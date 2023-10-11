Литва реалізує три нові проекти з реконструкції в Україні на суму майже 1 млн. євро

Литва готується до реалізації трьох нових проектів з реконструкції в Україні з бюджетом майже 1 млн євро.

Кабінет міністрів схвалив їх реалізацію на засіданні в середу.

"Проекти, які реалізує Литва, дуже добре сприймаються як самою Україною, так і її партнерами, тому що ми фактично робимо речі на місцях, вони відбуваються, вони успішні, вони відкриваються, діти ходять до дитячого садка або до школи, тому вся ця робота дійсно дуже відчутна", - сказала на засіданні канцлер уряду Гедре Бальчюте.

Трирічний проект "3D-інструмент для цифрового просторового планування для муніципалітетів в Україні" вартістю 426 000 євро буде реалізований протягом трьох років, проект "Облаштування будівлі дитячого садка та покращення зовнішньої інфраструктури в Бородянці" за півмільйона буде реалізований за п'ять місяців, а проект реконструкції школи в Снігурівці вартістю 68 000 євро готується за півроку.

Відбудований дитячий садок в Ірпіні. Ілюстративно / Vaikų darželis „Rūta“ Irpinėje, Lietuvos vyriausybės nuotr.

За словами канцлера, наразі готується довгострокова концепція, яка допоможе "перестати перевантажувати уряд кожним конкретним проектом". При цьому пріоритет надаватиметься тим проектам, де Литва може зробити найефективніший внесок.

Литва вже побудувала в Бородянці мобільний будинок на 36 сімей вартістю 940 000 євро, відбудувала дитячий садок в Ірпіні за 4,9 млн євро, реконструювала Бородянський ліцей за 7,9 млн євро та реалізувала інші проекти.