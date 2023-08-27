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Новости2023.08.27 15:14

Билотайте: «Литва может закрыть больше контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью»

НГ
Новая газета. Балтия 2023.08.27 15:14
Агне Билотайте
Агне Билотайте / L. Balandžio / BNS nuotr.

Литва оценивает возможность закрыть больше контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью, заявила журналистам министр внутренних дел страны Агне Билотайте. 

По ее словам, сейчас обсуждаются возможные варианты управления границей с Беларусью, пишет Delfi. Билотайте признала, что пока нет данных об угрозах, из-за которых пришлось бы принимать экстренные меры.

«Но мы оцениваем, и Литва готова к соответствующим сценариям, согласованным с соответствующими ведомствами», — отметила глава МВД Литвы.

Напомним, с 18 августа Литва закрыла КПП в Шумскасе и Тверячюсе. 28 августа страны Балтии и Польша обсудят механизм полного закрытия границ с Беларусью на встрече в Варшаве.

Новая газета. Балтия

# Литва
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