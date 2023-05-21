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Новости2023.05.21 07:51

Путин поздравил ЧВК "Вагнер" и российскую армию со взятием Бахмута

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.21 07:51
Владимир Путин
Владимир Путин / фото AP

Президент России Владимир Путин признал взятие под контроль Бахмута. Его пресс-служба сообщила об этом в ночь на воскресенье. Путин поздравил подразделения ЧВК "Вагнер" и российских вооружённых сил и пообещал государственные награды всем отличившимся.

При этом в поздравлении президента на первом месте упоминаются "штурмовые отряды "Вагнер", и лишь потом - "военнослужащие подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов" (цитата по ТАСС). Ранее и Путин, и Министерство обороны России предпочитали избегать названий частных военных компаний, воюющих в Украине, и называть их наёмников "добровольцами".

Минобороны России использовало ту же формулировку. "В результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артёмовск", (прежнее название Бахмута, которое использует российская сторона - РС) - объявило министерство около полуночи с 20 на 21 мая. Основатель и командующий ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о взятии его частями Бахмута ещё около полудня 20 мая.

Украинская сторона пока не дала официальных комментариев о положении в Бахмуте. Последний комментарий замминистра обороны Украины Анны Маляр был опубликован в середине дня субботы. Маляр сообщала о "критическом" положении ВСУ в городе и о том, что украинские военные "контролируют определённые промышленные и инфраструктурные объекты" в нём. В сводке Генштаба Украины на утро воскресенья упомянуто, что "На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, не прекращаются бои за город Бахмут".

Бахмут (в российских сводках фигурирует также как Артёмовск - это советское название города) - районный центр в Донецкой области. По оценкам западных стран, обе стороны понесли в боях за него тяжёлые потери. Город сильно разрушен.

При этом, как неоднократно отмечали и украинские, и западные аналитики, и сам Пригожин, взятие города не имеет стратегического значения - к западу от него расположены новые рубежи обороны украинской армии, в том числе на подступах к Константиновке, Славянску и Краматорску.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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