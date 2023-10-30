Для решения проблемы наркотиков часть населения Литвы одобряет досмотр несовершеннолетних

Большая часть опрошенных жителей Литвы считает, что проблему употребления наркотиков несовершеннолетними должны решать путем проверки ведомствами детей и подростков, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного компанией Vilmorus по заказу BNS.

Данное социологическое исследование было проведено после увеличения количества сообщений об отравлениях школьников наркотическими веществами, когда Сейм начал рассматривать поправки к закону, позволяющие школам проверять вещи учащихся на наличие сигарет и наркотических веществ.

По данным опроса, 37,8% опрошенных считают, что проблема наркотиков была бы решена наиболее эффективно, если бы полиции, школам и другим учреждениям было предоставлено больше прав и возможностей для проверки несовершеннолетних.

Почти треть населения (31%) считает борьбу с наркоторговцами наиболее эффективным инструментом.

По мнению 28,2% респондентов, проблему употребления наркотиков лучше всего решить путем содействия занятости детей и подростков и улучшения образования.

Остальные респонденты заявили, что не нужно ничего менять или у них нет мнения по этому поводу.

Содействие трудоустройству детей и подростков, улучшение образования как наиболее эффективное средство борьбы с употреблением наркотиков чаще всего видят школьники и студенты, жители до 29 лет и лица с высшим образованием.

Респонденты в возрасте 70 лет и старше считают, что при решении проблемы употребления наркотиков необходимо бороться с наркоторговцами, такое же мнение разделяют бизнесмены или владельцами бизнеса.

Опрос также показал, что жители Вильнюса называют просвещение наиболее эффективным инструментом, а жители всех остальных регионов называют проверки.

Центр cоциологических и рыночных исследований Vilmorus провел репрезентативный опрос населения с 12 по 21 октября. Был опрошен 1001 житель страны, максимальная погрешность опроса составляет 3,1%.