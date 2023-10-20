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Новини2023.10.20 14:21

Nova Post вийшла на ринок Естонії

LRT.lt
LRT.lt 2023.10.20 14:21
Nova Post вийшла на ринок Естонії
Nova Post вийшла на ринок Естонії / фото: пресслужба Нової Пошти

Естонія стала восьмою європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post та запустила власну кур’єрську доставку. Доставка з України в Естонію - від 5 діб.

«Цього року ми відкриваємо відділення у всіх країнах Балтії. У березні Nova Post вийшла на ринок Литви, сьогодні відкриваємо перше відділення в Естонії, а вже через тиждень запрацюємо у Латвії. Загальні інвестиції у наш розвиток в країнах Балтії складають 300 тис. євро», – говорить Олександр Лисовець, CEO Nova Post Europe.

Перше відділення Nova Post відкрилось в Таллінні за адресою Estonia pst 7, 10412. У ньому клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 1000 кг. Відділення працює щодня.

Nova Post вийшла на ринок Естонії
Nova Post вийшла на ринок Естонії / фото: пресслужба Нової Пошти

Вартість доставки з України в Естонію складає:

  • Документи - 250 грн
  • Посилки до 2 кг – 400 грн
  • Посилки до 10 кг – 600 грн
  • Посилки до 30 кг – 1200 грн
  • Вантажі від 30 до 100 кг – 40 грн за кожен кілограм.

Почесним гостем на відкритті став Надзвичайний і Повноважний Посол України в Естонській Республіці Максим Кононенко: “Переконаний, що завдяки зусиллям таких компаній, як Nova Post, Україна отримає нових партнерів, інвесторів та однодумців, що певною мірою допомагає наближати довгоочікувану мить перемоги. Закликаю естонський бізнес підтримувати ці зусилля партнерством та плідною співпрацею»
Також клієнти можуть викликати кур'єра через сайт та мобільний додаток Nova Post, щоб зробити відправлення з на будь-яку адресу по всій Естонії. Доставка або забір відправлення кур’єром з адреси – сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +250 грн за кожні 100 кг.

Nova Post вийшла на ринок Естонії
Nova Post вийшла на ринок Естонії / фото: пресслужба Нової Пошти

До 12 листопада кожен клієнт може отримати промокод зі знижкою -15% на послуги з доставки з Естонії в Україну, зареєструвавшись за посиланням.

Нагадаємо, що Nova Post вже відкрила 66 відділень у Естонії, Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові. Детальніше за посиланням.

Nova Post вийшла на ринок Естонії
Nova Post вийшла на ринок Естонії
Nova Post вийшла на ринок Естонії
# Країни Балтії# Україна
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