В Беларуси участились провокации против граждан Литвы: МИД призывает воздержаться от поездок в эту страну

Министерство иностранных дел Литвы напомнило, что рекомендация не выезжать в Беларусь все еще в силе. Тем гражданам, которые уже находятся в Беларуси, советуют немедленно покинуть страну.

«В последнее время активизировались враждебные и провокационные действия белорусских учреждений в отношении уже находящихся или временно прибывших в Беларусь граждан Литвы. Граждане Литвы задержаны незаконно, им предъявлены сфабрикованные обвинения», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве заявили, что «поездки граждан Литвы в Беларусь с игнорированием рекомендаций МИД представляют угрозу их собственной безопасности, здоровью и жизни».

В апреле прошлого года Беларусь в знак добрососедства ввела безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии, а с июля — и для граждан Польши. Позже власти Беларуси продлили безвизовый режим на весь 2023 год.

Новая газета – Балтия