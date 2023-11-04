Габріелюс Ландсбергіс про можливість "миру з РФ": Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від прагнення укласти мирну угоду з Росією, яка веде загарбницьку війну проти України.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).

For Russia, "peace agreement" only means "time to rearm". We are dangerously close to missing the opportunity to end centuries of the Kremlin's imperial aggression and secure the future of multiple continents. Our children will curse us in the trenches we are digging for them. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) November 4, 2023

За його словами, для Росії "мирна угода" означає лише "час переозброїтися".

Міністр вважає, що західні країни небезпечно близькі до того, щоб втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля та забезпечити майбутнє кількох континентів.

"Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них", – резюмував Ландсбергіс.

Раніше NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.

За даними телеканалу, у цих обговореннях, зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.

За словами джерел телеканалу, ці дискусії є відображенням ситуації на фронті та політичної ситуації у Європі та США.

Обговорення почалися на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, заявили посадовці.

У вересні глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не може вести мирні переговори з Путіним, оскільки тому не можна довіряти.

Він також казав, що розв’язану Росією війну не можна зупинити, сівши за стіл переговорів.