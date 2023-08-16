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Новини2023.08.16 14:50

Литва за 0,5 млн євро підготує типовий проект школи для України

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BNS 2023.08.16 14:50
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви / Артурас Жарновскіс

Литва підготує для України типовий проект школи за 0,5 млн євро, а також виділить 300 тис. євро на зміцнення адміністративного потенціалу Агентства з питань відновлення України.

Ці два нові проєкти з підтримки України були схвалені кабінетом міністрів на засіданні в середу.

Стандартний технічний проєкт "Школа майбутнього в Україні" планується підготувати протягом 20 місяців, його попередня кошторисна вартість становить 0,5 млн євро.

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви / фото: www.facebook.com/markushinoleksa

Інший проєкт, що передбачає зміцнення адміністративного потенціалу Агентства з питань відновлення України, отримає грант у розмірі 300 тис. євро. У протокольному рішенні уряду зазначено, що планована тривалість проєкту становить дев'ять місяців.

На нараді також було презентовано проєкти, які вже реалізовано або які завершуються: будівництво мобільного житлового містечка на 36 родин у Бородянці, ремонт дитячого садка "Рута" в Ірпені, відкриття якого заплановано на 24 серпня.

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви / фото: www.facebook.com/markushinoleksa

Литва також завершує ремонт ліцею в Бородянці, який відкриється в жовтні, і підготувала модель для модернізації розподільчої мережі оператора енергопостачання "Миколаївобленерго".

Литва розпочала відновлювальні роботи в Україні восени 2022 року.

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
# Україна# Країни Балтії
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