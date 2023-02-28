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2023.02.28 16:34

У Сеймі Литви показали український фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман"

А LRT.lt
Апостроф, LRT.lt 2023.02.28 16:34
Презентація фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” у залі Сейму Литви, 24 лютого 2023
Презентація фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” у залі Сейму Литви, 24 лютого 2023 / Олег Головатенко / LRT

Литовська прем’єра стрічки "Будинок "Слово". Нескінчений роман" відбулась 24 лютого – у роковини початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Показ відвідав один із батьків незалежної Литви Вітаутас Ландсберґіс - учасник ухвалення Декларації про відновлення незалежності у 1990. Фільм показали у сесійній залі Сейму Литовської Республіки.

На презентації виступив один із продюсерів фільму, голова Державного агентства України з питань кіно у 2014-2019 Пилип Іллєнко, повідомляє українське видання Апостроф.

"24 лютого разом з Мариною Кошкіною, Ростиславом Мартинюком і Олегом Щербиною мали честь представити художній фільм режисера Тараса Томенка "Будинок "Слово". Нескінчений роман" в Сеймі Литовської Республіки. Показ відбувся в історичній залі, де 11 березня 1990 було проголошено відновлення Незалежності Литви", – розповів Іллєнко.

Після презентації фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” у залі Сейму Литви, 24 лютого 2023. Зліва направо: продюсер Ростислав Маритнюк, організаторка литовської прем’єри Лаура Ґрадіцкене, продюсер Олег Щербина, організаторка литовської прем’єри Жидре Ґедрімайте, продюсер Пилип Іллєнко, акторка Марина Кошкіна, віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударґас
Після презентації фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” у залі Сейму Литви, 24 лютого 2023. Зліва направо: продюсер Ростислав Маритнюк, організаторка литовської прем’єри Лаура Ґрадіцкене, продюсер Олег Щербина, організаторка литовської прем’єри Жидре Ґедрімайте, продюсер Пилип Іллєнко, акторка Марина Кошкіна, віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударґас / Олег Головатенко / LRT

Українські гості наголосили, що фільм створений коштом як Держкіно, так і Міжнародного Благодійного фонду Олександра Петровського "Солідарність", який надає широку допомогу ЗСУ.

Показ фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” у Залі Акту 11 березня
Показ фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” у Залі Акту 11 березня / Новинарня

"Разом з Ростиславом Мартинюком ми взяли участь у фінальному телеетері литовського марафону RADAROM!, під час якого литовці зібрали неймовірні 14 млн євро на закупівлю 14 радарів спостереження за повітряним простором для захисту України. Дякую нашим литовським друзям та колегам за підтримку України та українського кіномистецтва!", – додав Пилип Іллєнко.

"Імперська політика реалізується не тільки на полі бою. Вона реалізується через завоювання думок людей, через завоювання їхньої історії, через творчу інтелігенцію. І тому імперська влада завжди знищувала творчість, вона переписувала історію, вона викорінювала аристократію, тих людей, які повинні створювати сенси для нації, розвивати ії культуру, планувати її майбутнє, вести націю вперед. І цей фільм, він про те, як знищується творча інтелігенція України", - наголосив під час представлення кінострічки Надзвичайний і Повноважний Посол України у Литві Петро Бешта.

Він зауважив, що якби описані у фільмі події не відбулися, напевно історія пішла б іншим шляхом. І ми набагато скоріше відродили нашу державність, ніж це сталося в 90-х роках.

"Цей фільм про кагебістські методи, про страх, про тоталітарщину, про те, як нищиться людська гідність. І тому ми повинні про це пам'ятати, і наші діти повинні про це знати, чим загрожує тоталітарна держава, імперія. І тому перемога - єдиний сценарій, який може звільнити нас від такого майбутнього і вберегти інші нації від тоталітарного майбутнього", - додав Петро Бешта.

Презентація фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" у Сеймі Литви. Виступ Надзвичайного і Повноважного Посла України Петра Бешти
Презентація фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" у Сеймі Литви. Виступ Надзвичайного і Повноважного Посла України Петра Бешти / Олег Головатенко / LRT

24 лютого у Литві закінчилась акція зі збору коштів на ізраїльські радари для української ППО RADAROM! ("Давай радарити!"), що стартувала 30 січня. Співорганізаторами кампанії були литовський суспільний мовник LRT, телеканал Laisvės TV та кілька благодійних організацій. 24 лютого відбувся телемарафон і благодійний концерт "Свобода сяє: RADAROM!", того ж дня підбили підсумки збору коштів – загалом литовці пожертвували 14 млн євро.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман" – український художній фільм режисера Тараса Томенка. Розповідає про українських письменників, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо комуністичної системи. Фільм виробництва компанії FRESHPRODUCTIONGROUP за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міжнародного Благодійного фонду Олександра Петровського "Солідарність". Світова прем’єра фільму відбулась у 2021 на 37-му Варшавському кінофестивалі. Українська прем’єра – 17 червня 2022 у Чернівцях на фестивалі "Миколайчук OPEN". Картина отримала нагороду Best Feature Film (Найкращий ігровий фільм) на Košice International Film Festival у Словаччині у 2022, нагороду у номінації "Найкращий художній фільм" на кінофестивалі I Will Tell у Флориді (США).

Презентація фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” у залі Сейму Литви, 24 лютого 2023
Після презентації фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” у залі Сейму Литви, 24 лютого 2023. Зліва направо: продюсер Ростислав Маритнюк, організаторка литовської прем’єри Лаура Ґрадіцкене, продюсер Олег Щербина, організаторка литовської прем’єри Жидре Ґедрімайте, продюсер Пилип Іллєнко, акторка Марина Кошкіна, віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударґас
Показ фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” у Залі Акту 11 березня
Презентація фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" у Сеймі Литви. Виступ Надзвичайного і Повноважного Посла України Петра Бешти
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