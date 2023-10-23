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Новости2023.10.23 08:01

Фигуристка Дробязко обжаловала решение о лишении ее литовского гражданства

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BNS 2023.10.23 08:01
Маргарита Дробязко
Маргарита Дробязко / A. Ufarto/BNS nuotr.

 Фигуристка Маргарита Дробязко заявила в воскресенье, что обжаловала решение о лишении ее литовского гражданства.

Об этом она сообщила в социальной сети.

"Сегодня я рада сообщить, что нашла в себе силы бороться за то, что считаю правильным и важным. Я подала жалобу на декрет президента Литвы, который лишил меня литовского гражданства. Моя жалоба была принята Вильнюсским окружным административным судом", - сообщила Дробязко.

Она также сообщила, что суд обязал президентскую канцелярию не позднее 30 октября предоставить все соответствующие материалы.

"Я верю в справедливость и честность, защищать которые считаю своим долгом не только для себя, но и для тех граждан Литвы, которые, как и я, могут стать жертвами недостойных политических игр", - заявила спортсменка.

В середине сентября президент сообщил, что подписал указ, которым Дробязко была лишена литовского гражданства. Соответствующую рекомендацию выдвинула Комиссия по делам гражданства, ссылаясь на публичную поддержку кремлевского режима, ведущего войну в Украине, со стороны Дробязко.

В открытом письме, опубликованном ранее, сама танцовщица заявила, что не участвует в российской пропаганде, а распространяет "свет культуры и добра".

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (2001 г.)
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (2001 г.) / AP nuotr.

Российская спортсменка получила литовское гражданство в порядке исключения 30 лет назад за заслуги перед литовским спортом и популяризацию имени страны. Дробязко и ее муж Повилас Ванагас представляли Литву на различных чемпионатах.

В этом году Сейм принял поправки к закону о гражданстве, позволяющие лишать литовского гражданства человека с двойным гражданством, если он публично выразит поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы или ее союзников.

Власти Литвы утверждают, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Евросоюз и США ввели санкции в отношении Навки.

Маргарита Дробязко
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (2001 г.)
# Литва
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