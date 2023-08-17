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Новини2023.08.17 11:30

Вільнюський університет розриває договір з професором із Росії, який заперечував окупацію країн Балтії

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.08.17 11:30
Андрій Десницький
Андрій Десницький / Stop kadras iš laidos „Mūsų rusų gatvė“

Вільнюський університет (ВУ) розірвав договір із професором із Росії Андрієм Десницьким, який заперечував окупацію країн Балтії, повідомила в четвер литовська радіостанція Lietuvos radijas.

"Інформую, що із серпня трудовий договір з Андрієм Десницьким буде розірвано", - підтвердив радіостанції Lietuvos radijas декан Філологічного факультету ВУ професор Міндаугас Кветкаускас.

За повідомленням радіостанції Lietuvos radijas, Андрій Десницький, який працює науковим співробітником і лектором у ВУ з осені минулого року, раніше жив у Москві та писав публікації, в яких заперечував окупацію Литви і ще двох балтійських країн.

Вільнюський університет
Вільнюський університет / фото Э. Гениса / LRT

У публікаціях для російської аудиторії він стверджував, що Сталін не окупував ці країни, а тільки наполегливо вимагав приєднання їх до Радянського Союзу.

Також він був прихильником приєднання Криму до РФ у "невійськовий" спосіб.

Андрій Десницький
Вільнюський університет
# Країни Балтії
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