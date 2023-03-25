Бен Ходжес: Литва должна уделять больше внимания себе, а не Берлину

Литве, которая добивается у себя в стране постоянной дислокации немецкой бригады, следует уделять больше внимания не обсуждениям, а укреплению собственных мощностей, считает бывший командующий Сухопутными силами Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес.

«Делает ли Литва все возможное, как это предусмотрено Третьей статьей Вашингтонского договора? Пятую статью знают все, а в Третьей статье сказано, что каждая страна несет ответственность за собственную оборону», - сказал агентству BNS находящийся в Вильнюсе генерал-лейтенант запаса.

«Сегодня утром я слышал трех ораторов, все очень хорошие, но ни один из них не сказал о том, что нам, литовцам, нужно делать. Все они говорили о том, что должны дать извне», - добавил он, делясь впечатлениями о международной конференции «Вильнюсский форум по безопасности-2023», проходящей в пятницу в Сейме Литвы.

Военный запаса, который в настоящее время является старшим советником в неправительственной организации Human Rights First, подчеркнул, что в Литве более 100 тыс. военнослужащих подготовленного резерва, но их никто не тренирует.

«Литва проводит учения со всеми этими резервистами? Я почти уверен, что нет. Все ли сделало литовское общество, чтобы быть таким же стойким, как финны? Я так не думаю. Сотрудничает ли Литва с Польшей по вопросу фортификации границы? Не могу сказать. Не думаю, что да», - рассуждал Ходжес.

«Может ли литовское оборудование работать вместе с латвийским и эстонским оборудованием? Я так не думаю. Итак, я хочу сказать, что безопасность Литвы зависит не только от присутствия немецких солдат», - добавил он.

По словам эксперта, это политические вопросы, на которые должны ответить политики.

Активный резерв Литвы насчитывает около 27 тысяч человек, их регулярно приглашают обновлять навыки. Между тем, подготовленный резерв составляет примерно 106 тысяч человек, которым не предлагается регулярно обновлять свои военные навыки.

Президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Олаф Шольц в прошлом году подписали коммюнике, в котором говорилось, что «Германия готова возглавить в Литве сильную и боеспособную бригаду для сдерживания и защиты от российской агрессии».

Вильнюс хочет, чтобы в Литве постоянно дислоцировалась немецкая бригада в полном составе. Немецкие официальные лица публично повторяют, что часть бойцов бригады будет находиться в Литве, а часть - на родине, но при необходимости они будут готовы прибыть в Литву в течение десяти дней.

По их словам, решение о постоянной дислокации должно приниматься на уровне НАТО.

Ходжес добавил, что он поддерживает такую форму решения вопроса, потому что развертывание сил должно быть согласовано с оборонными планами Североатлантического союза.