Двоє поранених литовських військових лікуються в українському шпиталі

Двоє поранених литовських військових перебувають на лікуванні в українському шпиталі, підтвердили BNS представники МЗС Литви.
"За словами посла в Україні Вальдемараса Сарапінаса, двоє поранених литовських військових перебувають на лікуванні в лікарні Дніпра", - повідомила BNS у п'ятницю представник міністра закордонних справ Пауліна Лявіцкіте.
Пізніше посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас підтвердив BNS, що двох литовців доставили в одну з лікарень Дніпра, один з них, отримавши легкі поранення, вже повернувся до своєї військової частини.
«… У іншого стан середньої тяжкості, йому навіть довелося зробити операцію, але у іншого він стабільний, і ми підтримуємо з ним зв’язок через наше почесне консульство в Дніпрі, команда нашого консульства відвідувала його та спілкувалася з ним», - сказав Вальдемарас Сарапінас.
За словами посла, бійця планують перевести до столиці Києва, коли його стан покращиться.
Національний мовник LRT повідомляє, що під Бахмутом поранено військових, а поранених громадян Литви може бути ще більше.
Посол підтвердив, що постраждали лише двоє литовців.
"Насправді двоє, був фактично один випадок трохи раніше, який вже оприлюднили, і вчора в той госпіталь привезли чотирьох військових, але з них лише один литовець, інші троє - іноземці", - сказав він.
Як повідомляє LRT, усі вони воювали в Іноземному легіоні Збройних Сил України.
У лютому під час навчань був поранений ще один громадянин Литви, який воював в Україні, його перевели до клінік Каунаса.