Vičiūnai Group

Новини

1 год. тому

Що спільного між улюбленими брендами росіян і бізнесом мера Каунаса?

"Маланка" в Українському центрі Вільнюса

Новини

1 год. тому

Як українці “водили козу” у Вільнюсі

Олексій Арестович

Новини

6 год. тому

Офіс президента України прийняв відставку Арестовича

Танк „Leopard-2“

Новини

10 год. тому

Гітанас Науседа сподівається, що Німеччина поставить танки Україні

"За фразу року"

Новини

11 год. тому

Слова українських прикордонників про "русскій воєнний корабль" визнали фразою 2022 року у Литві

Міграція в Литві

Новини

1 д. тому

Через трудову міграцію та війну в Україні в Литві зареєстрували рекордну кількість іноземців

Завжди творча і натхненна Леся Мудрак

Новини

1 д. тому

Тендітна, вольова і талановита українська письменниця Леся Мудрак: «Моє місце сили - там, де зливаються дві могутні ріки Неріс і Неман»

Укрпошта

Новини

1 д. тому

Укрпошта знизила тарифи на відправлення до Литви, Латвії та Естонії до 45%

Зібрані теплі речі для українських бійців під Бахмутом

Новини

1 д. тому

Литовський Національний театр опери і балету збирає теплі речі для захисників України

Маланка

Новини

1 д. тому

Маланка завітає до Вільнюса

Війна Росії проти України. Підірваний багатоквартирний будинок у Дніпрі

Новини

2 д. тому

Гітанас Науседа після знищення житлового будинку у Дніпрі: усі тирани сядуть на лаву підсудних

Даля Грібаускайте

Новини

4 д. тому

У тому, що відбувається в Україні, також винна некомпетентність країн НАТО, - Даля Грібаускайте

Виступ Володимира Зеленського у Сеймі

Новини

4 д. тому

Премія Свободи – Володимиру Зеленському: «Я впевнений – Литва є одним із найщиріших захисників свободи»

Драматичні події січня 1991 року

Новини

4 д. тому

У Литві - День захисників свободи: у вікнах горять свічки, буде вручено Премію свободи президенту України

Володимир Зеленський

Новини

4 д. тому

Україна очікує сигналу від НАТО про своє майбутнє членство, – Зеленський

Андрюс Мамонтовас

Новини

5 д. тому

Андрюс Мамонтовас виконав пісню «Світло багаття» українською мовою на знак підтримки України

Новини

2023.01.17 20:51

Як українці “водили козу” у Вільнюсі

ОГ L
Олег Головатенко, LRT 2023.01.17 20:51
"Маланка" в Українському центрі Вільнюса
"Маланка" в Українському центрі Вільнюса / Олег Головатенко /LRT

3 14 по 18 січня Вільнюс має унікальну можливість приймати у себе Маланку, організовану у співпраці Українського центру у Вільнюсі та Української суботньої школи.

Українська група студентів мистецьких спеціальностей університету Карпенка-Карого грає вертеп за сценарієм письменниці Поліни Малець. Колектив співає “на добрий та щасливий Новий рік” за прадавніми українськими традиціями.

„Malanka“ Vilniaus ukrainiečių centre (Маланка в Українському центрі Вільнюса)

Зазвичай гурт з Маланкою стукає у двері садиби, потім його впускають до теплої зали, колядники співають і вітають господарів будинку. Після цього господарі пригощають їх, і вони йдуть до наступної хати.

"Маланка" в Українському центрі Вільнюса. Останні приготування
"Маланка" в Українському центрі Вільнюса. Останні приготування / Олег Головатенко / LRT

Оскільки український центр у Вільнюсі - це дім для українців в Литві, то Маланка завітала і до нашого дому, де кожен українець чи українка може бути господарем та прийняти колядників.

"Маланка" в Українському центрі Вільнюса
"Маланка" в Українському центрі Вільнюса / Олег Головатенко / LRT

Вважається, що вітати колядників в цей день - запорука успіху і процвітання. Тому гурт з Маланкою та козою за співи та розваги частують пирогами чи ковбасками зі святкової "щедрої" вечері. Сучасних колядників просять робити пожертви на користь Збройних Сил України. Це буде найкращою подякою і гарантією того, що різдвяні мрії обов'язково здійсняться.

"Маланка" в Українському центрі Вільнюса
"Маланка" в Українському центрі Вільнюса / Олег Головатенко /LRT

У традиційній українській культурі магічні дійства відбувалися від Щедрого вечора на Василів день, який припадає на 13 січня. Група молоді йшла українськими селами з бурлескною виставою «вертеп». Співаки гурту в костюмах тварин та фольклорних персонажів символічно розповіли історію народження нового світу та перемоги добра над злом.

"Маланка" в Українському центрі Вільнюса
"Маланка" в Українському центрі Вільнюса / Олег Головатенко /LRT

Цьогоріч український вертеп став ще більш символічним. Цар Ірод (Валодя) виявився двійником Путіна - дуже негативним персонажем, який уособлює все зло світу. Він прагнув за підтримки усіх сил зла остаточно знищити “козу” - символ достатку, щоб у людей не залишилося надії на Різдво та благополуччя.

"Маланка" в Українському центрі Вільнюса
"Маланка" в Українському центрі Вільнюса / Олег Головатенко / LRT

В театралізованому дійстві були присутні і такі символічні персонажі як “диявол Вагнер” — помічник Ірода, і “чмобік Валєра”, і звіздар-волонтер з жовтою стрічкою на рукаві, у яких глядач мав нагоду чітко вгадати антигероїв і героїв сьогодення.

"Маланка" в Українському центрі Вільнюса. Ірод Валодя і його "нечиста" свита
"Маланка" в Українському центрі Вільнюса. Ірод Валодя і його "нечиста" свита / Олег Головатенко /LRT

За словами організаторки дійства і оповідачки Ганни Довбах, багато українських і литовських національних традицій збігаються і є дуже схожими. У литовських обрядових дійствах домашні тварини так само є символом достатку і благополуччя, тільки подібні до українських “вертепи” відбуваються ближче до весни і літа. Так, мешканці литовського села водять тварин на високу гору чи пагорб та проводять ритуали і обряди, щоб просити благополуччя та врожайності для своїх сільськогосподарських угідь. Деякі литовські народні танці та пісні також мають зв'язок з коровою, наприклад, "Танець трави”, в якому домашня тварина також відіграє головну роль.

"Маланка" в Українському центрі Вільнюса
"Маланка" в Українському центрі Вільнюса. Останні приготування
"Маланка" в Українському центрі Вільнюса
"Маланка" в Українському центрі Вільнюса
"Маланка" в Українському центрі Вільнюса
"Маланка" в Українському центрі Вільнюса
"Маланка" в Українському центрі Вільнюса. Ірод Валодя і його "нечиста" свита
# Україна# Українці в Литві
Vičiūnai Group
1 год. тому

Що спільного між улюбленими брендами росіян і бізнесом мера Каунаса?

Олексій Арестович
6 год. тому

Офіс президента України прийняв відставку Арестовича

Танк „Leopard-2“
10 год. тому

Гітанас Науседа сподівається, що Німеччина поставить танки Україні

"За фразу року"
11 год. тому

Слова українських прикордонників про "русскій воєнний корабль" визнали фразою 2022 року у Литві

Міграція в Литві
1 д. тому

Через трудову міграцію та війну в Україні в Литві зареєстрували рекордну кількість іноземців

Завжди творча і натхненна Леся Мудрак
1 д. тому

Тендітна, вольова і талановита українська письменниця Леся Мудрак: «Моє місце сили - там, де зливаються дві могутні ріки Неріс і Неман»

Укрпошта
1 д. тому

Укрпошта знизила тарифи на відправлення до Литви, Латвії та Естонії до 45%

Зібрані теплі речі для українських бійців під Бахмутом
1 д. тому

Литовський Національний театр опери і балету збирає теплі речі для захисників України

Маланка
1 д. тому

Маланка завітає до Вільнюса

Війна Росії проти України. Підірваний багатоквартирний будинок у Дніпрі
2 д. тому

Гітанас Науседа після знищення житлового будинку у Дніпрі: усі тирани сядуть на лаву підсудних

"За фразу року"
2023.01.17 10:41

Слова українських прикордонників про "русскій воєнний корабль" визнали фразою 2022 року у Литві

Олексій Арестович
2023.01.17 16:02

Офіс президента України прийняв відставку Арестовича

Танк „Leopard-2“
2023.01.17 11:36

Гітанас Науседа сподівається, що Німеччина поставить танки Україні

Vičiūnai Group
2023.01.17 21:23

Що спільного між улюбленими брендами росіян і бізнесом мера Каунаса?