mat už pažeidimus baudos protokolai jų nepasiekdavo.

Tik liepos viduryje JUDU (SĮ „Susisiekimo paslaugos“) paskelbė, kad nuo liepos 19 d. 16 naujų greičio matuoklių pradeda veikti visu pajėgumu. Beje, svarbu pažymėti, kad dalis naujų matuoklių geba matuoti ne tik automobilių greitį, bet ir fiksuoti važiavimą per draudžiamą – raudoną – šviesoforo signalą bei viešajam transportui skirtą eismo juostą, kai neturima tam teisės.

Greičio matuoklis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kaip LRT.lt atskleidė JUDU komunikacijos specialistė Greta Vasiliauskaitė, pirmomis dienomis nauji greičio matuokliai išties nestokojo darbo.

„Nuo liepos 19 d. iki mėnesio galo, t. y. liepos 31 d., naujieji matuokliai atliko daugiau nei 3500 fiksavimų. Daugiausia pažeidimų užfiksavo Ukmergės g. esantis matuoklis – 903 vnt., taip pat Oslo g. esantis matuoklis – 547 vnt.“, – komentavo ji.

Pasak G. Vasiliauskaitės, per minėtą laikotarpį užfiksuota itin daug A juostos pažeidimų. Vien Ukmergės g. tai buvo padaryta 598 kartus.

Greičio matuoklis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sostinėje – beveik 40 matuoklių

Savivaldybė nuo pat pradžių neslėpė, kuriose vietose bus sumontuota 16 naujų greičio matuoklių.

Jie papildė jau šiuo metu veikiančius 23 greičio matavimo įrenginius, iš kurių 12 be leistino greičio pažeidimų fiksuoja ir raudono šviesoforo signalo, o 2 – ir A juostos pažeidimus.

Vilniuje vienas greičio matuoklis per metus vidutiniškai užfiksuoja apie 2800 pažeidimų. Daugiausia jų pernai užfiksavo esantys Konstitucijos pr. (6850 užfiksuotų pažeidimų per 2022 m.), Vilniaus Vakariniame aplinkkelyje ties Tarande (4054 užfiksuoti pažeidimai per 2022 m.) ir Žirmūnų g. 22 (3258 užfiksuoti pažeidimai per 2022 m.).

Mieste būtinybė įrengti greičio matuoklius nustatoma atsižvelgus į eismo saugumo, avaringumo mažinimo rodiklius, juodąsias dėmes arba kitaip – avaringiausius ruožus bei dažniausiai pasitaikančius Kelių eismo pažeidimų atvejus dėl greičio viršijimo, važiavimo A juosta ar esant draudžiamam šviesoforo signalui.

Greičio matuoklis / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Matuoklių įrengimas taip pat gali būti numatomas ir kompleksinių projektų vystymo metu, kai toje vietoje įrengiama nauja arba rekonstruojama sankryža ir kita kelių infrastruktūra.

Perka daugiau įrangos

Minėti stacionarūs greičio matuokliai – ne vienintelė naujovė, kuri vairuotojų laukia sostinės gatvėse. Vilniaus savivaldybė taip pat perka vidutinio greičio matavimo sistemas. Be to, tikimasi vairuotojus sudrausminti ir su imitaciniais greičio matuokliais.

Greičio matuoklis / J. Kalinsko / BNS nuotr.

„Savivaldybė pasirašė sutartį dėl 4 stacionarių ir 1 kilnojamojo vidutinio greičio matuoklių komplekto įsigijimo, taip pat perkama 10 kilnojamųjų greičio matuoklių imitacijų“, – portalui sakė Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas.

Stacionarūs vidutinio greičio matuokliai bus įrengti šiose vietose: Geležinio Vilko gatvės atkarpoje nuo Vingio parko viaduko iki tunelio po Seimu abiem judėjimo kryptimis (atkarpos po 1,8 km), Vakariniame aplinkkelyje ties Pilaitės prospektu (2,37 km) ir T. Narbuto gatvėje link Sėlių gatvės (1,33 km).

Greičio matuoklis / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Šios vietos parinktos vertinant greičio viršijimo atvejų dažną pasikartojimą. Kilnojamoji matuoklių sistema ir matuoklių imitacijos vis keis lokaciją, jų preliminariai numatyta 60“, – detalizavo G. Grubinskas.

Anot jo, stacionarūs vidutinio greičio matuokliai bus sumontuoti iki kitų metų vasario pabaigos. Tuomet jie bus įjungti testavimui ir kalibravimui, o visiškai funkcionuoti pradės atlikus metrologines patikras ir prijungus juos prie automatinės pažeidimų fiksavimo sistemos.