Билотайте: «Литва может закрыть больше контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью»

Литва оценивает возможность закрыть больше контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью, заявила журналистам министр внутренних дел страны Агне Билотайте.

По ее словам, сейчас обсуждаются возможные варианты управления границей с Беларусью, пишет Delfi. Билотайте признала, что пока нет данных об угрозах, из-за которых пришлось бы принимать экстренные меры.

«Но мы оцениваем, и Литва готова к соответствующим сценариям, согласованным с соответствующими ведомствами», — отметила глава МВД Литвы.

Напомним, с 18 августа Литва закрыла КПП в Шумскасе и Тверячюсе. 28 августа страны Балтии и Польша обсудят механизм полного закрытия границ с Беларусью на встрече в Варшаве.

Новая газета. Балтия