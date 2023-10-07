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Новини2023.10.07 17:47

Євген Магда: "У нас на очах відбувається деміфологізація Ізраїлю як всемогутньої держави, але Ізраїль не втрачає іміджу єдиної демократії на Близькому Сході"

ОГ LRT.lt
Олег Головатенко, LRT.lt 2023.10.07 17:47
Євген Магда
Євген Магда / фото: Олег Головатенко / LRT

Палестинське бойове угруповання ХАМАС сьогодні оголосило війну державі Ізраїль, про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант, після того, як бойовики із сектора Газа випустили ракети по території Ізраїлю зранку у суботу. "Сьогодні вранці Хамас зробив велику помилку і почав війну з державою Ізраїль", - йдеться в заяві Ґаланта. "Сили оборони Ізраїлю борються з ворогом всюди", - сказав міністр.

Володимир Зеленський, президент України, яка бореться з російським вторгненням, заявив, що Ізраїль, на який у суботу напали палестинські бойовики в безпрецедентній атаці, має незаперечне право на захист.

«Право Ізраїлю захищатися є незаперечним», – написав Володимир Зеленський у Telegram.

Військова операція проти Ізраїлю
Військова операція проти Ізраїлю / AP nuotr.

«Терор — це завжди злочин, не тільки проти однієї країни чи конкретних жертв, а й проти всього людства», — додав президент України.

Українська редакція порталу LRT.lt попросила прокоментувати ситуацію навколо Ізраїлю українського експерта у питанні Євгена Магду, який 2006-го року захистив дисертацію кандидата політичних наук на тему "Глобальний вимір регіонального конфлікту на Близькому Сході":

- У телеграмі Ви написали, що Росія інтернаціоналізує цей конфлікт. І зараз головне - не втратити увагу до України.

- Так, безумовно нам це потрібно. Ми маємо активно показувати, якою є ситуація в Україні. Це насамперед робота наших дипломатів в усіх посольствах без виключення. І це має бути в контесті солідарності з Ізраїлем, безумовно. Тобто ми маємо показувати, по-перше контакти Росії з ХАМАСом, бо вони дійсно є. І це абсолютно не секрет. Делегації ХАМАСу неодноразово були Москві. І я не вірю, що така системна атака підготовлена була на якомусь аматорському рівні. Це фантастика!

Військова операція проти Ізраїлю
Військова операція проти Ізраїлю / AP nuotr.

- Як експерт в питанні Ізраїлю скажіть, взагалі що це? Ось те пекло, що відбувається на вулицях ізраїльських міст сьогодні зранку.

- Це гібридна війна. Це гібридна війна в її первинному визначенні. Коли набагато слабший супротивник завдає удару по сильнішому за рахунок несподіванки. Те, що відбувається зараз у нас на очах, - це деміфологізація Ізраїлю як всемогутньої держави на Близькому Сході. Але від того Ізраїль не втрачає іміджу єдиної демократії на Близькому Сході. Це теж треба не забувати.

По-друге, я думаю що буде серйозна політична криза в Ізраїлі. Там і без того позиції Нетаньягу були не дуже сильні. Я не виключаю, що його в цій ситуації можуть просто попросити на політичну пенсію.

- Його іноді називають ледь не "другом Путіна" деякі експерти. Але тут цікаво, що Нетаньягу казав щось одне, політики і Моссад щось інше...

- Знаєте, є відома фраза, що у Перемоги багато батьків, а поразка - завжди сирота.

Військова операція проти Ізраїлю
Військова операція проти Ізраїлю / AP nuotr.

Нетаньягу мав старшого брата, який загинув в Уганді під час операції зі звільнення заручників. Він був командиром ізраїльського спецназу. Він був єдиним, хто там загинув. Тому, я думаю, що у нього свій рахунок. І цей рахунок існує. Просто ми бачимо зараз багато цікавих факторів, на які треба звертати увагу. По-перше несподіванка. В шаббат давно не було бойових дій. І тут ми бачимо, що Хамас підготувався. Тобто і різні протитанкові засоби, і засоби пересування, але вони не будуть вступати в безпосередні зіткнення "армія на армію". Зрозуміло, у них є досвід другої ізраїльсько-ліванської війни. Це досвід більше Хезболли на території Лівану. Зараз буде багато хто плутати, але це сполучені судини насправді. І досвід Хезболли передати Хамасу набагато легше, ніж передати досвід Армії оборони Ізраїлю Українській Армії, повірте мені. І навпаки.

Тому буде багато різних факторів і буде багато впливу.

В якому сенсі? Впливу інформаційного. Дивіться, ми зараз в першу чергу дивимось відео, які зняті бойовиками, правда? Тобто це вони виграють інформаційну війну. Є книжка відома "Війна в 140 знаків" про використання твіттера. І я думаю, ми зараз це теж будемо бачити. А бойовики після того, як вони досягнуть максимуму з приводу захоплення полонених і максимальної деструкції того, що вони зможуть зробити на територіях власне Ізраїлю, вони повернуться назад в Сектор Газа, і там будуть ховатися за мирними мешканцями, які до них цілком лояльні. І, відповідно, робити ту роботу, яка бойовикам потрібна. Тобто ми будемо бачити саме гібридну війну, в якій Ізраїлеві буде нелегко. Тому що на його можливі удари по Сектору Газа чи по Західному берегу річки Йордан світова спільнота не завжди буде реагувати позитивно. Ну ми ж розуміємо це.

Військова операція проти Ізраїлю
Військова операція проти Ізраїлю / AP nuotr.

- Ви кажете "війна у 140 знаків", а у мене одразу вмикається параноя стосовно політики твітера і присутніх там ботів.

- Дійсно, ви знаєте тут позиція Ілона Маска буде дуже цікава. Тут я думаю, що вже по ідеї підключилося ізраїльське лобі достатньо потужне в Сполучених Штатах. Там є такий американо-ізраїльський комітет у публічних справах, який зазвичай організовував зустріч ізраїльського прем'єра практично одразу після призначення, візит до Сполучених Штатів і з устріч з президентом. Так було десятиліттями. А Нетаньягу, наскільки я знаю, в цю каденцію не зустрічався ще з Байденом. Він зустрічався вже на полях Генеральної асамблеї ООН. Але це трішки не те.

Візит до Білого дому одразу після затвердження і зараз така часова прогалина - це достатньо цікаво.

Військова операція проти Ізраїлю
Військова операція проти Ізраїлю / AP nuotr.

- Ви сказали про падіння міфу всемогутності Ізраїля. Як так трапилося, що розвідка проспала?

- Не знаю. Для цього треба володіти інформацією зсередини і усвідомлювати, наскільки ситуація в регіоні є небезпечною, хиткою. Ну просто, знаєте, всі ми люди. і немає, очевидно. Чи були проблеми, пов'язані з кадрами, чи були проблеми, пов'язані з недовірою політичного керівництва до висновків Моссаду. Ми не знаємо всієї кухні. Тобто ми знаємо міф про те, що є потужні ізраїльські спецслужби.

Військова операція проти Ізраїлю
Військова операція проти Ізраїлю / AP nuotr.

- Але вони діють на території всього світу, діють навіть на території Ірану. Це постійні підриви об'єктів з виробництва тих самих безпілотників.

- Але от виходить, що захистити власну територію Ізраїлеві виявилось набагато складніше. І це буде ще один аргумент, який буде використовуватися проти Ізраїлю. Йому будуть закидати, що вони захопили території, які мали за рішенням про поділ підмандатної Британської Палестини, належати демократичному Ізраїлеві і демократичній Палестині. А кордони дуже такі, знаєте, гнучкі виявилися. І з цим теж будуть проблеми. Ми зараз будемо до всього іншого жити в полоні власних уявлень про ситуацію на Близькому Сході. А вона, на мою думку, набагато менш лінійна, ніж нам видається.

Євген Магда
Військова операція проти Ізраїлю
Військова операція проти Ізраїлю
Військова операція проти Ізраїлю
Військова операція проти Ізраїлю
Військова операція проти Ізраїлю
Військова операція проти Ізраїлю
Військова операція проти Ізраїлю
# Україна# Росія# Близький Схід
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