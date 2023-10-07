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Вильнюсский микрорайон Пилайте потрясла волна преступлений: люди вечерами боятся выйти на улицу

ГН ПR LRT.lt
Габия Нарушите, передача «Ryto garsai» (радио LRT), LRT.lt 2023.10.08 00:24
Пилайте
Пилайте / R. Lukoševičiaus / BNS nuotr.

В последнее время жителей вильнюсского микрорайона Пилайте беспокоят повторяющиеся преступления. В общине родилась инициатива – самим позаботиться о безопасности на улицах в темное время суток.

По сообщению портала Delfi, в конце сентября в микрорайоне Пилайте было совершено несколько ограблений. На жителей нападали в общественных местах, а одна женщина рассказала, что ее повалили на землю и начали душить.

Как сказала радио LRT председатель районной общины Янина Гадляускене, до сих пор в микрорайоне подобных событий не происходило, и преступления очень встревожили людей.

«В Пилайте до сих пор все было спокойно. Может быть, и случались квартирные кражи, но чтобы на людей нападали даже днем – этого не было, и это шокировало. Теперь люди, особенно пожилые, вечером даже боятся возвращаться из центра города», – говорит председатель общины Пилайте.

Янина Гадляускене
Янина Гадляускене / LRT stop kadras

«По вечерам в этом районе довольно темно, наверное, как и в других спальных районах, не хватает освещения. Выходя во двор, иногда толком не видишь, кто куда идет. Это не добавляет безопасности», – говорит она.

Преступление (ассоциативное фото)
Преступление (ассоциативное фото) / Rene Böhmer/Unsplash nuotr.

По словам представителя департамента полиции Рамунаса Матониса, жители микрорайона Пилайте, беспокоясь о своей безопасности, сообщили о преступлениях полицейским. Вскоре был арестован один подозреваемый, а в настоящее время район патрулируют еще несколько полицейских.

«Мы можем только радоваться, что наши общины становятся все более активными. Община Пилайте всегда отличалась достаточно активной деятельностью, обменом информацией. Сотрудничество между местной полицией и жителями Пилайте продолжается. (...) Как мы видим, в основном это дает положительные результаты», – сказал Матонис в интервью радио LRT.

Рамунас Матонис
Рамунас Матонис / BNS nuotr.

Хотя, по оценкам, нехватка полицейских в Литве составляет около 15 процентов, по словам Матониса, департамент всегда старается реагировать на сообщения жителей и ради их безопасности увеличивать численность полицейских в той или иной общине.

Автомобиль полиции
Автомобиль полиции / E.Blaževič/LRT nuotr.

С появлением информации о нападениях в общественных местах, в общине микрорайона Пилайте родилась инициатива самим выходить на улицы и осуществлять патрулирование, особенно в темное время суток. В то же время полиция призывает жителей не заниматься патрулированием без ее ведома. То же самое сказала в интервью радио LRT и декан Академии общественной безопасности университета Миколаса Рёмериса Снегуоле Матулене.

«В этой ситуации меня беспокоит то, что люди выходят на улицы. (...) Возникает вопрос: а что произойдет, если пострадают сами добровольные патрульные? (...) Давайте пригласим полицейских и спросим у них, что нам можно делать и что нам нельзя делать. Понимаю, что часто кровь вскипает, когда видишь нарушение закона, преступление, (...) но люди должны защищаться – мы не знаем, с кем имеем дело», – утверждает Матулене.

Пилайте
Пилайте / Skaitytojo nuotr.

По словам декана, для обеспечения большей безопасности было бы полезно поговорить с местными властями о тех или иных мерах профилактики, хотя бы об освещении улиц.

Пилайте
Янина Гадляускене
Преступление (ассоциативное фото)
Рамунас Матонис
Автомобиль полиции
Пилайте
# Литва
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