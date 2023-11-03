Литва готова підтримати енергетичний сектор України

Литва готова надати підтримку енергетичному сектору України, як це було минулої зими, заявив головний радник президента Литви Ярослав Неверович.

Про це він заявив у п'ятницю на дистанційному засіданні робочої групи з питань енергетичної безпеки формули мирного врегулювання при Президентові України.

"Події минулої зими в Україні показали, що енергетичний сектор є однією з головних мішеней російських атак, оскільки агресор прагне зруйнувати основи держави та зламати оборонний дух народу. Щоб забезпечити стійкість енергетичного сектору та безпеку енергопостачання, ми повинні об'єднати зусилля та працювати разом. Литва буде стояти разом з Україною цієї зими", - сказав Кястутіс Нів'єровіч у коментарі BNS.

Наразі Литва вже надала Україні два автотрансформатори великої потужності, 274 трансформатори та аксесуари до них, інше обладнання для підтримки мережі, а також понад 1 000 генераторів та мобільну теплову котельню. У найближчому майбутньому планується надання додаткової допомоги.

Пан Неверович зазначив, що Литва також готова поділитися передовим досвідом литовських регуляторів у сфері енергетики та ядерної енергетики, а також досвідом декарбонізації теплового сектору.