«Цена этого Рождества очень высока». Украинцы в Литве рассказали, как собираются отмечать праздники

Литва, как и другие страны Европы, живет ожиданием Рождества и Нового года. Но для украинцев на этот раз новогоднее празднование будет отличаться от традиционного. LRT.lt пообщался с теми, кто сейчас находится далеко от дома, в Литве, и узнал, как собираются отмечать Рождество в этом году, а также, какие торжества пройдут для беженцев в балтийской стране.

Со Дня святого Николая, который отмечается 19 декабря, начинается цикл зимних праздников в Украине. В этот день каждый украинский ребенок с нетерпением заглядывает под подушку, чтобы найти там желаемый подарок. Обычно, Рождество в Украине празднуют 7 января, но в этом году Церковь разрешила прихоэанам отмечатьРождество 25 декабря по Григорианскому стилю, который был в Украине еще до советской власти. Поэтому сейчас многие украинцы уже живут по новому календарю праздников и будут отмечать Рождество с другими западными странами.

«Праздничного настроения совсем нет"

Украинка Мария приехала из Донецкой области в Литву еще в апреле месяце. Она вместе со своими двумя детьми провела несколько месяцев в подвале собственного дома и чудом осталась жива после российской оккупации. Сейчас женщина живет и работает в Вильнюсе, но мечтает как можно быстрее вернуться домой. Мария говорит, что праздничного настроения у нее совсем нет, ведь она очень скучает по Украине.

Православное Рождество (ассоциативное фото) / AP nuotr.

«Здесь очень красиво, я когда-то могла только мечтать, что на рождественские праздники буду находиться в настоящей праздничной атмосфере. Но хотелось бы, чтобы причины были другие. Поэтому это все меня совсем не радует, я мечтаю встречать Новый год в мирной Украине, в родном городе, но, к сожалению, это невозможно», - делится женщина.

Дети Марии (5 и 8 лет) наоборот очень ждут праздника Святого Николая. 5-ти летний Кирилл говорит, что уверен, что святой Николай знает, где он находится сейчас и обязательно принесет подарки, даже в другой стране.

«Дети - есть дети. Я, возможно, и не хочу этого праздника, но не имею права забирать его у детей. Они ждут святого Николая, они подготовили уже письма ему, но их желания в этом году отличаются от обычных», - рассказывает Мария.

Так, например 8-летняя Варя попросила у Святого Николая мира и билет на поезд домой.

«Она думает, что, если будет билет, то мы сможем вернуться. Конечно, она еще потом дописала, что мечтает о наушниках, но, как она отметила в письме, это второстепенное желание», - рассказывает мать двоих детей.

Другая украинка Ирина, которая приехала из Харьковской области вместе с семилетним сыном Денисом, сама создает рождественское настроение для других людей. Ведь Ирина создает съедобные букеты и рождественские венки ручной работы. Как говорит женщина, клиентов перед праздниками очень много. Люди заказывают как рождественские веночки разных размеров, так и съедобные композиции на подарки близким. А вот сама женщина говорит, что будет делать праздник только ради сына.

Рождественские веночки от Ирины / Личный архив

«Я всегда любила Рождество и Новый год, но в этом году для нас оно совсем другое. Мы далеко от дома. Но я все равно хочу украсить елку, украсить дом, подготовить подарки для сына. Я хочу устроить праздник только ради ребенка», - говорит Ирина и добавляет, что ее сын очень ждет праздника.

«Для него, как и для всех детей — это магическое время. Поэтому, по моему мнению, мы не имеем права забрать это ощущение у своих детей. Это одна из возможностей почувствовать себя как раньше, почти как дома», - делится украинка.

«Вы цены видели?»

4 из 10 опрошенных LRT.lt украинцев ответили, что праздновать Новый год и Рождество в этом году не планируют. Некоторые говорили, что празднование сейчас - это как «пир во время чумы», совсем не ко времени, другие же утверждали, что средств не хватает даже на самые необходимые продукты, поэтому о подарках или праздновании даже не идет речь.

«Какие празднования, в стране война, денег едва хватает на продукты питания. Я детям объяснила, что пока идет война, у нас не будет никаких празднований. Дети уже достаточно взрослые и все понимают. Я бы и хотела сделать им подарки, но у меня нет такой возможности. Вы видели цены на продукты? Я получаю 450 евро в месяц и мне важнее накормить детей, чем потратить все на праздник одного дня», - делится украинка Марина, мать 2-х детей.

Букеты Ирины / Из Личного архива

Женщина говорит, что с такими ценами не может позволить купить себе новогоднюю елку, украшения или подарить детям подарки. Поэтому планируют просто сходить к центральной елке в Каунасе, ведь это бесплатно.

«Если откровенно, то меня даже раздражает, когда кто-то из украинцев говорит о каких-то празднованиях. Даже ради детей. В нашей стране война. Ребята на фронте гибнут, спят в окопах, а кто-то, живя в мирной стране рассказывает о прекрасном новогоднем настроении. Это абсолютно неправильно. Когда мы победим, вернемся домой, то будем праздновать. Я это сразу объяснила своим детям, чтобы они ничего не ожидали», - возмущается Марина.

Другая украинка Ольга из Херсона, которая также вместе с семьей чудом эвакуировалась из оккупированного города, настроена более позитивно.

«Елку мы еще не ставили, но обязательно будем. И подарки детям также приготовим. Старший напишет письмо Деду Морозу, мы знаем, что он хочет, поэтому постараемся с мужем выполнить», - делится Оля, мать 2-х мальчиков 5-ти месяцев и 7-ми лет.

Ольга с семьей в Каунасе / Личный архив

«У меня еще и день рождения 31 декабря. Дома мы всегда отмечали два праздника одновременно. К нам приходили все желающие или на День рождения или на Новый год. В этом году будем отмечать семьей, сходим обязательно к центральной елке. Настроение праздновать есть. Да, это будет совсем по новому, в Литве, в новой стране, но это и сделает наше празднование особенным. Также интересно увидеть как празднуют литовцы», - делится украинка.

Ольга говорит, что в детском саду, куда ходит ее старший сын, также будут празднования к Рождеству. Детей ожидает кукольное представление, подарки от Деда Мороза и праздничная вечеринка.

«Муж у меня вообще заказал холодец. Чтобы было так как дома. Поэтому буду делать», - смеется Ольга.

Помним свои традиции

Светлана Залужная, автор и руководитель проекта TULA (UA + LT) и мама троих детей говорит, что ей очень трудно позволить себе и своим детям праздновать в этом году и жить полноценной жизнью.

«К сожалению, мы все сейчас как бы замораживаем свою жизнь. Но нельзя не позволять себе праздновать. Потому что это Рождество - оно для всех особенное. Поэтому я решила, что мы все равно будем праздновать, чтобы не забывать традиций. Я думаю, что и нашим военным от того, что мы будем плакать, легче не станет. Но главное помнить, что цена нашего Рождества сейчас очень высока. Я думаю, ради того, чтобы даже запомнить этот исторический и тяжелый период нашей жизни, стоит отмечать Рождество", - говорит Светлана и добавляет, что планирует провести настоящий украинский вечер со всеми традициями и традиционными блюдами.

Светлана Залужная / Личный архив

«Я думаю, что мы пригласим к нам литовских соседей и покажем, как мы празднуем Рождество с нашей кутьей, с нашими блюдами, с нашими колядками, щедривками. Я думаю, даже ради этого стоит праздновать, - чтобы нести свою культуру», - делится планами женщина.

Кроме этого Светлана приглашает всех желающих украинцев и литовцев присоединиться к проектам, которые будут проводиться по случаю Рождества. Так, например, 24 декабря в Вильнюсе будет проходить объединенный ужин украинцев и литовцев в костеле, где будет возможность не только попробовать традиционные рождественские блюда, но и узнать больше о культуре празднования Рождества в Литве.

«Есть много людей, которым не с кем встретить Рождество. Мы же предлагаем всем желающим присоединиться к нашему праздничному ужину в костеле в Вильнюсе. Это будет большой Сочельник, предрождественская атмосфера. Мы хотим показать, как празднуют Рождество в Литве. Мы будем много говорить, пробовать традиционные блюда и петь песни», - говорит автор проекта.

Участие в мероприятии абсолютно бесплатное, нужно только зарегистрироваться.

Изготовление рождественского печенья / Фейсбук-страница Украинского центра в Вильнюсе

Для маленьких украинцев - разные торжества

Так как многие опрошенные LRT.lt украинцы делились, что будут праздновать Новый год и Рождество именно ради своих детей, литовские и украинские организации приготовили много интересных событий для всех желающих.

«Мы планируем празднование дня святого Николая 19 и 20 декабря. Это будут представления, поздравления, традиционные песни. Каждый желающий может прийти, чтобы лично загадать желание святому Николаю», - говорят в украинском центре в Вильнюсе.

Кроме этого, Украинский центр также предлагает много праздничных мастер-классов для детей и взрослых. Участие в каждом из них - абсолютно бесплатное.

«У нас каждую неделю проходят интересные мастер-классы. Сейчас, например, у нас проходят мастер- классы по созданию елочных украшений, которые можно посетить как детям, так и взрослым. Это уникальная возможность попробовать себя в технике кимекоми, с использованием кусочков тканей, лент, бусинок. Кроме этого, ко дню святого Николая мы будем выпекать рождественское печенье. Все желающие могут присоединиться. Затем это печенье будет передано на фронт нашим бойцам», - делятся планами в Украинском центре.

Изготовление елочных игрушек / Фейсбук-страница Украинского центра в Вильнюсе

А вот 19 декабря маленьких украинцев приглашают на особенную встречу.

«Дети и взрослые любят Рождество, готовятся к нему. В праздничный вечер так хочется, чтобы произошло чудо, и хотя сейчас нам не до сказок, мы верим, что чудеса случаются не только перед Рождеством», - говорят в Украинском центре в Вильнюсе и добавляют, что никто не останется без подарков, только просят всех желающих зарегистрироваться.

«Детей ждет встреча со святым Николаем, который придет поздравить ребят, праздничный концерт, который полностью пропитанный украинскими традициями, много песен, танцев и незабываемые эмоции», - сообщают в Центре.

Представители центра также говорят, что 20 декабря ждут всех желающих на специальное представление от профессионального Вильнюсского театра витражных кукол "Vaivorykštė".

«Этот новый спектакль единственного профессионального Вильнюсского театра витражных кукол "Vaivorykštė", который объездил с гастролями многие страны мира, участвовал и побеждал на многих международных фестивалях, полон чудесных событий, где не только витражные, но и летающие куклы и профессиональное непосредственное общение актеров со зрителями создают живой рассказ о чудесах природы. В основу либретто положена детская книга известной литовской писательницы Ренаты Шерелите», - объясняют создатели спектакля.

Рождественское печенье / Фейсбук-страница Украинского центра в Вильнюсе

Как говорят в Украинском центре, хотя спектакль будет происходить на литовском языке - это не станет препятствием для общения, ведь спектакль будет интересен как детям, так и их родителям.

На все мероприятия, которые проходят в Украинском центре в Вильнюсе, обязательно нужно зарегистрироваться. Сделать это можно на странице в Фейсбуке центра.

И хотя не все украинцы хотят или могут отмечать нынешнее Рождество, желание, которое будут загадывать в волшебный вечер у всех одно.

«Желание только одно, как и у миллионов украинцев. Очень хотим мира. Хотим, чтобы этот год принес мир, и мы смогли поскорее вернуться домой», - делятся главной мечтой украинки.