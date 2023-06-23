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Україна захищатиме країни Балтії в разі вступу до НАТО, – міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

РС
Радіо Свобода 2023.06.23 08:52
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (п) із держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час зустрічі в Лондоні 20 червня 2023 року
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (п) із держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час зустрічі в Лондоні 20 червня 2023 року / фото: AFP

Україна за час війни стала «суперактивом» для Північноатлантичного альянсу, заявив 22 червня на полях Конференції з відновлення України в Лондоні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Якщо до повномасштабної війни Україна більше потребувала НАТО, щоб захиститися і зміцнитися, то тепер НАТО потребує України… Зараз партнери, які проти нашого членства, мислять через логіку тягаря, як вони казали й до війни. А насправді реальність змінилася: Україна – це актив. Тому що зараз, умовно кажучи, коли балтійські країни просять Німеччину надіслати бригаду, щоб захищати їх від Росії, то після набуття Україною членства в НАТО, яка бригада стоятиме в балтійській країні? Українська. І німці не повинні будуть витрачати гроші, ресурси й ставити на політичний ризик прямого зіткнення з Росією», – сказав Кулеба в інтервʼю «Суспільному».

За словами міністра, у Лондоні він мав «майже 10 двосторонніх зустрічей», на яких ключовим питанням був Вільнюський саміт і НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Як повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ у коментарі виданню Welt, НАТО на саміті ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні. Але, як заявив він 19 червня, лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що членство України в НАТО є «об’єктивною потребою». Раніше він зауважив, що, попри те, що на період російської агресії Україна не може стати членом НАТО, вона потребує конкретних гарантій безпеки.

Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни. Це питання буде винесено на порядок денний на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця.

Радіо Свобода

# Україна# Саміт НАТО# Країни Балтії
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