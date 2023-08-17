Вільнюський університет розриває договір з професором із Росії, який заперечував окупацію країн Балтії

Вільнюський університет (ВУ) розірвав договір із професором із Росії Андрієм Десницьким, який заперечував окупацію країн Балтії, повідомила в четвер литовська радіостанція Lietuvos radijas.

"Інформую, що із серпня трудовий договір з Андрієм Десницьким буде розірвано", - підтвердив радіостанції Lietuvos radijas декан Філологічного факультету ВУ професор Міндаугас Кветкаускас.

За повідомленням радіостанції Lietuvos radijas, Андрій Десницький, який працює науковим співробітником і лектором у ВУ з осені минулого року, раніше жив у Москві та писав публікації, в яких заперечував окупацію Литви і ще двох балтійських країн.

Вільнюський університет / фото Э. Гениса / LRT

У публікаціях для російської аудиторії він стверджував, що Сталін не окупував ці країни, а тільки наполегливо вимагав приєднання їх до Радянського Союзу.

Також він був прихильником приєднання Криму до РФ у "невійськовий" спосіб.