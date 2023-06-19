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Новини2023.06.19 18:24

Компанія Yukon Advanced Optics Worldwide з Вільнюса заявила, що припиняє свою діяльність в Росії

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BNS 2023.06.19 18:24
Тепловізори
Тепловізори / Stop kadrai iš Rusijos naujienų agentūros TASS paviešintų vaizdų.

Компанія Yukon Advanced Optics Worldwide, яка базується у Вільнюсі і є білоруським виробником оптичного обладнання, заявила в понеділок, що перебуває в процесі згортання своєї діяльності в Росії і більше не виробляє і не продає свою продукцію в Росії та Білорусі.

Заява компанії послідувала за повідомленням литовського суспільного мовника LRT, який раніше в той же день повідомив, що "Юкон" досі не вийшов з Росії.

"Мезон-А (компанія групи в Росії - BNS) з початку війни в 2022 році зареєструвала нових угод з російськими клієнтами на суму 165 000 євро, а в 2023 році взагалі не було продажів", - йдеться в заяві компанії.

Компанія не має виробничого персоналу і налічує лише 9 адміністративних працівників, зазначили в компанії, додавши, що вони необхідні для забезпечення процесу її ліквідації.

За даними LRT, минулого року Yukon Advanced Optics Worldwide оголосила, що призупиняє діяльність на своєму заводі в Смоленську, Росія, через війну. Однак виробництво там все ще триває. За даними, зібраними LRT та її міжнародними партнерами зі "Сканерного проекту Мезон-А", з початку війни компанія отримала від своїх російських клієнтів щонайменше 2,3 мільйона євро від продажу продукції, а її основними клієнтами були група "ЦЕК" - оптична група, яка продає оптичні прилади і отримує замовлення від російського оборонного сектору.

Нічні приціли "Пульсар" білоруського виробництва під брендом Yukon Advanced Optics Worldwide були передані російським військам, що воюють в Україні, в лютому, і десятки випадків відправки обладнання "Пульсар" на фронт також були виявлені журналістами, повідомляє LRT.

Зі свого боку, "Юкон" заявляє, що всі ці пристрої потрапили до рук росіян через нелегальні канали, незважаючи на заборону компанії.

"У компанії повідомили LRT, що "помічений пристрій був виготовлений в Республіці Білорусь до 2020 року, до скорочення обсягів виробництва на заводі (...). Тому ми не виключаємо, що він був придбаний на вторинному ринку", - йдеться в заяві підприємства.

Як повідомляє LRT, представники Yukon Advanced Optics Worldwide кажуть, що прилади, продані раніше, а не в 2022 році, могли опинитися на лінії фронту, додавши, що компанія не може контролювати окремі випадки потрапляння обладнання на лінію фронту.

# Україна# Росія# Країни Балтії# Білорусь
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