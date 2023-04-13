Українка Анастасія дає друге життя непотрібним речам: Розбив тарілку - зроби мозаїку!

«Суть у тому, що нічого не викидається, тобто ми не засмічуємо планету. Все, що ми вважаємо сміттям, ми просто в нуль виводимо. Його не потрібно потім переробляти, а ми з цього створюємо мистецтво і нові речі, які нам потрібні».

Киянка Анастасія Костенко пояснює те, чому присвятила своє життя. Еколог за освітою, вона всерйоз захопилася мистецтвом і змогла щасливо поєднати дві іпостасі - екофілософію та творчість.

Дівчина дарує друге життя непотрібним речам. А війна дала не лише новий поштовх для роботи, а й нових однодумців, яких Анастасія зайшла у Литві.

"Багато дизайнерів, наприклад, переробляють одяг. Вони беруть і перешивають рубашки або роблять авторські краватки, відкривають свій бренд одягу. Тут, де ми знаходимося, мисткиня Мілда працює тільки з джинсом, і вона переробляє джинс і робить з неї декорації, наприклад, якісь і так далі", - розповідає Анастасія.

Мистецька майстерня, куди нас запросила Анастасія, - в самому серці старого Вільнюса. Але шлях до неї для дівчини виявився повним пригод.

24.02.22: на фестиваль з ельфійськими вушками поза "стрічкою новин"

Приміром, торік 24 лютого, коли українська столиця спішно евакуювалася, Анастасія вдягла улюбленого капелюха, ельфійські вушка, закинула за плечі легенького рюкзака… і вирушила на мистецький фестиваль. Про те, що почалася велика війна, дізналася, вже прибувши до місця події:

"Я не повірила. Я їхала в метро, на мене всі так дивилися, а я така…я така не розумію. Я їду на фестиваль. А коли я вже доїхала до друзів, вони кажуть: ти що, притрушена, типу, ти в цьому костюмі?"

Тоді Анастасія навіть не уявляла, що замість фесту війна закине її аж до Литви. А поки разом з друзями-митцями стала волонтеркою:

"Годували стареньких, розносили гарячі обійди, будували, розгрібали сам "Загреб" кінотеатр, бо він закритий був 10 років, і ми з нього зробили штаб, волонтерський штаб побудували".

Українка Анастасія Костенко дає друге життя непотрібним речам / скріншот LRT Plius

Та все ж одного дня завзятій оптимістці довелося попрощатися з Києвом. Оригіналка Анастасія в евакуацію теж поїхала по-особливому:

"Ви знаєте, художник хапає те, що йому найдорожче мабуть. Мені тоді була найдорожча книжка-картина, яку я тільки недавно зробила, і я її везла. Тобто на мене дивилися в тому евакуаційному поїзді, як ну дурну якусь, тому що я їхала, так і обіймаючи ту картину-книжку".

Попри довгий шлях і випробування, Анастасія таки дісталася спочатку Львова, а згодом і Вільнюса. Своєю удачею завдячує не інакше, як вищим силам.

Життя у галереї і нові ідеї

"Мене одразу поселили в галерею. І почалось більш спокійне. Просто повезло, що з локації до локації, з галереї до галереї - якось так воно, такий янгол-охоронець мене оберігає мистецький, і він мене, мабуть, дуже любить. Як митців усіх, мабуть, любить своя богиня чи бог мистецтва, і вони оберігають", - згадує мисткиня.

Українка Анастасія Костенко дає друге життя непотрібним речам / скріншот LRT Plius

І, якщо Анастасію надійно оберігає власний янгол-охоронець, то сама Анастасія оберігає довкілля, сповідуючи філософію вторинного використання. Каже, що нею надихалися навіть генії:

"Усі знають найвеличнішого з переробників - це Ґауді. Ну себто це у світі найвеличніший, весь парк Барселони зроблений якраз на ред'юсі. Тому що він брав плитку, яку розбивав на шматочки, і ними викладав повністю цілий парк і будинки. Тобто це найбільшої мабуть такої величини приклад переробки - це робота, наприклад, з мозаїкою".

До речі, саме створення мозаїки як спосіб дати друге життя використаним матеріалам захопило колись і Анастасію:

"Це теж стара плитка, яка залишилася, битий посуд, бита кераміка, наприклад, - все це береться і використовується. І це нове життя. І ви не скажете, що це сміття. Воно не сміття. Воно виглядає як витвір мистецтва. І туди приходять всі фотографуватися на фоні того мистецтва. У тому і є суть використання вторинного".

Українка Анастасія Костенко дає друге життя непотрібним речам / скріншот LRT Plius

Екологічне мистецтво творити з непотребу - це клондайк ідей. Зокрема, тут, в Литві, спілкуючись з однодумцями, українка відкрила для себе чимало цікавого:

"У мене найбільше - це мозаїки, звичайно, і кераміка і так далі. Вони такі на межі між мозаїкою і керамічними роботами. Але, в принципі, це може бути будь-який матеріал, і його можна використовувати, - і папір, і колажі з журналів глянцевих, і речі, які використовуються. Наприклад, сукні, які шиються із фантиків від смаколиків".

Як стверджує мисткиня, екотворчість доступна всім, хто має бажання і фантазію. Достатньо лишень озирнутися довкола:

"Тобто, ну допустимо, якщо так пояснити: у вас є джинси, так? Вам потрібне крісло. Ви берете джинси, їх розрізаєте, викроюєте з них потрібний вам чохол і так далі. Берете, наприклад, йдете в ліс, збираєте там сіно, - і у вас вже є джинсове крісло".

Українка Анастасія Костенко дає друге життя непотрібним речам / скріншот LRT Plius

Своїм життєлюбством і нестандартним підходом до творчості Анастасія буквально підтверджує вірність приказки, що посуд б'ється… на щастя:

"Так отож! Побили посуд - взяли зробили мозаїку. Ну от і отлично! Тобто взяли столик новий собі виклали".

За плечима в Анастасії роки навчання і роботи під керівництвом популярних кураторів, наприклад, визнаної української мисткині Аліни Копиці, робота в галереї Оксани Білоус. Війна не лише жорстко перекреслила це яскраве життя, а й знищила більшість творчого доробку Анастасії:

"Мозаїки-мурали, на жаль, більшість з них знищені. У нас йде війна. Я дуже багато робіт робила в Криму. І, на жаль, Крим вже давно не наш. Я, звичайно, можу надати фотографії тих робіт.

Там були і драбини, і частина будинків, були розписи разом з дітьми великих територій.

Як такі розписи настінні, які створювалися не одним майстром, а багатьма майстрами, і в основному це були діти або перехожі, які хотіли б взяти участь, і це було закинута територія - якісь паркан дуже сірий і нікому непотрібний і так далі, але він перетворився на картинну галерею. Це також урбаністична зміна простору".

Українка Анастасія Костенко дає друге життя непотрібним речам / скріншот LRT Plius

Доля донецьких робіт мисткині також сумна. З окупації доходять лише тривожні новини:

"І Донецька, звичайно, теж Izon "Ізоляція" - це галерея, яка була. Вони переїхали в Київ, але це жалкое подобие того, що було. Тому що Izon в Донецьку - це був артцентр з великої букви. І, на жаль, він теж повністю весь спаплюжений. Там були мої роботи-мозаїки, але його перетворили на концтабір, повністю всю Izon. Там катували людей, там жах був, і зараз цього артцентру зовсім немає".

Литва і "екологічна концепція"

І все ж саме завдяки творчості Анастасія відроджується знову. Вже у Литві вона створила новий цикл оригінальних робіт. Каже, що екологічна концепція цієї країни її надихає:

"По-перше, вони провели дуже велику зміну у себе в країні - вивезли все сміття. Я знаю навіть, яка це була акція. Був цілий рік - всі збирали сміття по всіх лісах, по всіх територіях і вивозили поїздом до Франції на переробку. Я, коли приїжджала в 2012 році, це якраз була умова вступу до ЄС".

Побачивши оновлену і затишну Литву, мисткиня загорілася ідеями. Вона отримала стипендію Ради культури і як справжній еколог вирушила досліджувати перлини литовської природи:

"Я їздила по містах Литви і дивилася природу їхню. Звичайно, що ж цікаво? - природа! І дивилася їхню природу. І я коли побачила їхню Клайпеду…побачила Клайпеду і тут приходять смс про Азовсталь.

І ти дивишся - тут море, все красиво, ти фотографуєш це. І тут таке - Азовсталь!

Українка Анастасія Костенко дає друге життя непотрібним речам / скріншот LRT Plius

І мене якраз надихнуло, як очима українців ми бачимо Литву, але як це в один день може все змінитися".

Анастасія показує свою литовську картину, наголошуючи, що це прилад концептуального мистецтва:

"Ця от "Азовсталь". Хоча це реально Клайпеда, порт. І литовці одразу бачать. Тобто вони звичайно бачать свої локації, вони знають. А українці, коли приходять, вони кажуть: "Ну, да, Азов. Або Чорнобиль, або Азов. Ну а що ще?"

Колись Анастасія працювала в науково-дослідному інституті. Як науковець займалася заповідною справою, досліджуючи Асканію Нову і Олешківські Піски. Саме їх і побачила згодом…у литовській Ніді:

"Це знімалося у Ніді. Ми якраз були в заповіднику, і на той території доща не було. І тут приходить попередження про те, що у нас заповідник, який недалеко від нас, Асканію Нову, почали бомбити. І почався бій за Олешки. І мене як накрило тоді емоційним станом… І так народилися "Сльози". Сльози за нашою природою. Тому що у нас і дельфінів вбивають, і природу повністю паплюжать".

Завжди весела і життєлюбна, Анастасія враз сумнішає. Війна, що нищить все живе на своєму шляху, відлунює болем в її щемливому серці:

"Для мене це біль за природою. Тобто, коли йдуть бойові дії, найбільше страждає саме природа. Люди також, звичайно, але люди можуть втекти. Люди можуть переїхати кудись. А тварини, наприклад, пташки, вони звикли до свого ареалу проживання, і вони нікуди не можуть дітися. Вони там і залишаються або помирають. І це дуже… і природа гине. Дерева ж не можуть взяти і піти звідти якось. Вони спалені, і це наш біль - природна катастрофа екологічна. Заповідники з тваринами, яких і так дуже мало, зубри наші, якраз в Олешках же вони".

Значну частину коштів, виручених від продажу литовської серії робіт, мисткиня передає на потреби Збройних Сил України. А сама продовжує створювати нові картини:

"Це одна з моїх самих улюблених, - це мирне небо наше. "Купол над небом". Це те, про що ми мріємо. Це знімалося, як ми їздили на резиденцію за стипендії до Нерінги, так називається містечко. І от там в галереї був такий дах скляний. І я побачила небо. І коли я побачила це небо, я така: це мирний купол, купол над Україною, купол, який оберігає від усього".

Українка Анастасія Костенко дає друге життя непотрібним речам / скріншот LRT Plius

Діти

Мріючи про спокій в рідній Україні, Анастасія сама створює його для інших. Наприклад, для дітей українських біженців від війни, з якими вона познайомилася у Вільнюсі:

"Дітки майже не виходили на вулицю, вони між собою будинками не спілкувалися. Вони три-чотири місяці до того, як я приїхала, взагалі один до одного в гості не ходили".

День за днем енергійна мисткиня терпляче займалася творчістю з дітьми, які пережили травму війни. І одного дня завдяки їй сталося маленьке диво:

"А після того вони почали один з одним спілкуватися. Вони почали ходити один до одного на чай і разом кататися на велосипедах у дворі хоча б.

І вони разом придумали собі бізнес розмальовувати торбинки після заняття одразу. Ми позаймалися з ними, курс пройшли малювання на екоторбинках. І вони одразу пішли і почали свій бізнес малий. Взяли в інстаграмі зробили сторінку. Кожен в свою футболку якусь чи джинси розмалював. Один хлопець взагалі якісь джинси почав випускати розмальовані для хлопців. Це була дуже хороша терапія для цих дітей".

Українка Анастасія Костенко дає друге життя непотрібним речам / скріншот LRT Plius

Плани на творчість і навчання

Лікуючи творчістю зранені душі й даруючи частку свого тепла, сильна духом Анастасія нікому не говорила, що сама втратила у війні найрідніших людей. Вона просто робила те, що підказувало їй власне серце.

"Для мене це найбільша робота, яку я зробила. Не ті гроші навіть, які були зароблені, а те, що діти почали спілкуватися один з одним, і почали батьки спілкуватися один з одним, з будинка будинок, на чай ходити хоча б або на каву. Це було чудово, звичайно".

Життя, яке дівчина натхненно збирає в мозаїку і оспівує в картинах, триває. Його Анастасія в найближчі роки планує пов'язати саме з Литвою - навчатися в Академії мистецтв, продовжувати нові проєкти за підтримки Ради культури Литви, при цьому не забуваючи мріяти:

"Мир в нашій Україні. І щоб нас перестали бомбити, щоб у нас війна перестала бути, щоб відбудувалися, стало життя таке, хоча б як було до війни. А мої мрії вони не змінилися. Я, як хотіла займатися мистецтвом, так і хочу займатися мистецтвом. Як хотіла робити те, що я люблю, і я таки намагаюся робити те, що я люблю. Як хотіла допомагати людям, так і намагаюся допомагати людям".