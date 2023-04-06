Бесплатные курсы литовского языка для украинцев: кто их оплатит?

LRT.lt уже писал о том, что бесплатные курсы литовского языка для украинцев вызвали огромный интерес, но, к сожалению, из-за недостатка финансирования мест на курсах катастрофически не хватает. В то время, когда министерства предлагают свои решения данной проблемы, финансирование выделяют неправительственные организации.

Первую часть статьи можно прочитать здесь.

LRT.lt писал, что Дом национальных общин в Вильнюсе каждый год проводит бесплатные курсы литовского языка. Только в этом году, тут получили более 300 заявок от украинцев, желающих изучать литовский язык. Так как преподаватель всего один, возможности предоставить места всем желающим нет и многим приходится отказывать.

В Литве есть несколько организаций, которые предлагают бесплатные курсы украинцам: Дом национальных общин, Красный Крест, Университет Витаутаса Великого, Биржа труда. Но проблема везде одна – мест катастрофически не хватает, а своей очереди на курсы иногда приходится ждать по несколько месяцев.

Как говорят сами украинцы, которые хотят изучать литовский, этот язык им чрезвычайно важен как для работы, так и для интеграции в общество. Более того, большинство украинских военных беженцев должны будут сдать экзамен на знание литовского языка в конце года.

Гжегож Милошевич / D. Umbraso/LRT nuotr.

По словам директора Дома национальных общин Гжегоша Милошевича, финансирование на обучение литовскому языку они получают от Департамента нацменьшинств, средаства также выделяет Государственная комиссия литовского языка. Но для удовлетворения всех запросов этих денег недостаточно.

«Исходя из проекта на финансирование, который мы подаем, в год мы можем обучить литовскому языку 150 человек. Но только за сутки после публикации объявления о курсах поступило более 300 заявок», - рассказывает Г. Милошевич.

Ученики в Доме национальных общин / D. Umbraso/LRT nuotr.

Департамент нацменьшинств: курсы актуальны всегда

Lrt.lt связался с Департаментом нацменьшинств, чтобы уточнить ситуацию с проектами для украинцев и их финансированием.

Представители департамента отметили, что хотя преподавание государственного языка не является прямой функцией Департамента национальных меньшинств при Правительстве ЛР, они видели необходимость в этом, уделяли этому внимание в течение нескольких лет и обращались с просьбой о выделении дополнительных средств.

«Следует отметить, что эти курсы актуальны всегда, но особенно сейчас, с прибытием беженцев из Украины, Беларуси, России и других стран. Это также необходимо для успешной интеграции меньшинств, проживающих в стране. Особенно в густонаселенных регионах», - в письменном комментарии отмечают представители Департамента нацменьшинств.

Военные беженцы из Украины / S. Žiūros/Vilniaus sav. nuotr.

Как отмечается, в настоящее время департамент, не имеющий отдельной линии финансирования курсов государственного языка, финансирует из общего бюджета, выделенного учреждению, следующее:

Обучение 130 человек в Доме национальных общин в Вильнюсе,

Обучение 65 человек (3 группы) в Каунасском центре многообразия национальных культур,

В Центре этнических культур Клайпедского самоуправления финансирование проекта "Moki žodį - žinai kelią", направленный на обучение литовскому языку. В настоящее время на курс записаны 43 человека.

«С 2015 года Департамент также инициирует и содействует финансируемым государством курсам литовского языка для неграждан, предоставляя помещения», - отмечают представители Департамента.

Министерство образования обещает новые платформы

LRT.lt обратился за комментарием в Министерство образования, науки и спорта. Представители министерства сообщили, что о большом количестве желающих изучать литовский язык они знают и сейчас разрабатывается новая учебная платформа для образования взрослых.

Министерство образования, науки и спорта / Ю. Станкявичюс/LRT nuotr.

«Все курсы литовского языка для иностранцев финансируются Службой занятости Министерства социальной защиты и труда. Однако мы надеемся, что разработанная Министерством образования, науки и спорта и его партнерами цифровая образовательная платформа для взрослых, которая будет запущена этой осенью, также поможет удовлетворить эту потребность», - говорится в комментарии министерства.

По словам министерства, эта платформа будет открыта для всех жителей Литвы, и после регистрации будет возможность управлять личным учебным кабинетом, найти актуальную информацию о возможностях обучения, выбрать программу и подать заявку на получение государственной поддержки на обучение. Государство выделит до 500 евро на человека, чтобы покрыть расходы на программу обучения.

«Платформа также позволит иностранцам изучать литовский язык», - обещают в Министерстве образования.

Министерство соцзащиты и труда: украинцы не обязаны учить литовский язык

На вопрос по поводу финансирования курсов литовского языка для украинцев Министерство социальной защиты и труда ответило, что украинцы, спасающиеся от войны и прибывшие в Литву, получают статус временной защиты и не обязаны учить литовский язык. Однако желающие могут это сделать, зарегистрировавшись в Службе занятости (как работающие, так и безработные).

Министерство социальной защиты и труда / BNS nuotr.

«В 2022 году более 2,3 тысяч украинцев были зачислены на программы обучения по литовскому языку, реализуемые Службой занятости и Министерством образования, науки и спорта в самоуправлениях и академических учреждениях», - ответили в Министерстве социальной защиты и труда.

Согласно комментарию министерства, в этом году самоуправлениям на проектно-интеграционные мероприятия для украинцев из фондов ЕС министерство социальной защиты и труда выделило более 2,6 млн евро. Например, самоуправление Вильнюса получит около 700 000 евро. Среди интеграционных проектов, которые будут реализованы, часть средств будет выделена на обучение литовскому языку.

«За счет средств Европейского социального фонда планируется продолжить финансирование обучения литовскому языку через Службу занятости в еще в больших масштабах с лета 2023 года», - говорится в комментарии министерства.

Деньги выделила организация "Striprūs kartu"

После выхода первой части статьи о курсах литовского языка Дом национальных меньшинств в Вильнюсе сообщил, что получил финансирование от неправительственной организации “Striprūs kartu” в размере 28 тысяч евро. По словам директора Дома национальных общин Г. Милошевича, эти вливания существенно изменят ситуацию.

„Stiprūs kartu“ / Organizatorių nuotr.

«На данный момент уже получено более 300 заявок и формируются группы. Такое количество заявителей было получено всего за несколько дней. Благодаря получанию средств от организации «Striptus kartu», Дом национальных общин сможет обучить не менее 300 украинцев и будет сформировано 20 групп. Планируется, что обучение начнется после Пасхи», - говорит директор Г. Милошевич.

Дом национальных общин относится к государственному сектору, но как неправительственная организация получает финансирование только через проектную деятельность. Объемы выделенного финансирования не позволяли обучить всех желающих. По словам директора, сейчас ситуация выглядит лучше.

Ученики в Доме национальных общин / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Финансирование было запрошено потому, что Дом национальных общин получил в три раза больше заявок от украинцев, приехавших в Литву, чем мог обучить за счет имеющегося финансирования. При поддержке НПО "Sriprūs kartu" мы сможем обучить литовскому языку более 450 человек», - подытоживает директор Дома национальных общин в Вильнюсе.