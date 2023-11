Габріелюс Ландсбергіс про можливість "миру з РФ": Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від прагнення укласти мирну угоду з Росією, яка веде загарбницьку війну проти України.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).

For Russia, "peace agreement" only means "time to rearm". We are dangerously close to missing the opportunity to end centuries of the Kremlin's imperial aggression and secure the future of multiple continents. Our children will curse us in the trenches we are digging for them.