Белорусская активистка Ольга Карач сотрудничала с разведкой России – ДГБ Литвы

Проживающая в Литве белорусская активистка Ольга Карач сотрудничала с Российской разведслужбой, заявил Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы.

На основании предоставленной ДГБ информации руководителю Центра международной гражданской инициативы "Наш дом" было отказано в предоставлении убежища. Оценка проводилась, когда Департамент миграции принимал решение о предоставлении убежища.

"По данным ДГБ, активистка белорусской оппозиции О. Карач, проживающая в Литве, сотрудничала с Российской разведслужбой", — говорится в документе, которым располагает BNS.

Сама О. Карач опровергла BNS информацию о сотрудничестве со спецслужбами России и Беларуси.

В информации ДГБ указано, что О. Карач посещала территорию России в 2015-2019 годах, где встречалась с сотрудниками российской разведки. По данным ДГБ Литвы, О. Карач также поддерживала с ними контакт посредством обезличенных средств связи.

В ведомстве утверждают, что О. Карач передала подготовленные ею документы лицам, связанным с российской разведкой, предоставляла информацию о представителях белорусского режима и оппозиции и их деятельности.

По данным ДГБ, О. Карач стремилась заручиться поддержкой российского правительства в своей политической деятельности в Беларуси и обсуждала свои возможные политические обязательства перед Россией с представителями российской разведки.

"Представители российской разведки заботились об имидже О. Карача в Литве и за рубежом, давали советы и предложения по деятельности в публичном пространстве, предупреждали и инструктировали, как снизить риски", — говорится в документе.

В нем также говорится, что российская разведка сохраняет заинтересованность в использовании О. Карач для реализации целей разведки и оказания влияния в Литве и за рубежом.

"Российская разведка может использовать связи с О. Карач для деятельности, направленной против Литвы и ее интересов, поэтому представляет угрозу безопасности литовского государства", — говорится в заключении.

В нем также говорится, что представленные обстоятельства также подтверждаются засекреченной информацией, имеющейся в распоряжении ДГБ.

На прошлой неделе Департамент миграции отказал в предоставлении убежища О. Карач.

Руководитель "Нашего дома" получила вид на жительство в Литве в 2014 году и утверждает, что до весны 2020 года жила между Литвой и Беларусью, а затем переехала в Вильнюс. Она подала прошение о предоставлении убежища в 2022 году.

"Наш дом" оказывает гуманитарную, психологическую и другую помощь белорусам как на родине, так и в Литве, отслеживает нарушения прав человека.

В 2022 году минский режим признал эту организацию экстремистской, а в 2021 году белорусский КГБ внес О. Карач в "список террористов".