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Новости2023.08.30 08:30

«Каждый день ребенок возвращался домой в слезах»: как украинские дети интегрируются в литовских школах?

Анна Рузгене, LRT.lt
Анна Рузгене, LRT.lt 2023.08.30 08:30
Школа (ассоциативное фото)
Школа (ассоциативное фото) / E. Blaževič / LRT nuotr.

Первое сентября – всегда волнительный день и для детей, и для их родителей. Но когда помимо нового учебного года ребенка ожидает еще и новая школа, новый язык и новый город, переживаний становится еще больше. Для украинских детей, которые сейчас проживают в Литве, адаптация и интеграция в новых для себя школах становится большой проблемой. И тогда, когда некоторые дети с радостью посещают школу, для других школьные будни становятся настоящим испытанием. 

В Литве находится более 100 тысяч иммигрантов - граждан других стран. В стране уже идут дискуссии о том, как интегрировать новоприбывших. «LRT Новости» предлагает вашему вниманию цикл статей «Свои среди чужих»: мигранты в Литве», в рамках которого предложит мнения самих мигрантов, а также экспертов на эту тему.

«Хотим обучаться только в украинской школе»

С начала полномасштабного вторжения России в Украине в Литву приехало около 70 тысяч украинских беженцев. Более 20 тысяч из них – дети. Как заявили в Министерстве образования, науки и спорта, дети украинских беженцев имеют точно такие же права на обучение в школах и дошкольных учреждениях, как и литовские дети.

Более того, с этого учебного года украинские дети военных беженцев будут учиться в детских садах, общеобразовательных и профессиональных школах в общих классах со всеми литовскими учениками.

Школа
Школа / E.Blaževič/LRT nuotr.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы украинцы, бежавшие от войны, могли беспрепятственно интегрироваться в общеобразовательные классы. В течение года украинцы, которые уже выучили литовский язык, смогут улучшить свои знания, изучая его вместе с другими учениками», - сказал заместитель министра Рамунас Скауджюс.

Но не все украинцы согласны с таким решением и ищут возможность обучения на родном языке. Мама 12-летнего Ярослава Карина из Одессы рассказала LRT.lt, что сознательно выбрала обучение в Украинской международной школе (МУШ) в Вильнюсе, ведь «не готова подвергать ребенка еще большему стрессу».

«Мы приехали в Вильнюс недавно, бежали от войны, от постоянных обстрелов. Ребенок был в шоковом состоянии, боялся выходить на улицу. (…) Школы были закрыты, так как нет бомбоубежища, а обучение проходило удаленно. Можно сказать, что учебы практически не было. (…) После последних обстрелов я поняла, что ребенка нужно спасать, и мы выехали в Литву, ведь здесь уже жила моя подруга», - рассказывает Карина, приехавшая с сыном в Вильнюс в мае этого года.

"В русскоязычную школу идти мы не хотели категорически"

Женщина не скрывает, что самый первый вопрос, который остро стоял перед ней – это образование сына. И хотя возможностей обучаться в литовских школах было достаточно, она сразу решила, что ребенок пойдет только в украинскую школу.

«Он ничего не знает по-литовски, я ничего тоже не понимаю по-литовски. Поэтому ничем ему помочь не смогу. Представьте себе, ты приходишь на первое сентября в новый класс, в новую школу, да еще все говорят на незнакомом языке. Это ужасный стресс, я не готова подвергать этому (стрессу) ребенка. Он и так уже достаточно пережил, пускай теперь хотя бы обучение будет в радость, на родном языке и с той же программой, которая была в Украине», - говорит мама семиклассника Ярослава.

Такого же мнения придерживается и мама десятилетней Софии Александра.

Школа
Школа / A. Murauskaitės/LRT nuotr.

«(…) Если бы она шла в первый класс, то я, возможно бы, еще и подумала над тем, чтобы ребенок учился в литовской школе. Но когда тебе 10 лет, начинать все обучение с чистого листа – очень трудно. В русскоязычную школу идти мы не хотели категорически, в литовской школе будет невозможно интегрироваться, поэтому мы выбрали украинскую. (…) Там тоже учат литовскому языку, поэтому, если мы будем здесь оставаться, то, конечно, ребенок уже будет говорить на литовском», - объясняет свое решение мама пятиклассницы Софии.

«Ребенок чувствовал себя чужим»

Некоторые родители украинских детей не скрывают, что специально рассматривали только литовские школы. Мама семилетнего Даниила, который в этом году идет в первый класс в Каунасе, поделилась с LRT.lt, что об украинских школах даже не думала, ведь она хочет, чтобы ребенок интегрировался в Литве с самого детства.

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«Неизвестно, когда мы вернемся домой и вернемся ли вообще? А ребенку нужно учиться, интегрироваться, знать язык. Я думаю, что в этом возрасте интеграция проходит намного легче, ведь и язык быстро усваивается, и друзей заводить легче, и в целом привыкаешь к новому быстрее. (…) Для украинских детей созданы все условия, чтобы они легко адаптировались в литовских школах, поэтому украинские школы мы даже не рассматривали, а русскоязычная школа в Каунасе одна, и она очень далеко от дома», - рассказывает о своем решении мама Даниила Елена и добавляет, что абсолютно не волнуется за интеграцию сына в новой школе.

"В этом возрасте интеграция проходит намного легче"

«Возможно, кто-то скажет, что я плохая мать, но я думаю, что опекать ребенка и отгораживать от реальности неправильно. Реальность такова – мы живем в Литве, где все на литовском, значит нужно адаптироваться и интегрироваться. (…) Сын ходил в подготовительную группу в саду, где все было на литовском, воспитатели говорили с ним только на литовском, и он с радостью туда ходил, поэтому думаю, что интегрироваться в литовской школе ему будет еще проще», - говорит Елена.

Мама будущего третьеклассника Марка, которая также отдала своего ребенка в литовскую школу, говорит, что хотя интегрироваться с самого начала ребенку было сложно, сейчас он с нетерпением ждет первого сентября.

Украинские дети в Вильнюсе
Украинские дети в Вильнюсе / P. Peleckio/BNS nuotr.

«Мы пришли в школу в середине учебного года, все на литовском, ребенок возвращался домой в слезах, не хотел идти в школу и говорил, что он там чувствует себя чужим и ничего не понимает. Но я хочу сказать спасибо преподавательнице, которая уделяла ему внимание и объясняла отдельно на русском, а также рассказывала другим детям, что Марк еще только изучает литовский и нужно быть терпеливее к нему и к его стараниям. (…) На адаптацию у нас ушло 4 месяца, а сейчас он уже с нетерпением ждет первого сентября», - делится своим опытом Алина и добавляет, что хотя интеграция ребенка в школе не была достаточно легкой, очень рада, что не поддалась слезам сына и не изменила своего решения.

«Когда он плакал и говорил, как ему тяжело, мне было еще труднее, ведь я понимала, что если мне, взрослой женщине, тяжело в новом для себя городе, то насколько тяжело восьмилетнему ребенку? Но мы очень много разговаривали, очень много учились и у нас все получилось. (…) Интегрировать ребенка в новое общество – очень тяжело, но возможно в случае, если взрослые проявят терпение и действительно будут помогать, а не пускать все на самотек», - утверждает мама Алина.

Детям из Украины – особое внимание

Школа
Школа / E. Blaževič/LRT nuotr.

Преподаватель младших классов одной из Вильнюсских школ Дайва (фамилия известна редакции LRT.lt) поделилась, что в ее классе есть два ученика из Украины и работа с ними отличается от работы с остальными учениками.

«Я не хочу сказать, что я уделяю больше внимания украинским детям, но работа с ними немножко другая. Ведь сначала я все объясняю всему классу, а потом отдельно общаюсь с ними на русском, чтобы объяснить тему. (…) Я согласна, что в таком возрасте интегрироваться легче, но для этого нужна помощь как родителей, так и преподавателя. У нас в школе также работает психолог, который постоянно общается с детьми из Украины. (…) Мне как маме, как женщине их очень жаль, я представляю, какой это стресс - учиться на незнакомом языке, в новой школе, поэтому я все-таки стараюсь искать к ним подход, чтобы им было учиться комфортно. Ведь когда они перейдут в старшую школу, такого подхода уже может и не быть», - рассказывает о работе с украинскими детьми Дайва.

"Я представляю, какой это стресс - учиться на незнакомом языке, в новой школе"

Преподаватель добавляет, что интеграции украинских детей в школах уделяется особое внимание. Перед тем, как познакомить ребенка с новым классом, детей подготавливает психолог, рассказывает о том, что ребенок не говорит по-литовски и дает советы, как лучше себя вести. В то же время для ученика из Украины есть дополнительные занятия по литовскому языку, отдельные классные часы с преподавателем, где дополнительно объясняют материал, а также ребенок полностью участвует во внеклассной жизни.

«Но хотелось бы подчеркнуть, что все еще очень зависит от самого ребенка, от его характера и его состояния. Кто-то интегрируется в классе очень быстро, заводит друзей и активно учится новому, а кто-то еще больше закрывается и испытывает огромный стресс. Поэтому педагогам важно индивидуально подходить к каждому ребенку», - советует преподаватель Дайва.

Школа (ассоциативная фотография)
Школа (ассоциативная фотография) / Д. Умбрасас/LRT nuotr.

И хотя работе с украинскими детьми практически все школы в Литве уделяют много внимания, некоторые родители говорят, что их дети так и не смогли интегрироваться в школе.

«Мы поменяли две школы, сначала были в литовской, потом пошли в русскоязычную, но интегрироваться так и не удалось. У меня дочь очень стеснительная и тихая, поэтому в литовской школе ей было очень тяжело, ведь когда ее просили что-то ответить, у нее случалась настоящая паническая атака, ведь помимо обычного волнения, добавлялось еще и незнание языка, и боязнь сделать ошибку. В русскоязычной школе было легче, но друзей найти там так и не удалось, каждый день школы был настоящим испытанием, а успеваемость была очень низкой. (…) Сейчас мы на домашнем обучении», - делится своей историей мама 14-летней Ангелины Виктория.

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«Мой сын был отличником, а здесь его оценки по всем предметам сильно упали. Ребенок боялся отвечать на уроке, не мог писать, плохо понимал, о чем говорят, и у него совершенно не было друзей. Я не хочу никого обвинять, но в школе не сделали ничего, чтобы помочь ребенку интегрироваться. (…) В русскоязычной школе, где мы сейчас обучаемся, намного легче, и ребенок наконец-то снова заинтересован в учебе», - говорит мама девятиклассника Олега Тамара.

Нельзя обесценивать трудности адаптации

Психолог Светлана Шевченко, которая работает с украинскими детьми в Литве, также отмечает важность индивидуального подхода к работе с детьми из Украины в школах.

Светлана Шевченко
Светлана Шевченко / Личный архив

«Нельзя обесценивать трудности адаптации. У всех деток, и у всех людей в принципе разные темпераменты, разные социальные навыки, кто-то легко сходится с новыми людьми, кому-то нужно больше времени. Надо помнить, чем больше хорошего для себя мы увидим в новой ситуации, тем лучше пройдет адаптация к новой среде, в которую попадает ребенок», - говорит психолог.

Специалист отмечает, что роль родителей в процессе интеграции ребенка в школе и его дальнейшей адаптации в новой среде достаточно велика. Психолог советует не решать мелкие проблемы за ребенка, а дать возможность быть самостоятельным, но при этом показывать поддержку, интересоваться школьной жизнью и отвечать на вопросы.

«Очень важно создавать поддерживающую комфортную обстановку дома. А по возможности хорошо бы записать ребенка в какие-то аналогичные тем, которые были дома, кружки, секции и не рвать связи с прошлой жизнью, не менять все кардинально, а найти что-то похожее», - советует психолог.

Украинские дети в Литве
Украинские дети в Литве / V. Ovadnevo nuotr.

Специалист также говорит, что основная трудность адаптации в новой школе — это то, что ребенок приходит в уже сформировавшуюся социальную группу, которая живет по своим законам, в которой есть уже свои лидеры, есть аутсайдеры, и это замкнутая группа, которая не всегда готова принять с распростертыми объятиями новичков.

«Не нужно сразу же требовать от ребенка высокой успешности, высоких оценок, даже если он был в своей школе отличником. Ведь то, что ребенок попадает в новую среду, в новую школу, в новый класс — это стресс, который может повлиять на оценки. (…) Ребенку нужно дать время адаптироваться и привыкнуть к новому. (…) Сходите вместе с ним в школу, познакомьтесь с друзьями, учителями, соблюдайте режим дня, те ритуалы, которые у вас были раньше и обязательно поддерживайте ребенка, хвалите его, говорите ему, что он молодец и что вы им гордитесь», - советует родителям перед началом учебного года психолог Светлана Шевченко.

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Международная украинская школа
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Школа
Украинские дети в Вильнюсе
Украинские дети в Литве
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