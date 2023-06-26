Литва обіцяє посилити розвідку в Білорусі, оскільки Росія відправляє до країни Пригожина

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BNS 2023.06.26 07:47
Гітанас Науседа
Гітанас Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Рада національної оборони Литви вирішила виділити більше розвідувальних можливостей для оцінки ситуації в Білорусі, заявив у неділю президент країни Гітанас Науседа.

Литва реагує на заяву Кремля про те, що Євген Пригожин, лідер групи найманців "Вагнера", яка спровокувала повстання в Росії, повинен буде поїхати до Білорусі в рамках угоди про зниження напруженості.

"Рада національної оборони в першу чергу передбачила і вирішила, що ще більше розвідувальних можливостей слід присвятити оцінці нашого східного кордону, оцінці політичних і безпекових аспектів Білорусі, не забуваючи, звичайно, про Калінінградську область", - сказав Науседа журналістам після засідання Ради.

За його словами, також важливо прискорити прийняття нового плану прикриття кордону.

"Важливо якнайшвидше прийняти новий план прикриття кордону, щодо якого все ще були деякі розбіжності між Міністерством внутрішніх справ і Збройними силами Литви, щоб Збройні сили могли ефективно і, головне, своєчасно прийти на допомогу нашим прикордонникам", - сказала Президент.

Науседа сподівається, що план прикриття кордону буде затверджений до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.

За словами глави держави, Литва заздалегідь підготувалася до саміту і, незважаючи на останні події в Росії, під час саміту не буде внесено жодних серйозних організаційних змін у заходи безпеки.

"Немає жодних сумнівів, що і НАТО, і Литва будуть і надалі посилювати свої можливості контролю і безпеки у світлі певних подій. Однак ми не бачимо необхідності робити щось принципово відмінне від того, що було зроблено і заплановано, і все буде зроблено згідно з планом", - сказав Гітанас Науседа.

Президент Литви зазначив, що приїзд Пригожина і групи Вагнера під його керівництвом до Білорусі означатиме, що безпеку східного кордону НАТО потрібно буде ще більше посилити.

"Після вчорашніх викликів ми можемо очікувати всіляких сценаріїв, тому що ми маємо справу з режимом, який починає демонструвати свою слабкість", - сказав пан Науседа.

Водночас він зазначив, що не має даних, які б підтверджували, що Пригожин вже перебуває в Білорусі.

За словами Президента, заворушення в Росії відображають кризову ситуацію в цій країні.

"Певні бунтівні елементи починають створювати кризу для режиму і, найголовніше, сама послідовність подій продемонструвала, що король голий, і що сила такого розміру може зайти досить далеко, щоб становити фундаментальну загрозу для режиму", - сказав пан Науседа.

Глава держави назвав "малоймовірною" версію про те, що заколот Вагнера був організований обома сторонами.

"На мою думку, репутаційна шкода для режиму настільки велика, що ця версія здається дуже малоймовірною", - сказав Науседа.

"Російський режим продемонстрував, що він крихкий, що він розпадається, і що в майбутньому можна очікувати подібних або більших викликів", - додав він.

За словами Гітанаса Науседи, ситуація в Росії не спрощує безпекову ситуацію в регіоні.

"Ми маємо справу з великою державою, ядерною державою, і будь-які внутрішні потрясіння неминуче мають наслідки для безпеки навколишніх країн", - сказала глава держави.

Заворушення в Росії почалися в п'ятницю після того, як приватна військова група "Вагнера" заявила, що військове керівництво країни віддало наказ про обстріл їхніх позицій.

Незабаром після цього "Вагнер" зайняв військові бази в південному російському місті Ростов-на-Дону і погрожував піти на Москву, щоб повалити військове керівництво країни.

Однак у суботу ввечері лідер "Вагнера" Євген Пригожин оголосив про відступ, і його сили залишили зайняті позиції.

У суботу Кремль оголосив, що Пригожин виїде до Білорусі і що правоохоронні органи припиняють розслідування проти нього.

# Росія# Білорусь# Країни Балтії
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