Володимир Зеленський: Зобов'язання G7 не можуть замінити членство в НАТО, Україна з часом приєднається до Альянсу

Президент України Володимир Зеленський у середу у Вільнюсі привітав нові зобов'язання країн G7 у сфері безпеки, але попередив, що вони не можуть замінити членство його країни в НАТО.

Він також висловив упевненість, що Україна врешті-решт буде в НАТО, як тільки закінчиться війна, розв'язана Росією.

Виступаючи на спільній прес-конференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, український лідер заявив, що обіцянки G7 слід розглядати "не замість НАТО, а як гарантії безпеки на нашому шляху до інтеграції".

"Ми можемо констатувати, що результати цього саміту хороші, але якщо ми отримаємо запрошення [на вступ до НАТО], то це буде оптимальним варіантом", - сказав він на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Найкраща гарантія безпеки для України - це бути в НАТО", - сказав Зеленський журналістам, додавши, що "слава Богу, ми не бачимо, щоб жоден член НАТО воював, страждав, щоб його люди гинули або щоб йому доводилося захищати свою землю".

"На шляху до НАТО ми хотіли б мати постійні гарантії, щоб наші відносини з країнами-гарантами були міцнішими, і ми хочемо мати відповідний документ", - сказав він.

"Іноді дуже важко пояснити партнерам певні речі. Ми перебуваємо у стані війни, і партнери дуже хочуть нам допомогти. Але ми живемо в дуже різних умовах. Ми живемо в умовах, коли нам потрібно виживати, і наші партнери хочуть допомогти нам вижити. Але нам потрібно вижити, щоб жити", - сказав український лідер, відповідаючи на запитання, як він оцінює домовленість лідерів НАТО про те, що Україна буде запрошена до Альянсу після того, як країни блоку дійдуть згоди і Київ виконає відповідні умови.

Володимир Зеленський / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Пізніше в середу очікується, що група найбільших промислових держав G7 оголосить план довгострокових гарантій, які допоможуть Україні перемогти російське вторгнення і стримати майбутню агресію.

Зважаючи на те, що Україні, ймовірно, доведеться довго чекати на здійснення своєї мрії про членство в НАТО, а отже, на автоматичний захист Альянсу, країни G7 оприлюднять проміжний план, який гарантуватиме постійну допомогу.

За словами американських чиновників, план полягає в тому, щоб "допомогти Україні побудувати армію, здатну захистити себе і стримати майбутній напад".

Зеленський заявив, що нинішня ситуація в Україні спонукає до швидких реформ в архітектурі міжнародної безпеки.

"На жаль, це відбувається за дуже високу ціну, ми бачимо, як боротися з будь-якою агресією ціною наших життів", - зазначив він.

"Україна буде в НАТО після війни"

"Ми розуміємо, що наші партнери допомагають нам зброєю, це момент виживання і вона нам дуже потрібна. Ми розуміємо, що дехто боїться зараз говорити про наше членство в НАТО, тому що ніхто не хоче світової війни", - сказав Зеленський.

"Ми цивілізовані, адекватні люди, і Україна розуміє, що ми не можемо бути членом НАТО, поки йде війна. Це абсолютно зрозуміло", - зазначив український лідер.

"Я впевнений, що після війни Україна буде в НАТО. Ми будемо робити все можливе, щоб це сталося", - додав він.

У вівторок лідери НАТО погодилися, що Україна отримає запрошення, коли "будуть виконані умови".

"Я розумію це як "коли на нашій землі буде безпечно", - сказав Зеленський.

Український лідер порівняв потенційну пропозицію про членство в НАТО зі статусом кандидата на вступ до Європейського Союзу, який ЄС надав його країні невдовзі після вторгнення Росії в лютому минулого року.

"Кандидатство в ЄС було просто сигналом, - сказав він. - Кандидатство не означає членства, але воно приносить значну мобілізацію для України і є потужним сигналом для Росії".

Відповідаючи на прес-конференції на запитання про рішення Сполучених Штатів надіслати касетні боєприпаси в Україну, Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та Конгресу.

Понад 120 країн мають заборону на них відповідно до Конвенції про касетні боєприпаси, в тому числі багато країн-членів НАТО. У Конгресі була значна опозиція цьому кроку Байдена.

"Я знаю, що це був виклик у Сполучених Штатах, це був виклик у Конгресі США, і є люди, які не поділяють підтримку щодо касетних боєприпасів. Але я хочу, щоб ми подивилися на це з іншої точки зору, з точки зору справедливості", - сказав він, підкресливши, що Росія використовує касетні бомби з початку свого вторгнення в Україну минулого року.

Володимир Зеленський / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Нові пакети підтримки

У середу Зеленський провів зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту НАТО.

Український лідер повідомив у соціальних мережах після двосторонніх зустрічей, що говорив з прем'єр-міністром Канади про гарантії безпеки для України на шляху до НАТО, і вони домовилися про подальшу військову допомогу бронетехнікою.

Також він повідомив про досягнуті домовленості з Німеччиною про додаткові пускові установки Patriot і ракети до них.

Зеленський також повідомив, що подякував прем'єр-міністру Великої Британії за зброю, в тому числі далекобійну, і обговорив з Сунаком гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.

Після зустрічі з Албанезом український президент повідомив про "новий потужний оборонний пакет, що включає 30 "Бушмастерів".

Зеленський також зустрівся з Рютте, після чого заявив, що було досягнуто домовленості про початок тренувальної місії для українських пілотів на літаках F-16 у серпні цього року.

Український лідер також повідомив, що поінформував Макрона про поточну ситуацію на полі бою та обговорив з французьким президентом подальшу оборонну підтримку, включаючи інженерне обладнання для розмінування.

Зеленський подякував усім лідерам за підтримку на шляху Києва до НАТО.

"Довгострокові програми підтримки є найкращим сигналом для всіх у світі, що наша Європа залишатиметься простором безпеки та миру", - сказав він у телеграмі.