Литовский пограничник мог заступить на территорию Беларуси – СОГГЛ

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что в четверг должностное лицо могло зайти на территорию Беларуси.

Как сообщила служба, в четверг во второй половине дня, к пограничникам, работающим на пропускном пункте в Медининкай обратилась женщина с младенцем на руках, следовавшая в Литву, и сказала, что хочет быстрее пересечь границу.

"Когда пограничник начал сопровождать ее до ее автомобиля, по предварительным данным, по неосторожности, он мог заступить на белорусскую сторону", – сообщила служба.

У него не было служебного оружия. Пограничник служит в СОГГЛ две недели.

В связи с произошедшим в Вильнюсском подразделении СОГГЛ начата служебная проверка, ведется уточнение обстоятельств.