Naujienų srautas

Захват аэропорта Махачкалы в ходе антисемитской акции
Новости 42 мин. назад

США осудили агрессию в отношении евреев в Махачкале

Школьники
Новости 1 ч. назад

Для решения проблемы наркотиков часть населения Литвы одобряет досмотр несовершеннолетних

Недвижимость
Новости 2 ч. назад

Повышение земельного налога - некоторым придется платить в два раза больше

Школа (ассоциативное фото)
Новости 2 ч. назад

Неуважение, ругань, а иногда в ход идут и кулаки: школьные учителя не чувствуют себя защищенными

Осень в Вильнюсе
Новости 3 ч. назад

Погода: на подходе тепло - местами до 16 градусов выше нуля

Вильнюс
Новости 3 ч. назад

В Вильнюсе отец подозревается в похищении своего 5-летнего ребенка

Захват аэропорта Махачкалы в ходе антисемитской акции
Новости 4 ч. назад

Захват аэропорта Махачкалы в ходе антисемитской акции. Главное

Российские военнослужащие в Донецкой области
Новости 19 ч. назад

В Волновахе убиты девять человек, в том числе дети

Лубянская площадь в Москве
Новости 22 ч. назад

В России проходит акция "Возвращение имён". Лубянскую площадь оцепили

Артемий Троицкий
Новости 1 д. назад

Недержание подлости и страха. Артемий Троицкий – о доносах

Младенец
Новости 1 д. назад

Как белорусам оформить ребенку паспорт за границей

Кошки
Новости 1 д. назад

Полиция Китая спасла тысячу кошек: их хотели пустить на мясо

Хуанита Безликая. Ученые по ДНК воссоздали внешность девушки, жившей более 500 лет назад
Новости 1 д. назад

Хуанита Безликая. Ученые по ДНК воссоздали внешность девушки, жившей более 500 лет назад

Майк Джонсон
Новости 1 д. назад

Новый спикер Палаты представителей США: от неизвестности к вершине власти

Михаил Зыгарь
Новости 1 д. назад

«Война и наказание»: журналист Михаил Зыгарь представил книгу о мифах российской пропаганды

Борис Джонсон
Новости 1 д. назад

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон станет ведущим на «альтернативном» телеканале GB News

Новости2023.10.30 10:57

Для решения проблемы наркотиков часть населения Литвы одобряет досмотр несовершеннолетних

B
BNS, LRT.lt 2023.10.30 10:57
Школьники
Школьники / D. Umbraso/LRT nuotr.

Большая часть опрошенных жителей Литвы считает, что проблему употребления наркотиков несовершеннолетними должны решать путем проверки ведомствами детей и подростков, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного компанией Vilmorus по заказу BNS.

Данное социологическое исследование было проведено после увеличения количества сообщений об отравлениях школьников наркотическими веществами, когда Сейм начал рассматривать поправки к закону, позволяющие школам проверять вещи учащихся на наличие сигарет и наркотических веществ.

По данным опроса, 37,8% опрошенных считают, что проблема наркотиков была бы решена наиболее эффективно, если бы полиции, школам и другим учреждениям было предоставлено больше прав и возможностей для проверки несовершеннолетних.

Почти треть населения (31%) считает борьбу с наркоторговцами наиболее эффективным инструментом.

По мнению 28,2% респондентов, проблему употребления наркотиков лучше всего решить путем содействия занятости детей и подростков и улучшения образования.

Остальные респонденты заявили, что не нужно ничего менять или у них нет мнения по этому поводу.

Содействие трудоустройству детей и подростков, улучшение образования как наиболее эффективное средство борьбы с употреблением наркотиков чаще всего видят школьники и студенты, жители до 29 лет и лица с высшим образованием.

Респонденты в возрасте 70 лет и старше считают, что при решении проблемы употребления наркотиков необходимо бороться с наркоторговцами, такое же мнение разделяют бизнесмены или владельцами бизнеса.

Опрос также показал, что жители Вильнюса называют просвещение наиболее эффективным инструментом, а жители всех остальных регионов называют проверки.

Центр cоциологических и рыночных исследований Vilmorus провел репрезентативный опрос населения с 12 по 21 октября. Был опрошен 1001 житель страны, максимальная погрешность опроса составляет 3,1%.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Захват аэропорта Махачкалы в ходе антисемитской акции
44 мин. назад

США осудили агрессию в отношении евреев в Махачкале

Недвижимость
2 ч. назад

Повышение земельного налога - некоторым придется платить в два раза больше

Школа (ассоциативное фото)
2 ч. назад

Неуважение, ругань, а иногда в ход идут и кулаки: школьные учителя не чувствуют себя защищенными

Осень в Вильнюсе
3 ч. назад

Погода: на подходе тепло - местами до 16 градусов выше нуля

Вильнюс
3 ч. назад

В Вильнюсе отец подозревается в похищении своего 5-летнего ребенка

Захват аэропорта Махачкалы в ходе антисемитской акции
4 ч. назад

Захват аэропорта Махачкалы в ходе антисемитской акции. Главное

Российские военнослужащие в Донецкой области
19 ч. назад

В Волновахе убиты девять человек, в том числе дети

Лубянская площадь в Москве
22 ч. назад

В России проходит акция "Возвращение имён". Лубянскую площадь оцепили

Артемий Троицкий
1 д. назад

Недержание подлости и страха. Артемий Троицкий – о доносах

Младенец
1 д. назад

Как белорусам оформить ребенку паспорт за границей

Лубянская площадь в Москве
2023.10.29 13:27

В России проходит акция "Возвращение имён". Лубянскую площадь оцепили

Российские военнослужащие в Донецкой области
2023.10.29 16:35

В Волновахе убиты девять человек, в том числе дети

Захват аэропорта Махачкалы в ходе антисемитской акции
2023.10.30 07:49

Захват аэропорта Махачкалы в ходе антисемитской акции. Главное

Недвижимость
2023.10.30 10:03

Повышение земельного налога - некоторым придется платить в два раза больше

Школа (ассоциативное фото)
2023.10.30 09:47

Неуважение, ругань, а иногда в ход идут и кулаки: школьные учителя не чувствуют себя защищенными

Осень в Вильнюсе
2023.10.30 08:48

Погода: на подходе тепло - местами до 16 градусов выше нуля

Вильнюс
2023.10.30 08:37

В Вильнюсе отец подозревается в похищении своего 5-летнего ребенка

Захват аэропорта Махачкалы в ходе антисемитской акции
2023.10.30 11:34

США осудили агрессию в отношении евреев в Махачкале