Оружие в руках жителей Литвы: более эффективная оборона или тикающая бомба?

На фоне продолжающейся войны на Украине некоторые политики в Литве призывают к смягчению законов о владении оружием, утверждая, что большее число граждан должно иметь возможность участвовать в вооруженном сопротивлении. Другие же призывают к осторожности: более широкая доступность автоматического огнестрельного оружия может привести к массовым расстрелам по американскому образцу.

Два депутата-консерватора - Паулюс Саударгас и председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас - зарегистрировали законопроект об изменении Закона о контроле за оружием и боеприпасами. Согласно этому законопроекту, всем, кто был призван в армию и прошел начальную военную подготовку, будет разрешено приобретать и хранить автоматическое огнестрельное оружие.

Как рассказал Саударгас в интервью LRT.lt, такая возможность появится примерно у 100 тыс. человек, из которых только 28 тыс. находятся в действующем резерве и регулярно призываются на переподготовку.

Согласно действующим правилам, иметь оружие категории А - автоматическое или полуавтоматическое - могут только профессиональные военнослужащие, добровольцы и члены Стрелкового союза. По данным на октябрь, 79 человек владели 122 единицами оружия категории А: 115 полуавтоматическими и 7 автоматическими.

Повышение безопасности или новая опасность?

Паулюс Саударгас / I. Gelūno / BNS nuotr.

Саударгас настаивает на том, что его предложение направлено на укрепление безопасности Литвы и расширение возможностей гражданской обороны.

"Каждый должен защищать свою страну. Это дело каждого, [...] не только армии, профессионалов с табельным оружием где-то на фронте. В борьбу вступает все общество", - сказал он в интервью LRT.lt.

По его словам, этот законопроект - один из шагов в большом процессе увеличения числа владельцев оружия в Литве. Предыдущие поправки открыли возможность владения автоматическим оружием для профессиональных военных, добровольцев и стрелков. Расширение потенциальной базы, по его мнению, также будет способствовать выходу на рынок большего числа поставщиков оружия.

"Теоретически процесс начался, но на практике он идет очень медленно. Поэтому мы хотим создать больший потенциал. [...] Таким образом, мы хотим стимулировать импортеров, торговцев оружием, чтобы они могли предложить более широкий ассортимент продукции потенциально более широкому кругу покупателей. Тогда, возможно, цены будут более конкурентоспособными", - утверждает он.

Однако предложение вызвало критику. Депутат от оппозиции Саулюс Сквернелис, лидер Демократического союза "За Литву", считает, что увеличение количества автоматического оружия приведет к росту угроз для населения.

"Речь идет о каждом, кто когда-либо служил в армии [...]. Я считаю, что мы стремительно движемся к ситуации, которую почти каждый день видим за Атлантикой [в США] с либеральной политикой в отношении оружия. Хотим ли мы дать автоматическое оружие в руки людям, в отношении которых у нас есть много сомнений?", - заявил Сквернелис в начале ноября в интервью радиостанции Žinių Radijas.

По его мнению, усиление полиции и других служб было бы более эффективным способом подготовки к возможным вторжениям. В то же время "необученные люди с автоматическим оружием могут принести больше вреда, чем пользы".

Саударгас согласен с тем, что риск существует, но настаивает на том, что предлагаемое положение содержит достаточно гарантий.

"Для того чтобы получить оружие категории А, необходимо специальное разрешение, необходимо соответствовать медицинским критериям, это само собой разумеется. Медики должны судить о том, достаточно ли человек ориентируется в окружающем мире, чтобы получить разрешение на такое оружие. Проверки должны повторяться каждые пять лет, и если человек не проходит медицинское освидетельствование, то разрешение аннулируется. Так что контроль за оружием строгий", - сказал он.

Полиция: "Молодежь не всегда чувствует границы"



Полуавтоматическая винтовка, приобретенная литовскими добровольцами / B. Gerdžiūnas/LRT

Более широкий доступ к автоматическому оружию также увеличивает вероятность того, что некоторые из них могут попасть в руки преступников.

По словам пресс-секретаря полиции Рамунаса Матониса, нет данных о том, какая доля оружия, использованного в преступлениях, была легальной или нет.

Однако полиция все же видит опасность для общественной безопасности в случае, если значительному числу людей будет разрешено иметь автоматическое оружие.

"Поскольку оно может стрелять очередями, последствия его незаконного использования будут гораздо более серьезными, чем в случае с оружием категории В или С". Молодые люди не всегда осознают границы своей ответственности и чаще сталкиваются с конфликтными ситуациями, что повышает риск применения автоматического оружия сверх необходимой обороны", - считает Матонис.

Кроме того, действующее положение устанавливает возрастные ограничения на владение мощным оружием.

"Например, полуавтоматические пистолеты категории В для самообороны можно приобретать и иметь в собственности с 23 лет. В отличие от этого, предлагаемый законопроект разрешает хранение автоматического оружия категории А [...] с 18 лет. Таким образом, человек, прошедший военную службу в возрасте 18 лет, сможет владеть автоматическим оружием категории А, но не пистолетом для самообороны до 23 лет", - сказал Матонис.

Пример США или Швейцарии?

Оружие / J. Kalinskas / BNS

По данным Литовской ассоциации владельцев оружия, после вторжения России в Украину в начале 2022 г. в стране было приобретено еще около 10 000 единиц огнестрельного оружия: в основном охотниками, представителями стрелкового спорта, а также людьми, занимающимися самообороной.

Арунас Марцинкявичюс, президент ассоциации, говорит, что лоббирует расширение доступности оружия категории А с 2017 года, но до войны на Украине их предложения воспринимались скептически.

Марцинкявичюс не считает, что существует какая-либо опасность для населения. Хотя оппоненты любят ссылаться на США как на поучительный пример, Марцинкявичюс утверждает, что Швейцария является более удачным примером.

"Условия хранения оружия у них очень строгие. Оно хранится в сейфе, а сейф опечатан специальной печатью. Простое нарушение пломбы наказуемо, - сказал он в интервью LRT.lt. - Все сводится к тому, как это контролируется".

Хотя Марцинкявичюс согласен с тем, что риск существует, он утверждает, что медицинский контроль в Литве достаточно строг, чтобы свести опасность к минимуму.