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2023.03.03 23:58

П'ятеро православних священиків отримали офіційні документи з Константинополя про дозвіл служити: Куди прийти на недільну службу у Вільнюсі і Клайпеді?

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.03.03 23:58
Священики Володимир Селявко, Віталіюс Моцкус, Віталіс Даупарас, Гінтарас Сунгайла та Георгій Ананьєв
Священики Володимир Селявко, Віталіюс Моцкус, Віталіс Даупарас, Гінтарас Сунгайла та Георгій Ананьєв / ortodoxas.lt

П’ять литовських православних священиків отримали від Константинопольського патріархату офіційні документи, які дозволяють їм відновити своє служіння.

«Відтепер литовські православні можуть приймати таїнства хрещення і вінчання не в Московському патріархаті», — сказав BNS у п’ятницю священик Гінтарас Сунгайла.

Він і четверо його соратників: Володимир Селявко, Віталіюс Моцкус, Віталіс Даупарас та Георгій Ананьєв були усунені від священства минулого літа указами митрополита Інокентія Віленсько-Литовської єпархії РПЦ.

Священики оскаржили це рішення до Константинопольського патріарха Варфоломія І, який у середині лютого відновив їх у сані.

Віленсько-Литовської єпархії РПЦ заявила, що не визнає рішення Константинопольського патріарха.

Сунгайла також зазначив, що сподівається, що Константинопольський патріархат незабаром сформує постійну церковну структуру під своєю владою у Литві.

Однак рішення з цього приводу наразі не було прийнято.

Зі свого боку, Віленсько-Литовської єпархія РПЦ заявляє, що "прагне до більшої автономії", але при цьому каже, що "стикається з затримками у прийнятті рішень Московським Синодом".

Віленсько-Литовської єпархія РПЦ є однією з дев'яти традиційних релігійних громад Литви. Проте православні українці, які втекли від війни, переважно уникають відвідувань храмів, що організаційно належать до структури, яка фактично підтримала широкомасштабну війну проти України.

Священик Константинопольського патріархату Гінтарас Сунгайла оприлюднив розклад недільних служб у Вільнюсі і Клайпеді на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук:

# Країни Балтії# Українці в Литві
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