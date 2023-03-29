Литва приєднається до програми МВФ для України на 15,6 млрд доларів

Литва візьме участь у запланованій Міжнародним валютним фондом (МВФ) програмі фінансування України на 15,6 мільярдів доларів США.

Уряд у середу схвалив приєднання Литви до політичної заяви групи країн про надання фінансових гарантій МВФ на підтримку схвалення виконавчою радою МВФ програми Фонду для України, йдеться в прес-релізі Мінфіну.

«Литва послідовно підтримує Україну в різних міжнародних форматах, включно з фінансовими ініціативами. Фінансові гарантії, які дозволять затвердити широкомасштабну програму МВФ для України вже найближчим часом, є ще одним виявом потужної підтримки західних партнерів, у тому числі Литви», – цитує прес-реліз міністра фінансів Гінтаре Скайсте.

Політичну заяву, яка підтверджує готовність країн продовжувати підтримувати Україну та надавати фінансові гарантії Фонду, робить G7, Іспанія, тоді як кілька інших країн ЄС, включаючи Австрію, Бельгію, Польщу та Нідерланди, ще обмірковують це питання.

Програма Фонду доповнить інші заходи фінансової підтримки України, які запроваджують ЄС та західні партнери. Програма спрямована на зміцнення макроекономічної та фінансової стабільності України, а також на впровадження довгострокових структурних реформ.

Очікується, що виконавча рада МВФ затвердить 48-місячну програму в п'ятницю.