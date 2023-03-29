Председатель языковой инспекции: "Экзамен по литовскому языку ожидает всех украинских военных беженцев"

В соответствии с Законом о государственном языке Литвы, каждый гражданин имеет право на общение, обслуживание и получение информации на литовском языке. Исходя из этого все иностранцы, которые приезжают в Литву на работу, обязаны сдать экзамен на знание литовского языка. Исключение было сделано только для украинских военных беженцев, которым на изучение и сдачу экзамена предоставили 24 месяца.

В данный момент беженцы из Украины получают письма, в которых им напоминают о необходимости изучения литовского языка и предстоящем экзамене. Председатель Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка в интервью LRT.lt рассказал какие требования выдвигаются к знанию литовского языка, кто следит за сдачей экзамена и почему некоторые люди, прожив много лет в Литве, отказываются учить государственный язык.

- Украинские военные беженцы недавно получили письма от Департамента миграции, в которых говорилось, что украинцам, которые находятся на территории Литвы более 24 месяцев и собираются здесь работать, необходимо знать литовский язык и сдать обязательный тест. По какой причине такие письма были отправлены и для чего украинцам нужен литовский язык?

- Литовский государственный язык нужен не только украинцам, но всему местному населению. Это, во-первых, и это самое главное. В законе о государственном языке четко написано, что каждый житель Литвы имеет законное право на обслуживание или, например, на лечение на государственном языке.

Председатель государственной языковой инспекции А. Валотка / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Во-вторых, человек, который владеет местным языком, чувствует себя более безопасно и комфортно. Ведь могут быть разные ситуации. Вы звоните, например, в 112 и как вы будете объяснять, что вам нужно? Да, можно на английском, русском, украинском, но бывает, что на том конце провода человек говорит только по-литовски, а у вас случилось что-то страшное и вы не можете ничего объяснить.

Также очень важно понимать литовский, чтобы элементарно прочитать что, где написано, те же правила и законы. Это также безопасность человека.

- Какие требования к знанию литовского языка и от чего зависит необходимый уровень владения языком?

- Это зависит от рабочих позиций, чем человек занимается. Если вы, например, водитель и вам приходится только заполнять какие-то стандартные документы или пообщаться с пассажиром, то вы должны понимать, что написано и какие-то минимальные фразы. Это самый низкий уровень, который соответствует европейскому А2.

Если же вы хотите работать где-нибудь на государственной службе – это уже обязательный уровень В2 и выше, так как документов и общения там намного больше.

- То есть язык обязателен тем людям, которые работают с людьми? Если человек врач, например, то какой уровень ему необходим?

- Литовский обязателен всем тем, кто коммуницирует с людьми. Это и сфера обслуживания, и больницы, и государственные службы, и учебные учреждения.

У нас есть целый документ, где детально расписано для какой профессии, какой уровень необходим. Доктор, по-моему, должен иметь уровень В1.

Ученики на курсах литовского в Доме национальных общин / D. Umbraso/LRT nuotr.

- А какие-то штрафы или ограничения предусмотрены в случае незнания литовского и кто это будет контролировать и проверять?

- Во-первых, Государственная языковая инспекция старается обойтись без штрафов. Последний раз, когда мы потребовали заплатить штраф - это было в 2019 году. Ведь в принципе в Литве люди очень следят за этим вопросом, те же работодатели, которые берут людей на работу. Но, если начнется какой-то правовой нигилизм мы, конечно, вправе оштрафовать. Сумма штрафа составляет до €300. Для сравнения, в Эстонии- €2600.

За знание литовского языка сотрудника отвечает работодатель, он же и платит штрафы, в случае чего. Поэтому работодатель заинтересован в том, чтобы искать компромиссные варианты со своими сотрудниками.

Например, так сейчас бывает в аптеках. Есть аптеки в Литве, где работают квалифицированные украинцы, но рядом с ними всегда находится сотрудник, который говорит по-литовски и в случае какой-то сложной ситуации он подходит, переводит, помогает. И человек, который пришел в аптеку, получает помощь на родном языке.

- Кто же контролирует то, знает человек литовский язык или нет? Например, если жителя Литвы обслуживают не на государственном языке, он обращается к вам с жалобой?

- Да, обратиться в этом случае можно к нам. Мы контролируем знание литовского языка и отвечаем за это. Но, в отличии, например, от наших коллег из Эстонии, которые проверяют лично знание языка, наши инспекторы сами этого не делают и уровень владения языком не определяют. Нашим инспекторам необходимо предъявить документ. Если вы окончили не литовскую школу, не литовский университет, пускай вы даже неплохо говорите на литовском – нам необходим документ, который подтверждает ваш уровень знания государственного языка.

Литовский язык в школе / BNS nuotr.

Я понимаю, что это звучит очень бюрократично, но мы должны увидеть документ. Если его нет, то инспекция обязательно потребует сдать экзамен.

- Каков процесс регистрации на сдачу экзамена, куда человеку нужно обратиться?

- По запросу мы – Языковая инспекция - консультируем на эти темы, но я коротко могу сказать, что этим занимаются самоуправления. Нужно идти или звонить в самоуправление, спрашивать, где и когда будет очередной экзамен государственного языка и там всё скажут. Такие экзамены проводятся регулярно и разбиты по уровням, какой вам необходим.

- Когда последний срок сдачи экзамена? Иными словами, как человек может узнать, когда ему нужно сдавать экзамен и сколько у него ещё есть времени на подготовку?

- Это зависит от того, когда человек получил статус беженца. С момента получения статуса беженца он имеет ровно 24 месяца, чтобы выучить и сдать экзамен. После истечения этого термина вся эта индульгенция проходит и экзамен должен быть сдан.

Курсы литовского языка / E. Genio/LRT nuotr.

- Закон о государственном языке и сдачи экзамена касается всех иностранцев в Литве или только украинцев?

- Период в 24 месяца дан только украинцам. Точнее, не просто украинцам, а украинским военным беженцам, которые имеют такой официальный статус. В отношении других иностранцев в Литве такое исключение не применяется и требование действует сразу же – для работы в Литве, где язык необходим, сдача экзамена является обязательным условием.

- Что будет с человеком, который не сдал экзамен? Сможет ли он оставаться и работать в Литве?

- Конечно, из страны его никто не депортирует. Также он сможет работать в Литве официально, но только на таких позициях, где знание языка не требуется, где нет контакта с людьми. Например, в промышленности, в цеху, на заводе.

Если же мы говорим о человеке, который не сдал экзамен, но хочет работать на прежней должности, в таком случае Языковая инспекция дает указание и срок, обычно это 2-6 месяцев, за который человек должен экзамен сдать, чтобы продолжать работать там, где он хочет. Мы считаем, что это разумное время, за которое можно выучить даже южнокорейский диалект, если необходимо.

Ученики на курсах литовского в Доме национальных общин / D. Umbraso/LRT nuotr.

Если человек все-таки за этот срок не сдает экзамен, тогда его работодатель получает штраф, и уже он будет решать, что делать с этим сотрудником.

- В Литве сложилась ситуация, когда украинцы, которые хотят изучать литовский язык не могут этого сделать, ведь мест на бесплатные курсы языка не хватает, а цена за частные курсы достаточно высокая. Что делать в таком случае?

- На эту тему у нас будет даже дискуссия в Сейме через несколько недель, и мы собираемся детально обсудить всю эту проблему. Мы знаем, что спрос большой, но это также зависит от города. Например, в Вильнюсе очередь на курсы действительно очень большая, а вот в городах поменьше такой проблемы нет.

Но я хотел бы подчеркнуть, что выучить язык, находясь в языковой среде, можно и без курсов. Включайте дома телевизор, радио, слушайте передачи на литовском языке. На работе, на улице старайтесь разговаривать хотя бы немножко по-литовски. Пускай сначала это будут самые простые фразы и слова. Попросите, чтобы ваши коллеги с вами говорили не по-русски, не по-английски, а по-литовски. Чтобы в некотором плане тоже помогали как сказать то или это.

Через некоторое время вы увидите прогресс и понемногу освоите язык даже без курсов. Если вы действительно заинтересованы в его изучении.

Украинский и литовский флаги / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Вы неоднократно подчеркиваете то, что если есть желание, то человек обязательно сможет выучить язык даже самостоятельно. Но сейчас в общественном пространстве идет большая дискуссия насчет надобности литовского языка и как такие ограничения могут повлиять на желание людей оставаться и работать в Литве. Некоторые украинцы отмечают, что литовский язык им не нужен, ведь все вопросы можно решить на русском или английском. И в этом есть доля правды, ведь, например, в том же Вильнюсе проблем с общением на русском языке абсолютно нет. Что вы думаете по этому поводу?

- Если есть люди, которые говорят, что литовский в Литве знать необязательно, то это означает только одно - мы литовцы слишком либеральны. Мы должны быть более требовательны и защищать свой язык. А если кто-то считает, что этот язык им не нужен, то такие нарративы мы слышали целые десятилетия от колонистов, от русских оккупантов.

И когда теперь люди, те же украинские военные беженцы, говорят то же самое, литовцы сразу вспоминают, где они слышали такие выражения. Так говорили русские оккупанты. Так что не стоит забывать, что литовцы помнят, сколько бед было от тех, кто не воспринимал литовский язык и общественность также может очень быстро поменять свое мнение о таких же украинских беженцах.

Председатель государственной языковой инспекции А. Валотка / D. Umbraso/LRT nuotr.

Я не спорю, есть люди, которые прожили в Литве более 30 лет и всегда говорили по-русски, а по-литовски знают всего несколько фраз. Такие люди, возможно, работали на должностях, где не общались с людьми или жили в своем, так называемом, культурном гетто.

Но это очень плохая практика, и наше государство действительно против этого. Сейчас многие литовцы говорят на русском и, действительно, с украинцами для нас это основной язык коммуникации, все это понимают, что такая лояльность не навсегда.

Государственная языковая инспекция никогда не согласится с такой позицией нежелающих учить литовский государственный язык. Это просто стыдно и это, безусловно, репутационный вопрос. Ведь прожить десятилетиями и не выучить местный язык – это огромное неуважение к стране и к ее гражданам.