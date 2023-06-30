Naujienų srautas

Вильнюс
Новости 14 мин. назад

На время саммита НАТО Поольша направит в Литву контингент Сил спецопераций

Лето
Новости 54 мин. назад

Погода: в выходные в Литве будет тепло, но дождливо

На время саммита НАТО в Вильнюсе Германия разместит ЗРК Patriot
Новости 15 ч. назад

На время саммита НАТО в Вильнюсе Германия разместит ЗРК Patriot

Baltic Pride в Вильнюсе
Новости 16 ч. назад

1 июля в Вильнюсе пройдет шествие «Vilnius Pride»

Запорожская атомная электростанция
Новости 16 ч. назад

В Украине могут переименовать Запорожье

Литовско-беларусская граница
Новости 17 ч. назад

На границе Литвы усилили проверку лиц, следующих из РФ и Беларуси – МВД

Тролейбус
Новости 17 ч. назад

Поддержание имиджа столицы: на улицах Вильнюса во время саммита НАТО не будет старых троллейбусов

Гитанас Науседа
Новости 18 ч. назад

Науседа в Брюсселе: "Трудно прогнозировать, когда ЧВК "Вагнер" может выступить против нас"

Флаги Швеции и НАТО
Новости 18 ч. назад

Венгрия отложила ратификацию членства Швеции в НАТО, Литва призывает осознать последствия

Евгений Пригожин
Новости 18 ч. назад

Мятеж Пригожина расширит повестку предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе

Маттиас Зонн
Новости 18 ч. назад

Посол Германии: нерационально предполагать, что на решение о бригаде повлияло давление литовских политиков

Одноразовая электронная сигарета
Новости 19 ч. назад

В Литве запустят горячую линию помощи желающим отказаться от курения

И. Шимоните
Новости 20 ч. назад

Шимоните: "Саммиту НАТО нужна формулировка, которая не позволит РФ чувствовать победительницей"

Литовско-польско-белорусская граница
Новости 20 ч. назад

Польша решила укрепить свою границу из-за появления ЧВК «Вагнер» в Беларуси

Магазин
Новости 21 ч. назад

Эксперты: экономика Литвы приходит в норму, но цены не вернутся к уровню прошлого года

Журналисты (ассоциативное фото)
Новости 22 ч. назад

"Новая газета Европа" признана "нежелательной" в России

Новости2023.06.30 09:01

На время саммита НАТО Поольша направит в Литву контингент Сил спецопераций

B
BNS, LRT.lt 2023.06.30 09:01
Вильнюс
Вильнюс / E.Blaževič/LRT nuotr.

Польша направит в Литву контингент Силспецопераций для охраны саммита НАТО в Вильнюсе в июле.

Об этом сообщило Польское бюро национальной безопасности (BBN) в своем твиттере в четверг вечером.

В сообщении говорится, что соответствующее решение одобрили президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр и министр обороны.

По сообщению BBN, размещение сил отражает договоренности президентов Польши и Литвы о более широком военном сотрудничестве.

В начале июня глава Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Польша предложила Литве усилить военное сотрудничество, и информировал, что ему позвонил польский президент «с очень интересным предложением».

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

# Литва# Польша
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Лето
54 мин. назад

Погода: в выходные в Литве будет тепло, но дождливо

На время саммита НАТО в Вильнюсе Германия разместит ЗРК Patriot
15 ч. назад

На время саммита НАТО в Вильнюсе Германия разместит ЗРК Patriot

Baltic Pride в Вильнюсе
16 ч. назад

1 июля в Вильнюсе пройдет шествие «Vilnius Pride»

Запорожская атомная электростанция
ВИДЕО
16 ч. назад
ВИДЕО

В Украине могут переименовать Запорожье

Литовско-беларусская граница
17 ч. назад

На границе Литвы усилили проверку лиц, следующих из РФ и Беларуси – МВД

Тролейбус
7
17 ч. назад

Поддержание имиджа столицы: на улицах Вильнюса во время саммита НАТО не будет старых троллейбусов

7
Гитанас Науседа
18 ч. назад

Науседа в Брюсселе: "Трудно прогнозировать, когда ЧВК "Вагнер" может выступить против нас"

Флаги Швеции и НАТО
18 ч. назад

Венгрия отложила ратификацию членства Швеции в НАТО, Литва призывает осознать последствия

Евгений Пригожин
18 ч. назад

Мятеж Пригожина расширит повестку предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе

Маттиас Зонн
Интервью ЛРТ
18 ч. назад
Интервью ЛРТ

Посол Германии: нерационально предполагать, что на решение о бригаде повлияло давление литовских политиков

Тролейбус
7
2023.06.29 15:31

Поддержание имиджа столицы: на улицах Вильнюса во время саммита НАТО не будет старых троллейбусов

7
Литовско-беларусская граница
2023.06.29 16:01

На границе Литвы усилили проверку лиц, следующих из РФ и Беларуси – МВД

Лето
2023.06.29 09:42

Погода: на смену дождям и грозам придут солнечные дни

Литовско-польско-белорусская граница
2023.06.29 12:17

Польша решила укрепить свою границу из-за появления ЧВК «Вагнер» в Беларуси

Магазин
2023.06.29 12:04

Эксперты: экономика Литвы приходит в норму, но цены не вернутся к уровню прошлого года

На время саммита НАТО в Вильнюсе Германия разместит ЗРК Patriot
2023.06.29 17:27

На время саммита НАТО в Вильнюсе Германия разместит ЗРК Patriot

Батискаф «Титан»
2023.06.29 10:19

Обломки подводной лодки "Титан" могут содержать человеческие останки

Гитанас Науседа
2023.06.29 15:11

Науседа в Брюсселе: "Трудно прогнозировать, когда ЧВК "Вагнер" может выступить против нас"

И. Шимоните
2023.06.29 12:30

Шимоните: "Саммиту НАТО нужна формулировка, которая не позволит РФ чувствовать победительницей"

Запорожская атомная электростанция
ВИДЕО
2023.06.29 16:31
ВИДЕО

В Украине могут переименовать Запорожье