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2023.01.21 14:57

Литовська митниця помітила перевезення великих сум в гривні і посилює контроль переміщення грошей

B L
BNS, LRT 2023.01.21 14:57
Українська гривня, ілюстративне фото
Українська гривня, ілюстративне фото / DW

Литовські митники повідомили, що з листопада зафіксували півтора десятка випадків перевезення до Литви великих і підозрілих сум українських гривень, і митниця посилила контроль переміщення грошей. 

Як повідомила митниця у суботу, минулого року чиновники посилили касовий контроль на кордоні з Білоруссю. У разі виникнення сумнівів щодо законності перевезення готівки, гривні затримують для з’ясування походження грошей.

В окремих випадках за підозрою в контрабанді також розпочато досудове розслідування. За два з половиною місяці офіцери затримали близько 44 мільйонів гривень (близько 1,1 млн євро).

Як повідомили в суботу на митниці, гроші зазвичай перевозять не громадяни України, а група осіб, які при в'їзді розподіляють гривні, щоб не перевищувати необхідної для декларування суми в 10 тисяч євро.

Підозрюють, що під час обміну гривень у Литві чи Польщі таким чином можуть бути спроби незаконним шляхом реалізувати гроші, захоплені під час війни в Україні.

Минулого тижня митники після перевірки автобуса з причепом, який в'їхав з Білорусі, затримали 5,13 млн. гривень (близько 125 тис. євро), які перевозила група з 18 осіб. За фактом контрабанди розпочато досудове розслідування.

Майже всі пасажири, які везли гроші, були громадянами Білорусі, які начебто не мають стосунку до України, вони надавали різні пояснення, звідки вони отримали гривні.

За даними митниці, були ті, хто стверджував, що продав автомобіль громадянам України за гривні, а інші пояснювали це накопиченими заощадженнями. Дехто казав, що вивозячи гроші за кордон, де вигідніший обмінний курс, вони таким чином допомагають українським біженцям.

13-го січня на посту "Медінінкай" митники затримали ще дві великі суми - 350 тисяч гривень (8,7 тис. євро) і 370 тис гривень (9,2 тис. євро). Громадяни Білорусі в різний час намагалися ввезти гривні до Литви, але одним і тим же транспортом – велосипедами.

Останні заявили, що перевозять гроші, але не змогли надати документів, які підтверджують їхнє походження. Гроші були вилучені.

З листопада литовська митниця зафіксувала близько півдесятка таких спроб ввезення різних сум українських гривень в еквіваленті, як правило, менше 10 тисяч вартість євро. Зазвичай гроші везуть білоруси, але є також литовці та поляки.

За підозрою в контрабанді розпочато досудове розслідування у чотирьох справах.

Литовські митники наголошують, що ці випадки не повинні хвилювати українських громадян, які перевозять особисті заощадження та можуть довести їхнє походження. Заходи, що здійснюються, передусім спрямовані на посилення контролю за особами, які не мають зв’язку з Україною.

Особи, які перевозять гривні, мають надати митникам документи, що підтверджують походження грошей – обмінні чеки, договори, доручення тощо.

Особи, які прибувають до Литви з третіх країн і перевозять не менше 10 тисяч євро готівкою, необхідно задекларувати її на митниці.

# Країни Балтії# Україна
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