Visureigio kainos vertas mažylis „Abarth“ – galingas žaisliukas norintiesiems pabėgti nuo kasdienybės

Yra automobilių, kurių žmonės laukia su nekantrumu, vienas tokių – „Abarth 595 Turismo“. Jis išsiskiria iš serijinių hečbekų ir yra skirtas tikrai ne bet kam. Ką tokio turi vidutinės klasės visureigio kainos vertas mažylis, kuriame vietos pakanka vos dviem, kad dalis automobilių entuziastų eina iš proto?

„Abarth 595 Turismo“ yra ne tik patrauklus akiai, bet ir su nugarą glostančiu varikliu.

Kėbulas – „Fiat 500“, tačiau visa kita yra „Abarth“ kūrinys. Didžioji dalis automobilio kėbulo išliko panaši į „Fiat 500“, atsirado tik šiek tiek padailinimų. Mažyliui sportiškumo suteikia platesnis priekinis bamperis, sportinio tipo lieti ratlankiai ir šonus puošiančios linijos su užrašu „Abarth“.

Abarth 595 Turismo / E. Blaževič/LRT nuotr.

Žaismingas salonas ir lėtas ekranas

„Abarth“ salonas pasitinka apvaliomis formomis. Tiek centrinis prietaisų skydelis, tiek už vairo esantis ekranas, tiek kiti elementai – apvalių formų, o tai po kurio laiko gali sukelti nuobodulį. Mygtukai išdėlioti tarsi zonomis, bet sukuria savotišką apskritimą ir dėl to kartais sunku rasti reikiamą mygtuką.

Abarth 595 Turismo / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ir vis dėlto ne mygtukai, o centrinis jutiklinis ekranas kelia daugiausia nepatogumų. Funkcijos jame išdėliotos chaotiškai, kompiuteris veikia lėtai, o ir pasiekti jį vairuojant nelabai patogu. Atrodo, kad jutiklinis ekranas automobilyje atsirado tik dėl to, jog visi gamintojai tokius įrengia ir tai savotiškas šiuolaikiškumo rodiklis.

Už vairo esantis ekranas, kuriame yra spidometras, –patogesnis, tačiau irgi ne pats patogiausias. Norint pasižiūrėti degalų sanaudas ar kitus rodmenis, reikia ieškoti, kaip tai padaryti. Prie šio ekrano yra keletas mygtukų, tačiau, pasirodo, jų funkcijos visai kitos. Paprasčiau tariant, lengvas chaosas salone.

Abarth 595 Turismo / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tačiau visa kita – stilinga ir jaunatviška. Pavarų svirtis primena didelį ledinuką, pavaros perjungiamos sklandžiai, kaip senų laikų „Formulės 1“ boliduose. Pedalai metaliniai ir tai dar labiau sustiprina sportiškumo pojūtį.

Sėdynės – ne pačios patogiausios. Daugelyje sportinių automobilių sėdėti yra kieta, tačiau sėdynės forma apgaubia kūną, yra sukurtos savotiškos atramos šonuose, o šiame automobilyje sėdėdamas jautiesi kaip ant oda aptrauktos kėdės. Nei minkšta, nei kieta, tačiau patogiai įsitaisyti sunku. Be to, automobilyje įmontuotas G jėgos matuoklis, todėl būtų smagu įvažiuojant staigiai į posūkį neišvirsti iš sėdynės, bet „Abarth“ to neužtikrina.

Apie vietą salone, o ypač galinėje automobilio dalyje kalbėti turbūt net neverta – jos tiesiog nėra. Taip, tai ne tolimoms kelionėms ir ne šeimai skirtas automobilis, todėl nereikia stebėtis, kad užpakalinės sėdynės – dėl grožio, o į bagažinę tilps tik skėtis ir kuprinė.

Abarth 595 Turismo / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vairavimas mieste reikalauja pastangų

„Abarth“ visa galia atsiskleidžia trasoje, tačiau miesto gatvėse jį valdyti gana nepatogu. Standus vairas nenoriai juda važiuojant nelygiomis gatvėmis, o ką jau kalbėti, kad stuburas jaučia kiekvieną krestelėjimą. Kadangi automobilyje sumontuota mechaninė pavarų dėžė, mieste dažnai teks patraukti vieną ranką nuo vairo, o viena ranka valdyti „Abarth“ tikrai nėra patogu. Vairo pasukamumas šiek tiek primena gokartą, todėl paklausę savęs, ar patogu keisti gokarto važiavimo kryptį viena ranka, atsakysite sau į klausimą, kaip seksis vairuoti „Abarth“.

Tačiau jei didžioji kelio dalis drieksis pustuščiu užmiesčiu arba vyksite į specialias trasas, „Abarth“ gali tikrai pradžiuginti. Važiuojant lygiu keliu, kur nėra intensyvaus eismo, itališkasis mažylis leidžia pajusti lenktynių dvasią.

Abarth 595 Turismo / E. Blaževič/LRT nuotr.

Galingas, bet gana ekonomiškas

Bandytasis „Abarth“ turi 1,4 litro benzininį variklį. Po kapotu slepiasi 165 „arkliai“, o pats automobilis sveria tik šiek tiek daugiau nei toną. Masės ir galios santykis leidžia pasiekti iš tiesų įspūdingą automobilio dinamiką. Važiuoti dar smagiau dėl turbinos, kurios slėgį galite nuolat stebėti kairėje pusėje esančiame matuoklyje.

Įjungus režimą „Sport“ pasigirsta švelnus riaumojimas, ir turbina pradeda dirbti visu pajėgumu. Spustelėjus greičio pedalą smarkiau, automobilis reaguoja iškart ir trauka prispaudžia nugarą prie sėdynės atlošo. Nors kai kam 165 AG gali atrodyti vieni juokai, reikia turėti omenyje, kad šis mažylis yra gerokai lengvesnis už daugumą hečbekų.

Abarth 595 Turismo / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nors ir pakankamai galingas, „Abarth“ nesiurbia degalų lyg pašėlęs. Važiuojant ramiai, 60 km/val. greičiu, automobilis šimtui kilometrų suvartoja arti 6 litrų. Be abejo, jei greičio pedalą laikote stabilioje padėtyje, sąnaudos gali būti dar mažesnės. Todėl važiuojant ramiai iš taško A į tašką B galima nusigauti gana taupiai.

„Abarth“ nėra komfortiškiausias, nėra ir moderniausias, tačiau turi itališką dvasią. Jis nenuobodus, traukiantis dėmesį, kaprizingas, nepigus, tačiau tiems, kurie nori prasiskaidrinti kasdienybę, gali tapti geriausiu laisvalaikio draugu.