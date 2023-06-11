Киевский кинолог Ирина Федосенко – о роли собак на войне

Программа телевидения LRT «Наша русская улица» побеседовала в Вильнюсе с киевским кинологом Ириной Федосенко. Ирина – уроженка литовской столицы, училась в местной школе, но в подростковом возрасте уехала с семьёй в Украину. Однако в Вильнюсе у неё остались друзья, с которыми она поддерживает тесную связь.

«В Киеве была бомбежка, много разрушений. ПВО работает хорошо, но обломки все равно летят», – рассказывает Ирина Федосенко своей подруге Ольге Посашковой. Когда-то они учились в знаменитой 6-й русской школе города Вильнюса. Ирина эту школу не закончила, в 15 лет переехала с семьей в Киев. Подруги переписывались, друг дружку из вида не теряли.

Но особенно их сблизила война. Ольга – фотограф литовского Сейма – бывала в воюющей Украине, навещала в Киеве подругу. Теперь Ирина приехала в гости. Есть в их теперешнем общении одна особенность: Ирина говорит по-украински, Ольга отвечает по-русски, и украинский язык становится ей всё понятнее.

Ирина Федосенко и Ольга Посашкова / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

В интернете гуляет известный мем: «А как вы перешли на украинский язык?». – «Всё очень просто. Легли мы спать 23 февраля, а прокинулись 24 лютого».

«24 февраля многое изменило в нашей жизни, просто перевернуло её. Было много переоценок, наши ценности изменились. Жизнь теперь совсем иная», – сказала Ирина Федосенко в интервью программе «Наша русская улица».

Ирина Федосенко / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Ирина – профессиональный кинолог.

«Собаки у меня были всю жизнь, – говорит она. – С одной собакой было очень много проблем, и я начала искать профессиональную помощь. Обратилась к одному дрессировщику, потом к другому, пока не нашла того, который меня устроил. И я сама начала дрессировать свою собаку. Поскольку у меня очень хорошо получалось, мне предложили попробовать свои силы в этом направлении. Сначала я училась, затем стажировалась, закончила ещё одни курсы. Начала я 20 лет тому назад, и сегодня занимаюсь кинологией профессионально».

Надпись на футболке Ирины – «Дружина Воїна ЗСУ» («Жена Воина ВСУ»). Её муж Игорь служит в саперных войсках.

Ирина Федосенко и Ольга Посашкова / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Мой муж и моя средняя собака работают сапёрами, – рассказывает Ирина. – Собака ищет мины, а муж их обезвреживает. И мою собаку, и моего мужа в августе прошлого года наградили медалями за достижения на этом поприще. Разминирование – это всегда риск, а разминирование во время боевых действий – наверное, в два раза больший риск. Всё очень сложно, но они у меня молодцы. Я очень горжусь и ими, и тем, что они делают».

Игорь, Ирина и Дарина Федосенко с собакой Аэлитой / фото из личного альбома Ирины Федосенко

Дочь Ирины Дарина тоже решила связать свою жизнь с кинологией.

«Дочка – ей восемнадцать лет – тоже всю жизнь с собаками. Она тоже нашла себя в этой сфере, но выбрала немножко другое направление. Дарина сейчас учится в Уманьском государственном университете на двух специальностях: это социальная работа и психология. Она будет заниматься психологической реабилитацией при помощи собак. Она работает в моей команде, ездит по реабилитационным центрам и помогает людям», – рассказывает Ирина Федосенко.

Самая популярная украинская собака – это пёс Патрон породы джек-рассел-терьер. С первого дня вторжения России Патрона готовили к «военной карьере» – учили распознавать запахи различных порохов и взрывчатых веществ. Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом пса, помогающего разминировать территории, с которых ушли российские войска.

Владимир Зеленский и Патрон в школе в Ирпене / фото Wikipedia

Собаки многое делают на войне – охраняют, задерживают врага. А ещё собаки лечат. Канистерапия – это метод медицинской и социальной реабилитации с использованием специально отобранных и обученных животных – собак-терапевтов. Для того, чтобы успешно заниматься с любимым псом канистерапией, нужно хорошо понимать своего питомца и обладать высокой мотивацией. Именно вожатый руководит действиями своей собаки, именно на нём лежит ответственность за её поведение, а значит, и ход занятия, и в конечном итоге – результат.

Война нанесла душевные травмы огромному количеству украинцев.

«Это военные, это дети, это члены семей военных, родственники погибших. Все. Так или иначе они все получили свою дозу стресса. Поэтому я сейчас работаю волонтёром в инновационном реабилитационном центре «База 4.5.0.». Эта организация как раз и занимается реабилитацией, помощью военным, членам их семей, родственникам погибших. И вообще всем тем, кто нуждается в такой помощи. И я сейчас руковожу кинологическим направлением», – говорит Ирина.

Сотрудники и волонтёры реабилитационного центра «База 4.5.0.» / фото из личного альбома Ирины Федосенко

После Второй мировой войны врачи Красного Креста заметили, что в госпиталях, в которых разрешалось находиться собакам, раненые старались проводить с ними больше времени. Было отмечено, что в таких учреждениях процесс выздоровления происходил гораздо быстрее.

«Знаете, тут всё сложно и в то же время просто, – задумывается Ирина. – Сложность в чём? Ты соприкасаешься с людским горем, и это огромная психологическая нагрузка. Люди носят в себе эту боль, а ты им помогаешь её выплеснуть, чтобы они немного расслабились, чтобы снова могли общаться. Для начала со специалистами, с психологами. Это очень сложно выдержать».

Особенно Ирина радуется, когда оттаивает душа ребёнка.

Ирина Федосенко в реабилитационном центре / фото из личного альбома Ирины Федосенко

«Ты получаешь огромное удовлетворение, когда видишь результат своей работы. Когда ребёнок, который от какого-то резкого звука впадал в истерику, отказывался разговаривать, потому что пережил травмирующий опыт, – начинает общаться сначала с твоей собакой, потом с тобой, а в итоге с психологом. Ребенок начинает понемногу возвращаться к жизни, он реагирует на окружающий мир. Это приносит огромное удовлетворение от работы. Ребёнок, который даже не здоровался утром, начинает рассказывать: «А вот эти ботиночки мне мама купила», «А вот эта собачка маленькая, а это большая, эта рыженькая, а эта беленькая…». И ты понимаешь, что жизнь возвращается. И ты приложил к этому свою руку. Ты сделал что-то, чтобы это произошло. Это очень вдохновляет», – улыбается кинолог.

Ольга Посашкова и ее муж фотограф Мартинас Амбразас после начала войны сразу предложили Ирине помощь.

Ольга Посашкова и Мартинас Амбразас / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Они мне говорят: «Приезжайте со всеми собаками, ни за что не переживайте, приезжайте». Я говорю: «Спасибо, мы остаёмся в Киеве. У меня муж военный, мы без него никуда не поедем». И каждый божий день с утра у меня была эсэмэска от Оли: «Как вы?». Очень страшно оставаться в беде одному. А когда ты знаешь, что есть люди, которые за тебя волнуются, тебе помогают, – это очень мощная поддержка», – сказала Ирина Федосенко в интервью программе «Наша русская улица».