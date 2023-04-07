Двоє поранених литовських військових лікуються в українському шпиталі

Двоє поранених литовських військових перебувають на лікуванні в українському шпиталі, підтвердили BNS представники МЗС Литви.

"За словами посла в Україні Вальдемараса Сарапінаса, двоє поранених литовських військових перебувають на лікуванні в лікарні Дніпра", - повідомила BNS у п'ятницю представник міністра закордонних справ Пауліна Лявіцкіте.

Пізніше посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас підтвердив BNS, що двох литовців доставили в одну з лікарень Дніпра, один з них, отримавши легкі поранення, вже повернувся до своєї військової частини.

Вальдемарас Сарапінас / I. Gelūno/BNS nuotr.

«… У іншого стан середньої тяжкості, йому навіть довелося зробити операцію, але у іншого він стабільний, і ми підтримуємо з ним зв’язок через наше почесне консульство в Дніпрі, команда нашого консульства відвідувала його та спілкувалася з ним», - сказав Вальдемарас Сарапінас.

За словами посла, бійця планують перевести до столиці Києва, коли його стан покращиться.

Національний мовник LRT повідомляє, що під Бахмутом поранено військових, а поранених громадян Литви може бути ще більше.

Посол підтвердив, що постраждали лише двоє литовців.

"Насправді двоє, був фактично один випадок трохи раніше, який вже оприлюднили, і вчора в той госпіталь привезли чотирьох військових, але з них лише один литовець, інші троє - іноземці", - сказав він.

Як повідомляє LRT, усі вони воювали в Іноземному легіоні Збройних Сил України.

У лютому під час навчань був поранений ще один громадянин Литви, який воював в Україні, його перевели до клінік Каунаса.