«Мы никогда не станем здесь своими»: украинские военные беженцы о проблемах интеграции в Литве

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Литву приехало более 70000 тысяч украинцев. За это время некоторые из них уже уехали обратно домой, кто-то выбрал другую страну для проживания, а остальные пытаются интегрироваться в литовское общество. И хотя Литва создает все условия для украинцев и всячески поддерживает их как финансово, так и морально, сами украинцы в Литве не скрывают, что чувствуют себя «чужими среди своих».

В мае Служба занятости Литвы провела анонимный опрос среди украинских беженцев. 34% опрошенных украинских беженцев планируют в будущем жить и работать в Литве.

Большинство опрошенных беженцев войны - женщины в возрасте 30–40 лет (83,2%), из которых более половины (52,5%) имеют высшее образование. Большинство украинцев сообщили, что литовцы приняли их хорошо или очень хорошо (97%).

«Мобилизация общества помогла людям, которые бегут от войны, поселиться в Литве, и теперь важно говорить об их долгосрочных перспективах трудоустройства. Интеграция украинцев уже помогла уменьшить дефицит квалифицированных работников на рынке труда страны, что мы рассматриваем как новую возможность на фоне старения населения», - прокомментировала результаты Гедре Синкявиче, заместитель директора Службы занятости.

Украинские военные беженцы (иллюстративное фото) / S. Žiūros/Vilniaus sav. nuotr.

Каждый третий (34%) респондент связывает свое будущее с Литвой, тогда как год назад так отвечал только один из шести респондентов (17%). В прошлом году каждый второй (52%) респондент хотел бы вернуться в Украину как можно скорее, по сравнению с лишь каждым четвертым (26%) в этом году.

53,5% респондентов удалось найти работу. Большинство украинцев утверждают, что довольны условиями труда, хотя половина опрошенных украинцев хотели бы получать более высокую заработную плату.

«Какая интеграция, если нет работы?»

Полина Павленко из Харькова переехала в Вильнюс практически с начала полномасштабного вторжения. Женщина не хотела сидеть сложа руки и рассчитывать на помощь государства, поэтому сразу начала искать работу. Вот только найти работу по специальности стало невыполнимой задачей.

«Я экономист-бухгалтер, у меня два высших образования. В Харькове работала главным бухгалтером в крупной компании, но здесь в Вильнюсе – я неквалифицированный персонал. Одно то, что меня так называют, меня очень расстраивает, но другого выбора у меня не было», - делится Полина.

Украинские военные беженцы (иллюстративное фото) / AP nuotr.

Женщина работает на мебельной фабрике в Вильнюсе. Украинка говорит, что пыталась искать квалифицированную работу, обращалась в службу занятости, но без знания языка и литовских законов ей предлагали только работу на заводах.

Полина не скрывает, что изначально очень больно переживала такие изменения, ведь всю жизнь работала в личном кабинете по 8 часов в день, а сейчас собирает детали на заводе по 12 часов в смену.

«Это не работа мечты, но она приносит деньги», - улыбается Полина и добавляет, что возможностей для украинцев в Литве нет и никогда нельзя стать «своим» в чужой стране.

«Я вам честно отвечу, до войны у меня не было даже мысли об эмиграции. И сейчас я всей душой хочу вернуться домой, но из-за своего психологического состояния и из-за спокойствия ребенка я этого сделать не могу. Я благодарна Литве, что нас здесь приняли, помогают, но украинцы здесь никому не нужны. Мы «чужие среди своих». Без знания языка на свободном уровне – работать можно только на заводах или других неквалифицированных работах. А без работы по душе, о какой интеграции в обществе может идти речь?», - не скрывает своего разочарования Полина.

«Главное – желание»

Украинка Валерия (фамилия известна редакции LRT.lt) с этим совершенно не согласна и говорит, что в Литве с работой по душе и по специальности никаких проблем нет, даже знание литовского языка не требуется. Достаточно только желания и знания английского.

"Это не работа мечты, но она приносит деньги"

«Проблемы найти работу не было изначально. Я маркетолог, хотя и начинающий. Приехав в Литву, я знала английский немного, в литовском была полный ноль. Но это не помешало мне найти отличную работу в международной компании в Вильнюсе. Да, поиски заняли несколько месяцев, но компаний, которые берут на работу украинцев, в Литве огромное количество. Главное – это желание», - делиться украинка Валерия.

Девушка также добавляет, что возвращаться в Украину, даже после окончания войны не планирует, ведь очень полюбила Вильнюс и считает, что проблем с интеграцией никаких не было.

Украинский и литовский флаги / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Здесь у меня есть работа, которую я люблю, город, который стал родным, друзья, разные мероприятия, которые я посещаю. Возвращаться назад в Днепр я не планирую. Хочу устроить свою жизнь здесь. Я думаю, что для украинцев в Литве были созданы все условия для успешной интеграции, а тот, кто говорит иначе, просто не пробовал интегрироваться», - отвечает на вопрос о планах Валерия.

Министерство социальной защиты и труда объявило, что за год с начала войны в Украине, украинские беженцы в Литве заплатили более 58 миллионов евро налогов в государственный бюджет.

В эту статистику входят также те украинцы, которые открыли свой бизнес в Литве или работают как самозанятые. Так, например украинка Анна, которая работает косметологом в одном из литовских салонов красоты, утверждает, что проблем с интеграцией в рынок труда не было никаких.

«Я работаю по патенту. Во-первых, мне очень помогла налоговая инспекция со всеми документами, во-вторых, первый год работы не нужно было платить налоги, а в-третьих, украинские бьюти мастера здесь высоко ценятся», - говорит косметолог Анна из Киева.

"Как только Украина победит, я на первом же автобусе поеду домой"

Несмотря на то, что с работой у Анны никаких проблем не было, оставаться в Литве она не планирует, ведь, по словам девушки, интегрироваться в общество и чувствовать себя как дома у нее за год, так и не получилось.

Украинские беженцы в Литве (ассоциативное фото) / Shutterstock.com

«Да, клиентов много, работы много, деньги есть, но вот чувства того, что ты дома – нет. И это не вина литовцев или недостатка помощи. Это скорее мое внутреннее состояние. Мне тяжело. Литовский язык практически везде, другая культура, другие обычаи. К этому невозможно привыкнуть. Как только Украина победит, я на первом же автобусе поеду домой», - с улыбкой говорит Анна.

Без литовского языка нет доступа к культурной жизни

По словам заместителя директора Службы занятости Г. Синкявиче, незнание литовского языка – основная проблема, которая не дает возможности украинцам полностью интегрироваться в рынок труда в Литве.

«Незнание литовского языка было самой большой проблемой, которая мешала людям попасть на рынок труда, учиться или работать на высококвалифицированных работах. Теперь мы можем предложить курсы всем иностранцам, которые хотят строить свое будущее в Литве», - отметила заместитель директора.

Вот только мест на курсах обычно катастрофически не хватает, а своей очереди иногда приходится ждать год. Украинцы в Литве не скрывают, что изучение литовского языка является основной проблемой на пути к успешной интеграции в общество.

«Я 4 раза записывалась на бесплатные курсы, которые проводит Красный Крест и 4 раза мне отказывали, потому что мне никогда не было места. Так прошел год, и я только месяц назад дождалась своей очереди, но я уже хожу на другие курсы», - делится Тамара из Украины.

Ученики в Доме национальных общин / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Один уровень закончился, а на втором уровне мест долго не было. Пробовала и Красный Крест, и Дом нацменьшинств, и разные университеты. Ответ везде один – мест нет, а финансирования недостаточно», - вторит ей украинка Валентина.

Различные литовские организации предлагают украинцам бесплатные литовские курсы, но количество мест в группах ограничено, а частные школы и преподаватели просят от 15 евро за урок, что является неподъёмной суммой.

"Без литовского языка культурная жизнь в Литве слишком ограничена"

Сами же украинцы отмечают, что незнание литовского является основной преградой на пути к успешной интеграции в литовское общество.

«Мне не нужно сдавать экзамен (на знание литовского – ред.), я не работаю в сфере услуг, а работаю в частной компании, но литовский язык я учу для себя. Я хочу посещать мероприятия, общаться со всеми. Я не хочу себя ограничивать. Хочу ходить в театр на спектакли, хочу посещать концерты и выставки, хочу жить культурной жизнью. К сожалению, без литовского языка культурная жизнь в Литве слишком ограничена. Это либо Русский театр (Вильнюсский старый театр – ред.), либо украинский центр и его мероприятия, либо фильмы на английском, которые показывают в кино. Для меня это, наверное, главная проблема в интеграции. Но выучить такой сложный язык не так просто, хотя я и очень стараюсь», - говорит украинка Мария, которая посещает курсы литовского в университете Витаутаса Великого.

Центр регистрации украинских беженцев в Литве / фото BNS

С медицинской помощью в Литве проблемы

Согласно опросу, проведенному Красным Крестом в Литве, украинским военным беженцам больше всего не хватает поддержки и помощи в сфере здравоохранения.

В анонимном опросе приняли участие 3862 беженца из Украины. Большинство из них, около 3,5 тысяч, - женщины, остальные - мужчины. Около 73% респондентов живут в Литве с весны прошлого года.

"Если ты не говоришь на литовском - ты второй сорт людей"

Опрос показал, что медицинские услуги актуальны для украинцев в Литве, но лишь чуть более 60% респондентов знают о праве на бесплатное получение необходимых медицинских услуг. Треть респондентов, обратившихся в лечебное учреждение, отметили, что их потребности не удовлетворяются или удовлетворяются частично. Основными причинами неудовлетворения потребностей являются языковой барьер, грубое поведение медицинского персонала, непродление необходимого лечения или требование оплатить услуги.

Украинка Лидия сообщила LRT.lt, что о проблеме с медицинской помощью в Литве для украинцев знает не понаслышке.

Поликлиника / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Я даже не буду скрывать, что отношение в поликлинике, в которой я бываю, к украинцам – хамское. Если ты не говоришь на литовском, если говоришь, что ты с Украины или что-то не понимаешь - ты сразу второй сорт людей. Ты – беженец и никому нет к тебе никакого дела», - возмущенно сказала Лидия.

Лидия отказать сообщить, в какую поликлинику она ходит и привести примеры хамского отношения. А вот украинец Владимир сказал, что проблем с отношением в больницах у него никогда не было, но сама медицинская система в Литве и недостаток информации об услугах «оставляет желать лучшего».

«После украинской медицины жаловаться, конечно, не на что. Врачи – все классные специалисты, все на своем месте. Но вот только как к ним попасть? Когда мы приехали, нам говорили, что медицинские услуги бесплатные, потом, когда регистрировались к доктору, сказали, что консультация платная, потом, когда пришел к доктору, сказали: «Нет, вам будет все бесплатно». (…) С лекарствами та же проблема – непонятно, что компенсируется государством, что нет. Врачи дают одну информацию, в аптеках говорят другое. Несколько раз я платил за то, что потом, как оказалось, должно было быть бесплатным. А про регистрацию к доктору-специалисту я вообще молчу. (…) Очереди нужно ждать полгода. (…) Я пожилой человек, у меня болячек хватает. Хотелось бы больше помощи в этом вопросе от государства», - говорит пенсионер Владимир из Мариуполя.

Информацию ищут в Фейсбуке

"Я понимаю, что мы в Литве на время"

Согласно исследованию Красного Креста самыми популярными каналами, где украинцы ищут актуальную информацию, являются социальные сети и частные сообщества. Они ищут информацию по правовым вопросам относительно своего статуса в Литве, поиска работы или жилья, медицинских услуг, получения различных документов, но более трети респондентов заявили, что не понимают полученной информации.

Украинские беженцы (ассоциативное фото) / AP nuotr.

Недостаток информации и невозможность ее получить – еще одна проблема, о которой заявляют украинские беженцы, говоря о своей интеграции в Литве.

«Мне кажется, что в Литве сами государственные структуры не владеют всей информацией. Звонишь в миграцию, тебе говорят одно, приходишь в миграцию к другому сотруднику, и информация полностью отличается от той, что получил ранее. Та же ситуация с врачами и лекарствами. А когда мне нужно было устроить ребенка в школу, то я звонила и ходила в разные инстанции, и везде получала разную информацию. Много информации дано на сайтах, но она на литовском языке, а онлайн-переводчик переводит не до конца понятно. Я думаю, что это большой пробел в организации успешной интеграции украинцев в Литве», - говорит украинка П. Павленко.

«Легче узнать все в Фейсбуке. Есть много сообществ - «Украинцы в Литве», «Украинцы в Вильнюсе», я, например, там спрашиваю всю нужную информацию. Там десять тысяч участников, точно кто-то из них был в похожей ситуации, как и у меня, или уже решал, например, вопрос с продлением паспорта, оформлением договора аренды или как устроить ребенка в детский сад. Я уже не говорю, что там можно найти все нужные услуги, интересные мероприятия или новости о том, что происходит в Литве», - делится Анна из Киева и добавляет, что уверена, если бы доступ к информации был проще, интеграция украинцев проходила бы намного легче.

Украинский и литовский флаг / Ž. Gedvilo/BNS nuotr.

«Я понимаю, что мы в Литве на время, нам дали все условия для жизни, нам очень помогают литовцы. Но если бы информацию не приходилось искать в Фейсбуке, читать еще 20 ненужных комментариев, а правдивая точная информация предоставлялась в государственных учреждениях, было бы намного легче», - добавляет Анна.