Вільнюський книжковий ярмарок збиратиме кошти на підтримку чернігівської бібліотеки, яка постраждала від російської ракетної атаки

Вільнюський книжковий ярмарок, який відбуватиметься 23-26 лютого, закликає своїх відвідувачів "подарувати тепло українській бібліотеці у Чернігові".

В рамках заходів книжкового ярмарку відбудеться великий збір коштів, спрямований на ремонт системи опалення Чернігівської міської бібліотеки ім. Михайла Коцюбинського, яка поструждала від російської ракети у перші дні війни.

Про це LRT.lt повідомила голова Асоціації литовських бібліотекарів Йоліта Стяпонайтєне.

"Не можна запланувати біди та лиха. Але допомагати колегам, яких вони спіткали, потрібно і необхідно. Бібліотечна спільнота Литви відгукнулася на прохання Чернігівської міської ради допомогти бібліотеці імені Михайла Коцюбинського, яка постраждала під час бомбардувань у перші дні війни РФ проти України", - розповідає Йоліта Стяпонайтєне.

Але на цьому підтримка українських колег з Чернігова не обмежиться. Попереду багато ідей, покликаних перетворити чернігівську бібліотеку спільними зусиллями литовців і українців на сучасний простір.

"Підтримуючи та виконуючи організаційні питання для Міністерства культури Литовської Республіки, ми сьогодні хочемо подарувати тепло цій бібліотеці, а в майбутньому допомогти відновити та створити сучасну бібліотеку, орієнтовану на громаду. Отже, ми починаємо з книг, а потім перейдемо до всього іншого", - привідкриває завісу майбутніх планів голова Асоціації литовських бібліотекарів.

Заступниця начальника Чернігівського міського управління культури та туризму Чернігівської міської ради - начальник відділу туризму та промоції міста Катерина Литвин розповіла LRT.lt про обсяг співпраці бібліотечних систем:

"Це надзвичайні емоції, відчуття дієвої підтримки, щире бажання допомогти! Ми розпочали співпрацю ще влітку минулого року, надіслали в литовські бібліотеки українські книжки", - розповідає Катерина Литвин.

Проєкт "Книжкова пошта", покликаний задовольнити найвибагливіші книжкові смаки найменших українських читачів у Литві, почався зі збору книжок з усієї України і надсилання їх литовським колегам.

"Тепер дітки з нашої держави можуть читати рідне за кордоном! Зараз литовська сторона підтримує міську бібліотеку Михайла Коцюбинського підготовкою проєкту сучасної системи опалення. Зібрані гроші на ярмарку - це внесок кожного литовця, українця за кордоном, представників інших держав і кожної людини доброї волі у підтримку інтелектуального розвитку Чернігова! До речі, наша міська бібліотека, її відродження - це синергія міської влади, польського та литовського урядів! Зі світу по нитці!" - додає Катерина Литвин.

Міністр культури Литви закликає "подарувати тепло" чернігівській бібліотеці М. Коцюбинського / скріншот з соцмережі Facebook

Отже, кожний може зробити внесок на підтримку кампанії #PadovanokŠilumaBibliotekai як під час Вільнюського книжкового ярмарку, відвідавши стенд, присвячений кампанії, так і вже зараз, перерахувавши бажану суму на спеціальний рахунок, присвячений цій ініціативі:

№. LT547300010175970761.

Кампанія, спрямована на ремонт системи опалення в приміщенні Чернігівської бібліотеки ім. Михайла Коцюбинського, організована Міністерством культури Литовської Республіки, Асоціацією публічних бібліотек, Асоціацією бібліотекарів Литви. Фонд підтримки 1K.lt надає допомогу у зборі підтримки.

Ініціатори акції закликають не бути байдужими, зробити внесок, подарувати тепло українській бібліотеці у Чернігові, зігрівши ним людей і книги.