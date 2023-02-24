Марафон «RADAROM!» закінчився: Литва пожертвувала на радари 14 мільйонів євро

Наприкінці марафону «RADAROM!» стало відомо, що на українські радари зібрано 14 мільйонів євро - на ці кошти Литва закупить 14 радарів, які захищатимуть небо України.

24 лютого виповнилася річниця широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Рік тому світ прокинувся від нової реальності: українців зранку будили сирени, постріли та вибухи бомб. Росія назвала свою агресію спецоперацією, а західний світ одразу назвав її війною.

24 лютого - останній день, коли мешканці Литви могли пожертвувати на радари, які захистять небо України та допоможуть швидше та точніше реагувати на ворожі атаки. Засновник Blue/Yellow Йонас Оман раніше казав, що один радар може захистити місто розміром з Алітус.

У підсумку кампанія «RADAROM!» зібрала на українські радари 14 мільйонів євро.

«Narbutas» подвоює пожертви за 15 хв

15 золотих хвилин фінального телемарафону «RADAROM!» на LRT. За цей час пожертви, зібрані за телефоном 1482, подвоїла компанія «Narbutas».

Як повідомила менеджер з маркетингу «Narbutas» Габріеле Вайтоніте-Галдікене, «Narbutas» має намір виділити до мільйона євро.

«Ви виділяєте один мільйон євро – ми виділяємо один мільйон євро», - сказала Габріеле Вайтоніте-Галдікене.

«Ми підтримували Україну з першого дня війни – підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати. (...) Серце співає від гордості за нашу компанію, тому що в найближчі 15 хвилин ми подвоїмо суму, що надійшла від ваших дзвінків», - закликав представник компанії телефонувати на номер 1482.

Оскільки за 15 хвилин було зібрано менше 400 тисяч, «Narbutas» продовжив акцію подвоєння пожертв ще на 15 хвилин.

Всього за півгодини зібрали 505 414 євро, якщо «Narbutas» подвоїть цю суму, то на українські радари піде понад мільйон євро.

На радари зібрали 11 мільйонів

«RADAROM!» вже зібрав 11 мільйонів! Свобода справді сяє! Не зупиняймося!», – повідомив у Facebook журналіст Едмундас Якілайтіс.

Компанія додасть 10 відсотків від зібраної суми.

Під час фінального концерту було оголошено, що компанія «Телтоніка» зобов’язується додати 10 відсотків до загальної суми, яка буде зібрана в кінці цього вечора. Оскільки вже зібрана сума становить понад 10 мільйонів євро, буде додано щонайменше один мільйон євро.

У п’ятницю вдень сума коштів, пожертвуваних на акцію «RADAROM!», досягла 10 мільйонів євро.

Програма LRT TELEVISION протягом усього дня 24 лютого була присвячена виключно Україні – під час телемарафону LRT «RADAROM!» глядачів чекали спеціальні випуски: репортажі, підготовлені телевізійними, радіожурналістами та авторами публікацій LRT.lt, у яких аудиторія познайомилася з героями, які борються на полях битв, а також з документальними фільмами, що розкривають реальність війни.

Президент Гітанас Науседа зазначив, що боротьба українців сповнена жертв, але вона свідчить про надзвичайну силу та характер української нації.

«Давайте згадаємо – кілька років тому були всякі розмови – чотири, п’ять днів, два тижні, може, витримає, а може, ні. Сьогодні ми говоримо про те, що чудовисько з глиняними ногами більше не може продовжувати бій і повільно піддається відчаю.

Тому у цей вирішальний момент ми маємо зробити все, щоб український народ відчував нашу підтримку, мужньо боровся та здобув перемогу. Я думаю, що ця війна змінила нас усіх, змінила Україну, змінила Литву, змінила Європу, змінила світ», – сказав президент.

Під час прямого ефіру також виступив президент Валдас Адамкус, який був радий, що литовці щиро виявили свою допомогу, збираючи пожертви.

«Сьогодні я можу тільки радіти, що настрій, рішучість у людей надавати допомогу українцям триває, не припиняється. Але, мабуть, тягар ліг на Збройні Сили – там потрібна допомога. Народ Литви продемонстрував свою щирість, без вагань показав, за що він стоїть, чому він стоїть, що він буде підтримувати це й надалі», - сказав Валдас Адамкус.

Спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен зазначила, що «Литва є криголамом і часто навіть не дуже комфортною країною для інших країн, тому що ми заохочуємо і закликаємо виходити із зони комфорту і приймати важливі для України рішення. Ось, мабуть, і суть справжнього лідерства».

Чміліте-Нільсен згадала зустріч із Зеленським – він сказав: дайте нам тільки танки, а все інше ми зробимо самі.

Прем’єр-міністр Інґріда Шимоніте підкреслила, що збір пожертвувань – це інвестиція: «Насправді те, що ми робимо, дуже важливо, це не якась пожертва, щоб комусь допомогти – ми допомагаємо насамперед собі».

«Про такі успішні акції не чули в набагато більших країнах. (...) Ми завжди думаємо, що на урядах лежить тягар, уряди повинні щось робити (...), але дуже важливо, щоб самі люди брали участь, щоб вони були залучені до цього, тому що найважливіше полягає в тому, що ми не маємо права бути втомленими», – сказав Прем’єр-міністр.