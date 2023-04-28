У Вільнюсі відбудуться Дні Українського Кіно: "Люксембург, Люксембург", "Будинок зі скалок", "Ля Палісіада", "Памфір"

Українців Литви запрошують відвідати з 4 по 6 травня кінотеатр «Skalvija» (вул. А.Гоштауто, 2) у Вільнюсі, де відбудуться Дні українського кіно. У програмі будуть представлені 4 фільми, створені українськими кінематографістами у 2022-2023 роках. Фільми були відзначені провідними міжнародними кінофестивалями, такими як Берлінський, Вільнюський, Венеційський, Каннський МКФ та ін.

На заходах глядачі зможуть познайомитися з сучасним українським кіно, а також підтримати фонд Посольства України «Aš esu Ukraina».

Усі громадяни України, які проживають у Литві, можуть відвідати покази безкоштовно.

Як це зробити? Прийти до каси завчасно, показати паспорт громадянина України та отримати безкоштовний квиток .

Фільми демонструватимуться мовою оригіналу з литовськими субтитрами.

Програма кінопоказів:

БУДИНОК ЗІ СКАЛОК

Україна, Данія, Фінляндія, Швеція | 2022 | 86 хв.

Головний приз журі Документальний фільм: Sundance FF 2022

ПОКАЗ: 4 ТРАВНЯ о 19:15

У Вільнюсі відбудуться Дні Українського Кіно / фото: афіша організаторів

ЛЮКСЕМБУРГ, ЛЮКСЕМБУРГ

Україна | 2022 | 105 хв

Світова прем'єра: Венеційський кінофестиваль, Горизонти, 2022

ПОКАЗИ: 6 ТРАВНЯ о 16:25, 7 ТРАВНЯ о 18:45

У Вільнюсі відбудуться Дні Українського Кіно / фото: афіша організаторів

ЛЯ ПАЛІСІАДА

Україна | 2023 | 100 хв

Найкращий фільм: Вільнюський МКФ 2023

ПОКАЗИ: 5 ТРАВНЯ о 21:20, 6 ТРАВНЯ о 18:30

У Вільнюсі відбудуться Дні Українського Кіно / фото: афіша організаторів

ПАМФІР

Україна | 2022 | 100 хв

Відбір міжнародного Каннського кінофестивалю 2022

ПОКАЗ: 7 ТРАВНЯ о 16:50