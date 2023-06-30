На время саммита НАТО Поольша направит в Литву контингент Сил спецопераций

Польша направит в Литву контингент Силспецопераций для охраны саммита НАТО в Вильнюсе в июле.

Об этом сообщило Польское бюро национальной безопасности (BBN) в своем твиттере в четверг вечером.

В сообщении говорится, что соответствующее решение одобрили президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр и министр обороны.

По сообщению BBN, размещение сил отражает договоренности президентов Польши и Литвы о более широком военном сотрудничестве.

В начале июня глава Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Польша предложила Литве усилить военное сотрудничество, и информировал, что ему позвонил польский президент «с очень интересным предложением».

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.