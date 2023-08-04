Щонайменше 82 російських олігархів беруть участь у війні: чому на них не поширюються європейські санкції?

Зброя і бомби, використані російською армією під час наступу на Маріуполь, були виготовлені за допомогою російських олігархів. Щонайменше 82 найбагатші людини Росії мають ділові зв'язки з військовими або іншим чином підтримують війну в Україні. Більшість із них не потрапили під санкції Європейського союзу (ЄС) або інших західних країн.

Такими є результати розслідування, проведеного незалежним журналістським порталом Proekt.

За словами Катерини Резнікової, одного з авторів дослідження, його метою було з'ясувати, скільки людей зі списку найбагатших громадян Росії за версією Forbes підтримують війну Росії проти України. Журналіст зазначає, що хоча більшість людей зі списку публічно не заявляють про свою позицію з приводу війни, вони таємно підтримують Росію фінансово.

"Ми нарахували 81 людину, але завдяки нашим читачам ми додали до списку ще одну людину. (...) Ця людина - власник компанії, яка займається продажем комп'ютерної техніки. Він продає комп'ютери та іншу оргтехніку на окупованих територіях. Його компанія займається вивезенням і крадіжкою дітей", - сказала Резнікова в інтерв'ю Радіо ЛРТ.

Війна в Україні / AP nuotr.

Як показує розслідування, російські олігархи роблять свій внесок у війну в Україні абсолютно різними способами. Одні виробляють компоненти для бомб, інші - танки і літаки, треті надають різні послуги зв'язку і страхування.

Щоб легше було вести облік, журналісти взяли конкретні воєнні злочини, як-от різанина в Бучі або бомбардування Маріуполя, і перерахували всіх російських багатіїв, які могли сприяти скоєнню цих злочинів.

"З точки зору статистики, хто робить найбільший внесок, - це мільярдер Михайло Шелков. Він є власником компанії "ВСМПО-Авісма". Це компанія, яка виробляє титанові сполуки. Найбільшими покупцями їхньої продукції були компанії Boeing і Airbus. (...) Вони постачали титан російській армії для виробництва бронетранспортерів і літаків, які зараз воюють в Україні.

Війна в Україні / AP nuotr.

На другому місці - Юрій Ковальчук, олігарх, дуже близький до Путіна. (...) Він уклав з армією страхові контракти на 47 млрд рублів. На третьому місці - Борис Ротенберг, також дуже близький до Путіна. Його компанія займалася будівництвом об'єктів, транспортуванням і встановленням обладнання. Зокрема й високочастотного обладнання, яке також використовується у військовій промисловості", - каже вона.

Як зазначає Резнікова, майже всі ці російські олігархи - 80 із 82 - так чи інакше потрапили під санкції. Проблема, однак, полягає в тому, що найчастіше про ці санкції оголошується тільки з українського боку - багатії не потрапляють під санкції ні в США, ні в Канаді, ні в ЄС.

"Що стосується санкцій ЄС, то під них потрапив тільки 31 олігарх", - каже журналістка.

Війна Росії проти України. Нічний удар по Львову / фото УНIАН

Відповідаючи на запитання, чи вважає вона, що це дослідження може допомогти занести до санкційного списку ЄС російських багатіїв, які підтримують війну в Україні, журналістка каже, що журналісти мають обмежену владу. Для неї найголовніше - зробити цю проблему надбанням громадськості.

"Звичайно, ми, як представники ЗМІ, не можемо домогтися мети притягнення олігархів до юридичної відповідальності. На мій погляд, над цією проблемою мають працювати юристи.

Наша мета - вивести проблему в публічну сферу, (...) тому що в суспільстві про це ніхто особливо не говорить. Не кажучи вже про те, що в Росії немає публічної інформації про те, чим люди допомагають і який внесок вони роблять у війну. (...) І я вважаю, що ми маємо порушити таку дискусію", - каже Резнікова.