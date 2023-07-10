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Новини2023.07.10 09:10

З наближенням саміту НАТО литовська армія фіксує зростання дезінформації

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.07.10 09:10
Армія під інформаційною атакою. Ілюстративно
Армія під інформаційною атакою. Ілюстративно / E. Blaževič/LRT nuotr.

Збройні сили (ЗС) Литви спостерігають зростання дезінформації напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

Минулого місяця аналітики Департаменту стратегічної комунікації ЗС сил Литви виявили 190 унікальних випадків дезінформації на оборонну тему, повідомили в суботу в армії.

Основними об'єктами дезінформації є війна в Україні, саміт НАТО і відносини між Росією і НАТО, йдеться в повідомленні.

Як і в минулому, формуються негативні погляди на допомогу Україні з боку країн НАТО, зокрема Литви, Захід звинувачується в прагненні сприяти війні в Україні.

Згідно з повідомленням, новою мішенню дезінформації стала тристороння бригада Великого гетьмана Костянтина Острозького - LITPOLUKRBRIG. Дискредитація бригади, що почалася навесні, триває й досі. Наприклад, коли командування литовсько-польсько-української бригади відвідало Литву, було неправдиво заявлено, що цей підрозділ планують втягнути у військові дії в Україні та провокації в Білорусі.

LITPOLUKRBRIG
LITPOLUKRBRIG / фото: АрміяІнформ

"Ця тема також була пов'язана з майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі, де маніпулювали тим, що готують рішення про введення литовських і польських військ в Україну і можливу участь цієї бригади у війні в Україні без формальної участі НАТО", - заявили в ЗС Литви.

LITPOLUKRBRIG було створено 2014 року, і одним із її пріоритетних завдань є посилення спроможностей українських військ та освоєння процедур НАТО.

За словами військових, також поширюються ворожі відомості, які не відповідають дійсності, про навчання НАТО Air Defender 2023, які нібито призначені для підготовки до нападу на Росію.

Армія під інформаційною атакою. Ілюстративно
LITPOLUKRBRIG
# Саміт НАТО# Країни Балтії# Україна
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