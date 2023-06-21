Литва продовжить радіомовлення на Україну через середньохвильовий передавач

Уряд у середу дав зелене світло для продовження трансляції радіопрограм на територію України через середньохвильовий передавач на території Литви.

Кабінет міністрів прийняв протокольне рішення, яким доручив Міністерству транспорту організувати процедуру державних закупівель для середньохвильового мовлення з території Литви на окуповані території України.

"Я прошу дати дозвіл Міністерству транспорту вжити заходів, щоб допомогти українським мовникам забезпечити радіомовлення з території Литви, - сказав міністр транспорту Марюс Скуодіс на засіданні Кабінету міністрів.

"Зазначаємо, що Міністерство закордонних справ письмово поінформувало нас про те, що підтримка України є пріоритетом для держави і, з огляду на її внесок на сьогоднішній день, запропонувало знайти можливості для подальшого збереження радіомовлення на території України за допомогою середньохвильового передавача", - йшлося у попередньому поданні.

У ньому зазначалося, що в листі, отриманому від Міністерства культури та інформаційної політики України в січні цього року, було висловлено прохання продовжити середньохвильове радіомовлення на території України за допомогою середньохвильового передавача, що транслює радіопрограми Національної телерадіокомпанії України на частоті 1386 кГц.

"Наше географічне розташування дозволяє охопити аудиторію понад 100 мільйонів людей в Україні, Росії та Білорусі, включаючи окуповані території", - сказав міністр транспорту.

Міністерство транспорту планує використовувати свої внутрішні ресурси для оплати продовження ретрансляції українських програм цього року, але може попросити бюджетні асигнування для цієї мети у 2024 році, залежно від ситуації.

Як зазначалося у листі міністерства, нестабільна робота електроенергетичної системи в Україні вкрай ускладнює, а подекуди унеможливлює безперебійне забезпечення радіомовлення. Це особливо актуально в районах, які були деокуповані, але де інфраструктура майже повністю зруйнована.

Також зазначалося, що "ворог цілеспрямовано обстрілює українські передавачі та активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб ізолювати громадян, які все ще проживають на окупованих територіях, від джерел інформації".

Міністерство транспорту запропонувало продовжити радіомовлення на прохання Міністерства культури та інформаційної політики України.

Радіопрограми українського національного мовника та інших мовників можна почути на відстані понад 1000 кілометрів від Литви.

"Це дає можливість українському населенню отримувати неупереджену інформацію від української влади. Радіомовлення залишається єдиним джерелом достовірної та оперативної інформації для громадян в умовах окупації, де активно поширюється російська пропаганда та дезінформація", - зазначили у литовському міністерстві.

Радіопередачі на окуповані території здійснює акціонерне товариство "Литовський центр радіо і телебачення".

Витрати, понесені в минулому році, Центр оплатив з власних коштів, які склали понад 50 000 євро.

За даними міністерства, Міністерство фінансів просило виділити 170,13 тис. євро додаткових коштів на обслуговування стратегічних радіопередач на середніх хвилях з території Литви на тимчасово окуповані території України у 2024 році.

Середньохвильове радіомовлення в Україні було запущено з ініціативи Литви у квітні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в сусідню країну.