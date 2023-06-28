"5000 євро на рік за навчання - непідйомна сума": Чи можуть українці навчатися у литовських вишах безкоштовно?

Літо - це не лише пора відпусток і відпочинку, а й час вступних іспитів для майбутніх студентів. Цього року кількість учнів з України, які закінчують школи у Литві, зросла в кілька разів. Саме тому у п'ятницю Міністерство освіти, науки та спорту Литви оголосило про виділення суми у 860 тисяч євро для підтримки українських студентів.

Ця сума має частково забезпечити стипендіями українців, які будуть зараховані на бакалаврські денні навчальні програми з 1-го вересня цього року. Але в той час, як вступна кампанія в багатьох університетах уже розпочалася, українські студенти досі не мають повної інформації про можливості навчання у Литві.

Бракує інформації

17-річний В'ячеслав приїхав до Вільнюса торік разом із мамою та молодшим братом. Після того, як хлопець виїхав зі зруйнованого окупантами Маріуполя, йому довелося починати все з чистого аркуша, зокрема й закінчувати випускний клас уже в Литві.

"Ми з братом з першого вересня минулого року пішли в російськомовну школу у Вільнюсі. Проблем ніяких не було, мій клас мене прийняв дуже добре. Програма трохи відрізняється, бо те, що вчили тут у 12 класі, ми вже проходили. Найбільша складність була з литовською мовою", - ділитися В'ячеслав.

Студенти. Асоціативне фото / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ближче до початку іспитів і вступної кампанії почали виникати питання. За словами мами В'ячеслава Марії, вони до останнього не знали, які іспити їм потрібно складати, де це відбуватиметься і які вимоги до вступу в литовські університети.

"Я не буду приховувати, що ми хотіли б навчатися в університеті безоплатно, адже грошей на оплату навчання у нас немає. Але коли наближалися іспити, ми не знали, що нам потрібно для цього зробити - складати державні іспити в Литві на атестат зрілості, як і всі литовські студенти, чи складати українські іспити. Жодної інформації ніде не було, наші викладачі в школі нічого не знали, а міністерство не відповідало на наші запити до останнього дня. Без атестата ми нікуди б не вступили, а який це має бути атестат - литовський чи український, по-моєму, не знають навіть університети", - розповіла мама майбутнього студента Марія.

Через проблеми з литовською мовою та невелику відмінність програм литовських та українських шкіл сім'я прийняла рішення складати український мультипердметний тест, який наразі проводять у 39 містах різних країн світу, зокрема й у Литві.

"Ми зареєструвалися на український мультипредметний тест, щоб отримати український атестат з нашої минулої школи. Ми розуміли, що литовську мову за короткий час вивчити не вдасться, а в литовські університети можна вступити і без знання литовської з українським атестатом", - пояснює своє рішення мама українського студента В'ячеслава.

А от мама 17-річної Анни не стримує свого роздратування з приводу всієї вступної кампанії. Її донька закінчувала 11 клас в українській школі, але віддалено, вже перебуваючи у Вільнюсі. Обравши кілька литовських університетів і спеціальність, яка її цікавить, Анна також склала мультипредметний український тест, але, за словами мами дівчинки, стипендії на навчання в університеті, найімовірніше, їм не виділять.

Воєнні біженці з України у Вільнюсі / A. Černiausko nuotr.

"Я взагалі дуже незадоволена цією системою для абітурієнтів з України. По-перше, інформації - нуль, якщо не зателефонуєш і сам усе не дізнаєшся, то ніхто тобі нічого не скаже. А, по-друге, стипендії, як я зрозуміла, є, але не для всіх. І, найімовірніше, учні з литовськими атестатами будуть у пріоритеті. Єдина надія на самі університети і на їхнє додаткове фінансування. У нашому випадку стипендія залежатиме від бала атестата, бала за мотиваційний лист і творче завдання. Якщо стипендії не буде, то, на жаль, платити 5000 євро на рік за навчання - можливості нема", - каже мама випускниці Анни Марина.

Студенти. Асоціативне фото / BNS nuotr.

Український мультипредметний тест: що це?

Литовські випускники вже склали іспити на атестати зрілості і вступна кампанія у більшості університетів добігає кінця. Український мультипредметний тест (НМТ), який можуть скласти українські випускники практично в будь-якій країні Європи, також добігає свого завершення: основна сесія проходила в період з 5 по 23 червня, а додаткова сесія відбудеться з 11 по 24 липня. Результати тесту буде представлено 28 червня і 29 липня.

Цього року для учасників тесту підготовлено три блоки завдань: з них два обов'язкові предмети - українська мова та математика, а третій предмет - на вибір учня. Це може бути історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

Згідно з коментарем Міністерства освіти, науки і спорту Литви, цього навчального року литовські школи закінчують майже 90 українців, тоді як майже 500 українців зареєструвалися для складання НМТ, який Україна попросила Міністерство допомогти організувати у Литві. Український НМТ визнається в литовських університетах.

Студенти. Асоціативне фото / E. Blaževič/LRT nuotr.

"Це український тест, який проходить у Литві. На нього було зареєстровано близько 500 українців. Важко передбачити, скільки з них вступлять до литовських вищих навчальних закладів, а хто з них навчатиметься в інших країнах. Ті учні, які закінчують литовські школи, отримають литовські атестати зрілості", - йдеться у відповіді Міністерства.

Міністерство: держава пропонує фінансову допомогу

У Міністерстві освіти, науки і спорту Литви також зазначають, що українські студенти можуть розраховувати на підтримку держави.

"Цього навчального року всім громадянам України, які навчаються на денному відділенні першого циклу навчання, надається стипендія в розмірі 300 євро на місяць, навчання 700 студентів частково оплачується державою (60%), решту оплачує вищий навчальний заклад. Для 60 студентів з українським громадянством покривається повна вартість навчання і виплачується стипендія в розмірі 490 євро на місяць", - повідомили у міністерстві.

Представники міністерства також зазначають, що на державну підтримку можуть розраховувати всі українці, які зацікавлені в навчанні у литовських вишах. Важливо зазначити, що підтримка поширюється лише на українських студентів, які вступають на денні програми першого циклу навчання. Хоча в міністерстві додають, що університети мають право встановлювати свої критерії відбору.

Міністерство освіти, науки і спорту Литви / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

"Важливо зазначити, що заклади вищої освіти мають право встановлювати критерії прийому та вимоги до абітурієнтів, включно з громадянами третіх країн. Правила прийому приймаються кожним вищим навчальним закладом індивідуально відповідно до їхніх внутрішніх процедур. Громадяни України, які бажають претендувати на державну підтримку навчання, повинні мати атестат зрілості та скласти 2 державні іспити на атестат зрілості або українські вступні іспити до вищих навчальних закладів (Національний мультипредметний тест)", - пояснили в Міністерстві.

Університет Вітаутаса Великого: можливість додаткових стипендій

Вступна кампанія у Литві зараз у самому розпалі, і більшість литовських ВНЗ уже приймають перших студентів. Але в той час, як для литовських студентів вступна кампанія добігає кінця, для українських студентів більшість ВНЗ подовжили дати подачі документів.

Так, наприклад, Вільнюський університет приймає заяви від українських студентів до 20 серпня, Університет Вітаутаса Великого приймає заяви до 1 липня, Каунаський Технологічний університет - до 30 червня.

Крім дедлайнів, відрізняються також умови прийому в литовські університети, критерії відбору та додаткова підтримка українським студентам.

Так, наприклад, Університет Вітаутаса Великого (ВВУ) планує надати додаткові 25 стипендій для покриття плати за навчання вмотивованим студентам з України з високими оцінками, які вступають на програми бакалаврату та магістратури з викладанням англійською мовою в 2023-2024 рр.

Університет Вітаутаса Великого / E. Blaževič/LRT nuotr.

"Ми також очікуємо на значну кількість українських абітурієнтів, які мешкають у Литві від початку війни і планують вступити на програми бакалаврату ВВУ в рамках загального процесу прийому, з можливістю отримання часткового фінансування від держави та університету. Громадяни України, які вступили на бакалаврат і магістратуру до і після війни, частково або повністю звільняються від плати за навчання, отримують пільги з оплати гуртожитку та одноразові соціальні стипендії. Університет також дбає про емоційне благополуччя та інтеграцію українських студентів, організовує різноманітні заходи, надає безкоштовні психологічні консультації", - повідомили LRT.lt представники Університету Вітаутаса Великого.

За словами представників університету, правила прийому для українських і литовських студентів на англомовні програми не відрізняються.

"Громадяни України, які вступають на програми бакалаврату та магістратури університету, що викладаються англійською мовою, мають надати документи про попередню освіту і для програм бакалаврату, а також результати українського національного мультипредметного тесту для оцінки рівня знань. Вони також мають надати підтвердження свого рівня володіння англійською мовою, а також інші документи, необхідні для вступу", - пояснюють представники університету.

Якщо ви не можете надати сертифікат про рівень володіння англійською мовою, університет пропонує безкоштовний тест для оцінювання рівня володіння англійською мовою. Якщо абітурієнт не склав український національний мультипредметний тест, можна пройти тест на знання та навички, запропонований університетом. Українські абітурієнти також звільняються від сплати збору за подання заяви.

Студенти. Асоціативне фото / BNS nuotr.

Згідно зі статистикою ВВУ, наразі 89 громадян України подали заяви на навчання в бакалавраті та магістратурі англійською мовою у 2023-2024 навчальному році. Понад 250 громадян України наразі зараховано на програми бакалаврату та магістратури в Університеті Вітаутаса Великого.

КТУ: є додаткові пільги українцям

Представник Каунаського технологічного університету (КТУ) Мантас Лапінскас повідомив LRT.lt, що на громадян України поширюються ті ж самі правила прийому, що й на громадян Литви, але університет всіляко підтримує українських студентів, зокрема й фінансово.

"На сьогоднішній день громадяни України, (...) прийняті на навчання в державні вищі навчальні заклади Литви з 24 лютого 2022 року за програмами першого циклу, аспірантури або очної форми навчання, можуть отримати цільову стипендію. Розмір стипендії становить 300 євро на місяць і надається Міністерством освіти. КТУ також надає разові соціальні стипендії студентам, чиє матеріальне становище скрутне (...) Максимальна сума виплати - 980 євро. Хоча стипендія є разовою, кількість спроб, коли студенти можуть звернутися по цю фінансову підтримку, не обмежена", - повідомляє представник КТУ Мантас Лапінскас.

Каунаський технологічний університет / KTU nuotr.

Українські студенти також можуть скористатися пільгами на оплату проживання в гуртожитку. А для тих українських студентів, які вже навчаються в КТУ, є різні можливості отримати фінансову підтримку. Здебільшого вона базується на досягненнях студента у навчанні, але кожну заяву університет розглядає в особистому порядку. Тож, якщо вступити на безоплатне навчання наразі не вдалося, за гарного навчання є можливість не лише отримувати стипендію, а й скоротити плату за навчання.

"Вартість навчання громадян України, які втекли до Литви через воєнні дії, покриватиметься з державного бюджету, якщо вони закінчили середню школу, відповідають вимогам для вступу на відповідну програму навчання та мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Литві. Для вступу в литовський вищий навчальний заклад після закінчення середньої школи в Україні необхідний атестат зрілості та український національний тест (НМТ). Якщо ви закінчили школу в Литві, вам потрібен атестат зрілості та два державні іспити на атестат зрілості за вашим вибором", - пояснює Мантас Лапінскас.

Якщо навчання організовано литовською мовою, то рівень володіння литовською мовою має бути на рівні B2 або C1, залежно від обраної програми навчання. Якщо навчання організовано англійською мовою, то студенту необхідно знати англійську мову на відповідному рівні. Згідно зі статистикою КТУ вже близько 80 українських студентів подали свої заяви на різні програми в університеті.

Біженці з України в Литві / T. Biliūno/BNS nuotr.

"Громадяни України, які вступають до вищих навчальних закладів Литви і здобули середню освіту в Україні, повинні подати документ про визнання їхньої освіти в Литві, інші документи, передбачені правилами прийому до вищих навчальних закладів, і посвідку на проживання в Литві. Документи подаються до Литовської асоціації вищих навчальних закладів (LAMA BPO). Їх також можна подати до обраного вищого навчального закладу, який допоможе внести дані в систему LAMA BPO. Ви можете обрати кілька програм навчання в литовських вищих навчальних закладах. Документи або переклади мають бути литовською або англійською мовою", - наголошує представниця КТУ.

Університети рекомендують перед вступом дізнаватися всю інформацію на сайтах Вищих навчальних закладів, які цікавлять, адже критерії відбору та прийому українців можуть відрізнятися не тільки від університету, а й від обраної програми навчання.