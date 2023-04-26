Розвідки Росії, Білорусі та Китаю намагалися вербувати громадян Литви, - Департамент держбезпеки Литви

Минулого року розвідки Росії, Білорусі та Китаю кілька разів намагалися завербувати громадян Литви, ці спроби не були успішними, повідомляють у щорічному звіті Департаменту державної безпеки (VSD), опублікованому в середу.

"Виявлено кілька випадків, коли служби розвідки і держбезпеки Росії, Білорусі або Китаю намагалися завербувати громадян Литви, але жодна спроба не увінчалася успіхом", - йдеться у звіті.

У ньому також згадується, що п'ятьох співробітників російської розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям, було вислано з Литви торік, і вказується, що інтенсивність розвідувальної діяльності цієї країни залишається високою.

"За оцінками VSD, інтенсивність інших видів діяльності російських спецслужб - інформаційних операцій, радіоелектронної та кіберрозвідки - залишається високою, тому пріоритетну увагу VSD приділятиме запобіганню цій діяльності, проведенню контррозвідувальних дій і посиленню кібербезпеки", - йдеться у звіті VSD.

Минулого року інформацію, зібрану VSD, використовували в п'яти досудових розслідуваннях, два з яких були пов'язані з порушеннями міжнародних санкцій. У чотирьох осіб анульовано посвідки на проживання в Литві через те, що їхня діяльність становить загрозу економічній безпеці.

До Литви було заборонено в'їзд 12 особам: дев'ятьом через загрозу тероризму, трьом через зв'язки зі спецслужбами ворожих країн.

За даними VSD, після застосування міжнародних санкцій до Росії та Білорусі після вторгнення в Україну обидва режими докладають чимало зусиль, щоб пом'якшити вплив санкцій і знайти шляхи їхнього обходу.

"Схеми обходу санкцій стали одним з найважливіших напрямів розслідувань економічної безпеки VSD", - ідеться у звіті. У відомстві стверджують, що виявили діючі в Литві компанії, які допомагають російським суб'єктам обходити санкції, і передали інформацію про них до відповідних держустанов.